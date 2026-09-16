Cortes de pelo 2027: un estilista anticipa los looks que serán tendencia y qué formato favorece a cada rostro

Las opciones que son fáciles de mantener marcan lo que se viene, con propuestas pensadas para distintos rasgos y tipos de cabello.

Cambiar de look no implica solo elegir lo que aparece en las redes o en las peluquerías . Para el próximo año, la tendencia va a ser buscar opciones que funcionen con las facciones , la textura del pelo y el tiempo que cada persona realmente tiene para arreglarse todos los días.

Algunos de los peluqueros más experimentados anunciaron que la personalización va a ser una de las claves . Esta moda tendrá lugar tanto para opciones cortas con carácter como para melenas con capas, pero siempre buscando que el resultado se vea bien también fuera de la peluquería.

Las propuestas apuntan a dejar los peinados rígidos y trabajar con el movimiento propio del cabello . Para lograrlo, las capas son fundamentales porque permiten repartir mejor el volumen y modificar visualmente las proporciones de la cara sin cortar demasiado si no es el objetivo buscado.

En los estilos cortos, la búsqueda pasa por diseños con personalidad pero que sigan siendo versátiles. En las melenas medias y largas aparecen capas suaves y naturales para conseguir movimiento. También es importante controlar el volumen en vez de eliminarlo.

En cabellos con rulos, por ejemplo, se puede mantener su forma natural y distribuir el peso para evitar que todo se concentre en una sola zona. Los flequillos, largos y rayas también se pueden modificar según el efecto buscado, como afinar visualmente la cara, acortarla o equilibrar determinadas facciones .

La forma del rostro puede ayudar a elegir un corte más favorecedor. Magnific

Cómo elegir tu corte según la forma de tu cara

La forma de la cara es uno de los primeros puntos para decidir qué opción puede ser más favorecedora. La misma longitud o el mismo flequillo pueden generar efectos muy diferentes según las facciones de cada persona.

Cara redonda

Para las caras redondas, lo mejor es buscar líneas que ayuden a estilizar visualmente. Entre las alternativas existen cortes cortos con volumen en la parte superior, los rulos con volumen controlado y las melenas largas con capas suaves. La intención es evitar sumar demasiado volumen a los costados y llevar la atención hacia arriba o generar líneas más verticales.

Cara ovalada

La cara ovalada permite probar distintas opciones, pero hay que evitar aquellas que hagan que la cara parezca todavía más larga. Las medias melenas con ondas, las capas ligeras y la raya al medio o levemente hacia un costado son las posibilidades recomendadas. En este caso, el objetivo es mantener el equilibrio natural de las proporciones.

Cara alargada

Si la cara es alargada, la búsqueda cambia y conviene crear un efecto visual que ayude a acortarla. Los flequillos son una de las herramientas principales, junto con las capas que agregan volumen hacia los costados. Las melenas midi también funcionan bien porque no suman mucho largo y permiten jugar con formas más horizontales.

Cara cuadrada

En las caras cuadradas, la recomendación es suavizar los ángulos y especialmente la zona de la mandíbula. Para conseguirlo, se pueden elegir largos que superen esa línea, capas largas y un desfilado leve. La idea es evitar terminaciones rígidas justo a la altura de la mandíbula, que podrían remarcar todavía más su forma.

Cara corazón

Las caras con forma de corazón suelen tener una parte superior más ancha y un mentón más angosto. Los pixies suaves y los bobs pueden ayudar a equilibrar esas proporciones. También se puede incorporar un flequillo para reducir visualmente el peso de la frente. La longitud y el volumen se pueden distribuir alrededor de la zona inferior para conseguir una forma más pareja.

Cara triangular

Cuando la mandíbula es más ancha que la zona superior, hay que trabajar el volumen en puntos específicos. El long bob con capas y la clavicut con capas bajas son dos alternativas para este tipo de cara. Estos estilos permiten repartir el peso del pelo y equilibrar visualmente una mandíbula más marcada.

La textura del pelo también influye en qué tan fácil será mantener el look. Magnific

Textura y estilo de vida: los factores clave para un mantenimiento bajo fuera del salón

La forma de la cara no alcanza para elegir bien. El tipo de cabello puede hacer que un mismo diseño funcione de manera completamente distinta en dos personas, por lo que hay que tener en cuenta aspectos como:

grosor de la fibra

densidad del cabello

textura lisa, ondulada o rizada

cantidad de volumen natural

tiempo disponible para peinarse

Un pelo fino puede necesitar una distribución de capas diferente a uno grueso, a la vez que un cabello con ondas o rulos requiere pensar cómo va a reaccionar cuando se seque naturalmente. También importa cuánto tiempo se quiere dedicar al peinado cada mañana, ya que un diseño que necesita brushing, plancha o productos todos los días puede quedar muy bien al salir de la peluquería, pero no ser práctico después.