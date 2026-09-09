Con la llegada de la primavera, algunas de esas prendas que uno usa todos los días empiezan a renovarse de a poco y aparecen nuevas versiones para actualizar los looks, sin tener que cambiar todo el guardarropa de un día para el otro.
Chau a la campera de jean: la tendencia que reemplaza al modelo tradicional esta primavera 2026
Una versión estructurada y con detalles inspirados en uniformes se volvió furor para renovar los looks de la nueva temporada.
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En esta oportunidad, una de las camperas más clásicas y vendidas suma detalles distintos, un corte mucho más marcado y una estética que la aleja bastante del modelo tradicional que todos conocían hasta ahora.
De uniforme a prenda de moda: las camperas militares
La inspiración viene de las camperas militares y, especialmente, de los uniformes de húsares. Este tipo de diseño se caracteriza por una estructura firme, elementos decorativos en el frente y una silueta más definida que la de una campera normal. Llevado al denim, ese estilo mantiene el aspecto relajado del jean, pero le suma detalles que le dan una impronta más elegante.
La tendencia también se debe a una búsqueda de prendas que puedan transformar un conjunto sencillo, sin necesidad de agregar demasiados accesorios. Por eso, una misma campera puede acompañar un jean para un look de todos los días o combinarse con prendas de sastrería, vestidos y polleras.
Características del diseño militar: galones, cuello mao y corte cropped
Los detalles son los que terminan de separar este modelo de la versión clásica. Uno de los elementos principales es la pechera decorada con galones horizontales de tela, acompañada por una doble fila de botones metálicos. Eso es lo que reproduce parte de la estética de los antiguos uniformes.
También cambia el cuello, ya que en lugar de las solapas, aparece un cuello mao elevado, que enmarca el rostro y refuerza el efecto estructurado de la prenda. La silueta suele ser más entallada y corta, entre sus características aparecen:
- corte cropped a la altura de la cintura
- estructura ajustada al cuerpo
- doble fila de botones metálicos
- galones decorativos en la parte frontal
- cuello mao elevado
- lavado denim azul claro y ligeramente desgastado
El tono suave también ayuda a que sea fácil de combinar durante los meses más cálidos, manteniendo la identidad del jean, pero evitando el aspecto pesado de otros lavados más oscuros.
Cómo combinar la campera de jean militar
Una de las ventajas de este modelo es que puede adaptarse a estilos bastante diferentes. Para un conjunto completamente denim, se puede llevar con jeans de tiro alto en un tono similar. El corte cropped permite marcar la cintura y mantener una silueta proporcionada.
También se puede acompañar con pantalones que tengan tachas o detalles metálicos en los bolsillos. Ahora, si se busca algo más simple, funciona sobre una remera básica negra o blanca con pantalón sastrero. En ese caso, la estructura de la campera sirve como centro del conjunto. También puede combinarse con prendas más livianas y femeninas:
- vestido corto floral
- pollera plisada
- pantalón sastrero
- jean de tiro alto
- remera básica en tonos neutros