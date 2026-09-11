Adiós al oversize: el corte de jean que será tendencia esta primavera 2026

Las pasarelas europeas anticiparon un cambio de silueta, que ahora empieza a ser tendencia en los looks de la nueva temporada.

Durante los últimos años, los outfits urbanos incluyeron pantalones amplios como un componente imbatible para estar a la moda. A partir de ese momento, los modelos holgados, cargo y de piernas anchas fueron tendencia , tanto en las pasarelas como en las colecciones de las marcas más famosas.

Pero para los próximos meses, empieza a verse un cambio en el horizonte. La silueta se está volviendo cada vez más marcada, vuelven los tonos oscuros y algunos diseños que parecían olvidados fueron reinventados con una versión y estética mucho más actual.

Los jeans ajustados vuelven a ser furor después de varias temporadas en las que las prendas oversize fueron la norma. La tendencia ya apareció en Europa durante el invierno y ahora empieza a pasarse a la primavera argentina. De todas formas, la propuesta no está pensada para recuperar aquellos modelos extremadamente ajustados de los 2000.

La nueva versión busca un punto medio , con pantalones que siguen la forma de las piernas y marcan la figura, pero mantienen cierta comodidad. El resultado es una silueta más limpia y fácil de adaptar a distintos estilos. También cambian los colores, ya que las alternativas más sobrias como el negro intenso y el azul oscuro le ganan a los lavados muy claros y los desgastes.

Los detalles también tienen más protagonismo en esta temporada. Entre las opciones más buscadas en encuentran las costuras visibles, parches y aplicaciones metálicas que permiten darle un toque distinto incluso a los modelos más simples.

Los tonos oscuros vuelven a ser furor dentro del guardarropa. Magnific

¿Qué prendas y calzados van mejor con esta nueva silueta?

Una de las ventajas de estos pantalones es que pueden usarse tanto en conjuntos diarios como en opciones un poco más arregladas. Para los días más frescos de primavera, se pueden llevar con blazers o sweaters de punto, para equilibrar la parte superior del look. Las botas de caña alta también se vuelven a ver porque el pantalón más pegado permite usarlas sin sumar demasiado volumen. Otras opciones para acompañarlos son:

remeras básicas en tonos neutros

camisas sueltas

blazers estructurados

sweaters livianos

botas de caña alta

zapatillas de diseño simple

Para un look más relajado, una remera blanca y zapatillas alcanzan. Si se busca algo más arreglado, se puede sumar un blazer y un calzado con más presencia. El secreto está en jugar con las proporciones, si el pantalón queda más cerca del cuerpo, una prenda superior algo más suelta puede ayudar a que el conjunto no se vea tan rígido.

El calzado y las prendas superiores ayudan a definir el resultado final del look. Magnific

Claves para elegir el talle y corte ideal según tu estilo

Que vuelvan los modelos ajustados no significa que todos tengan que quedar de la misma manera. Lo primero es buscar un talle que marque la figura sin generar incomodidad al caminar o sentarse. La idea de esta nueva tendencia está justamente en evitar el efecto excesivamente apretado de los 2000.

También hay que mirar el tipo de tiro, porque un modelo de tiro alto puede ayudar a marcar la cintura, mientras que uno medio ofrece una apariencia más relajada. El largo también cambia el resultado, ya que los diseños que terminan cerca del tobillo le dan protagonismo al calzado, pero las versiones un poco más largas generan una línea más continua en la pierna. En cuanto al color, el negro y el azul oscuro son dos de las opciones que más aparecen para esta temporada y además son fáciles de usar con distintas prendas.