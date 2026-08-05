Día Internacional de la Cerveza: los imperdibles de Buenos Aires para brindar con promociones especiales

Locales de Buenos Aires prepararon promociones especiales con cerveza tirada, etiquetas premium y combos gastronómicos para el 7 de agosto.

El Día Internacional de la Cerveza se celebra cada 7 de agosto con promociones especiales en bares y restaurantes de Buenos Aires.

El Día Internacional de la Cerveza, que se celebra cada 7 de agosto , llega con propuestas especiales en distintos bares y restaurantes de Buenos Aires. Desde happy hour y 2x1 en cerveza tirada hasta promociones para acompañar pizzas, parrilla y cocina italiana, estos son algunos de los lugares que prepararon beneficios para celebrar la fecha.

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Felice , la pizzería de Sebastián "Coco" Carreño ubicada en Las Cañitas , se suma al Día Internacional de la Cerveza con una promoción especial: por la compra de una pizza individual, ofrece 2x1 en cervezas Michelob .

La propuesta reúne una cerveza tipo pale lager , de perfil liviano y equilibrado, con pizzas elaboradas a partir de una receta propia que fusiona la técnica italiana con el gusto argentino. Las masas permanecen durante 24 horas en una fermentadora diseñada especialmente para controlar temperatura y humedad, y luego se cocinan durante cuatro minutos en un horno italiano de alta capacidad calórica.

La propuesta combina cerveza pale lager con pizzas de inspiración italiana elaboradas con fermentación de 24 horas.

Entre las variedades, se destaca la Prosciutto , preparada con mozzarella Fior di Latte, jamón de Parma, rúcula y tomates italianos, sobre una masa de base crocante y borde alveolado. La carta también incluye fainás, panuozzos, pastas y postres italianos , en un restaurante de cocina abierta que reinterpreta el espíritu de las tradicionales pizzerías italianas en Buenos Aires.

Felice ofrecerá 2x1 en cervezas Michelob con la compra de una pizza individual por el Día Internacional de la Cerveza.

La Boque de Palermo

Con motivo del Día Internacional de la Cerveza, La Boque de Palermo invita a brindar aprovechando una de las promociones más elegidas de la casa: su happy hour de martes a domingo, con 2x1 en cerveza tirada, disponible durante todo el año de 17 a 20hs.

La Boque de Palermo celebra el Día Internacional de la Cerveza con su tradicional happy hour de 2x1.

La propuesta incluye tres estilos que salen directo de las canillas (Lager, IPA y Amber Lager) y se convierte en la excusa perfecta para celebrar el 7 de agosto. La experiencia se completa con una carta pensada para compartir, con tortillas, bruschettas, provoletas y gambas, además de una selección de cortes a la parrilla que representan la identidad gastronómica del restaurante.

El happy hour se ofrece de martes a domingo entre las 17 y las 20.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

Hell's Pizza

Para celebrar el Día Internacional de la Cerveza, el viernes 7 de agosto Hell's Pizza ofrecerá 2x1 en cervezas durante toda la jornada, abonando con débito, efectivo o transferencia.

Hell's Pizza tendrá 2x1 en cervezas durante toda la jornada del Día Internacional de la Cerveza.

La promoción alcanza tanto a la cerveza tirada como a la presentada en lata y se convierte en la excusa perfecta para acompañar las emblemáticas pizzas XXL de estilo neoyorquino de la casa.

La promoción alcanza tanto a la cerveza tirada como a las latas seleccionadas.

Entre las recomendaciones sobresalen la Fugazzeta, la Chick Norris (con pollo, salsa barbacoa y cheddar) y la clásica Pepperoni, además de opciones como los mac and cheese y las empanadas artesanales de carne, bondiola o mozzarella con jamón. Una propuesta que celebra uno de los maridajes más populares de la gastronomía: cerveza bien fría y pizza para compartir.

Las pizzas XXL de estilo neoyorquino son el sello distintivo de la cadena.

Dirección: Humboldt 1654, Palermo; Asunción 4187, Villa Devoto. Otras sucursales en CABA, AMBA e interior del país.

Restaurant Museo Evita

La carta líquida de Restaurant Museo Evita reúne distintas etiquetas de cerveza para acompañar su propuesta gastronómica en cualquier momento del día: Stella Artois, Stella Artois Pure Gold, Corona, Michelob Ultra, Andes Origen Rubia, Patagonia Amber y Patagonia 24.7.

Restaurant Museo Evita ofrecerá 2x1 en todas las cervezas participantes durante el 7 de agosto.

La selección se podrá disfrutar con una promoción especial por el Día Internacional de la Cerveza: el viernes 7 de agosto, durante todo el día, habrá 2x1 en todas las cervezas participantes. Se trata de una acción exclusiva para esa fecha, ideal para acompañar opciones de la carta como empanadas de carne, langostinos rebozados con crema de palta y arvejas o tortilla de papas, y disfrutar en el jardín del restaurante, al aire libre y rodeado de verde en pleno Palermo.

El jardín del Museo Evita es uno de los espacios más elegidos para almuerzos y cenas en Palermo.

Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

Ya sea para disfrutar de una pinta después del trabajo, compartir una comida con amigos o descubrir nuevas etiquetas, el Día Internacional de la Cerveza ofrece una buena oportunidad para aprovechar descuentos y promociones en distintos puntos de la Ciudad. En todos los casos, las acciones estarán disponibles únicamente durante la jornada del 7 de agosto o dentro del horario de happy hour establecido por cada local.