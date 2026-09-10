Cómo dividir ambientes sin perder luz, ni espacio: la tendencia de decoración que revoluciona 2026

Una nueva forma de organizar el hogar promete solucionar el desorden de los espacios abiertos sin achicar los ambientes ni tapar la luz.

Dividir los ambientes sin perder luz ni metros se convirtió en la solución ideal para los departamentos chicos.

Las tendencias de decoración de 2026 empiezan a cambiar la forma de dividir los ambientes de la casa. Ya no hace falta dejar todo abierto, ni levantar una pared cada vez que se quiere separar un espacio. La idea es hacerlo sin perder luz, ni hacer que el lugar parezca más chico.

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Esta forma de organizar la casa se conoce como "broken plan" . La propuesta es sencilla: dividir los espacios sin encerrarlos por completo. Para eso se usan estructuras de vidrio, madera, estanterías, biombos y otros paneles livianos.

Los paneles, biombos y separadores livianos permiten dividir un ambiente, sin levantar una pared de piso a techo. Sirven, por ejemplo, para separar un escritorio del living o darle más privacidad a una parte del dormitorio.

Esta tendencia ofrece solución práctica para armar un rincón de trabajo o descanso en medio de un ambiente grande, sin perder luz ni complicarse con arreglos pesados.

Cada opción tapa más o menos según su tamaño y material . Un biombo cubre solo una parte, mientras que un panel más alto permite separar mejor dos sectores de la casa.

También ayudan a aprovechar rincones que antes quedaban unidos al resto. Un escritorio o un pequeño espacio de descanso pueden quedar separados sin necesitar una habitación nueva.

Vidrio repartido y acanalado: la solución perfecta para sumar luminosidad y privacidad

El vidrio es una de las opciones más usadas, porque divide sin bloquear la luz. Una estructura con perfilería puede separar el living de la cocina o armar un escritorio sin dejar oscuro el espacio del otro lado.

El vidrio acanalado da un poco más de privacidad. No permite ver con claridad lo que hay detrás, pero deja pasar la luz. Se puede usar en dormitorios, vestidores, cocinas o espacios de trabajo. El vidrio transparente sirve cuando solamente se quiere separar dos lugares sin tapar la vista.

En los departamentos chicos, este tipo de estructuras permite sumar lugar para guardar cosas y separar sectores al mismo tiempo. Freepik

Paneles de madera listonada y estanterías abiertas: elegancia y funcionalidad en metros reducidos

Los listones de madera también permiten dividir sin levantar una pared. Como quedan espacios entre una pieza y otra, la luz sigue pasando y el lugar no queda completamente cerrado.

Las estanterías abiertas cumplen una función parecida y además sirven para guardar cosas. Pueden colocarse entre el living y el comedor, cerca de la entrada o para separar un escritorio.

En casas o departamentos chicos resultan especialmente útiles. Una misma estructura puede dividir dos espacios y, al mismo tiempo, servir para guardar libros, plantas u otros objetos.