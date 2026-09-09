Chau a la campera de jean: la tendencia que reemplaza al modelo tradicional esta primavera 2026 + Agregar ámbito en









Una versión estructurada y con detalles inspirados en uniformes se volvió furor para renovar los looks de la nueva temporada.

La primavera trae nuevas versiones de prendas que ya son un clásico. Magnific

Con la llegada de la primavera, algunas de esas prendas que uno usa todos los días empiezan a renovarse de a poco y aparecen nuevas versiones para actualizar los looks, sin tener que cambiar todo el guardarropa de un día para el otro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta oportunidad, una de las camperas más clásicas y vendidas suma detalles distintos, un corte mucho más marcado y una estética que la aleja bastante del modelo tradicional que todos conocían hasta ahora.

El denim vuelve a aparecer con cortes y detalles diferentes. Gentileza - Dorotea clothing De uniforme a prenda de moda: las camperas militares La inspiración viene de las camperas militares y, especialmente, de los uniformes de húsares. Este tipo de diseño se caracteriza por una estructura firme, elementos decorativos en el frente y una silueta más definida que la de una campera normal. Llevado al denim, ese estilo mantiene el aspecto relajado del jean, pero le suma detalles que le dan una impronta más elegante.

La tendencia también se debe a una búsqueda de prendas que puedan transformar un conjunto sencillo, sin necesidad de agregar demasiados accesorios. Por eso, una misma campera puede acompañar un jean para un look de todos los días o combinarse con prendas de sastrería, vestidos y polleras.

Los diseños estructurados son furor en los looks de temporada. Gentileza - Dos Chingadas Características del diseño militar: galones, cuello mao y corte cropped Los detalles son los que terminan de separar este modelo de la versión clásica. Uno de los elementos principales es la pechera decorada con galones horizontales de tela, acompañada por una doble fila de botones metálicos. Eso es lo que reproduce parte de la estética de los antiguos uniformes.

También cambia el cuello, ya que en lugar de las solapas, aparece un cuello mao elevado, que enmarca el rostro y refuerza el efecto estructurado de la prenda. La silueta suele ser más entallada y corta, entre sus características aparecen: corte cropped a la altura de la cintura

estructura ajustada al cuerpo

doble fila de botones metálicos

galones decorativos en la parte frontal

cuello mao elevado

lavado denim azul claro y ligeramente desgastado El tono suave también ayuda a que sea fácil de combinar durante los meses más cálidos, manteniendo la identidad del jean, pero evitando el aspecto pesado de otros lavados más oscuros. Esta tendencia permite renovar look sin cambiar todo el placard. Gentileza - @bysisters.boutique Cómo combinar la campera de jean militar Una de las ventajas de este modelo es que puede adaptarse a estilos bastante diferentes. Para un conjunto completamente denim, se puede llevar con jeans de tiro alto en un tono similar. El corte cropped permite marcar la cintura y mantener una silueta proporcionada. También se puede acompañar con pantalones que tengan tachas o detalles metálicos en los bolsillos. Ahora, si se busca algo más simple, funciona sobre una remera básica negra o blanca con pantalón sastrero. En ese caso, la estructura de la campera sirve como centro del conjunto. También puede combinarse con prendas más livianas y femeninas: vestido corto floral

pollera plisada

pantalón sastrero

jean de tiro alto

remera básica en tonos neutros

Temas tendencia

Moda