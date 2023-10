¿Cuáles son los tres bares argentinos que están entre los mejores 50 del mundo?

Tres bares argentinos fueron elegidos entre los mejores 50 del mundo , según el ranking 2023 de "The World’s 50 Best Bars" dado a conocer este martes en Singapur . Conocé a los ganadores.

Florería Atlántico

Por su parte, el argentino Renato "Tato" Giovannoni fue votado como Roku Industry Icon, ya que su bar Florería Atlántico de Buenos Aires tuvo presencia constante en la lista de The World’s 50 Best Bars desde su inauguración en 2013 y fue proclamado The Best Bar in South America ocho veces.