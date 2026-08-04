Lo tenes que visitar: es una de las siete maravillas naturales de Argentina y poca gente lo conoce

Este rincón mágico ubicado en el país no es conocido por muchos, pero les permitirá a sus visitantes tener un contacto único y diferente con la naturaleza.

Este lugar destaca por su belleza natural, la cual lo rodea de punta a punta y les ofrece una vista diferente a sus visitantes.

Para el turismo nacional e internacional, las maravillas naturales de Argentina más conocidas suelen ser Cataratas del Iguazú, la Quebrada de Humahuaca o el Glaciar Perito Moreno. Pero hay un rincón donde el entorno juega un rol importante y pocos conocen.

Bañado La Estrella es una opción más que interesante para quienes buscan una experiencia distinta. Si conectar con el paisaje y disfrutar de su característica flora y fauna no son suficientes, este ecosistema ofrece varias alternativas ideales para los viajeros, fascinados ante las imágenes tan particulares del lugar.

Bañado La Estrella se ubica en el norte de Formosa, dentro del departamento de Patiño. Ocupa una larga franja trazada en paralelo al río Pilcomayo, límite natural de Argentina con Paraguay. De la capital provincial se encuentra a unos 300 kilómetros.

El Bañado La Estrella es una de las maravillas naturales menos conocidas, que ofrece una observación de fauna y flora única en todo el país.

La localidad más cercana a esta maravilla natural argentina es Las Lomitas, a unos 45 kilómetros de distancia. Además, otro punto de referencia utilizado por los visitantes es El Vertedero, ubicado a idéntica distancia y con un acceso más sencillo e inmediato para adentrarse en la zona.

El principal atractivo dentro de este espacio natural es la navegación profunda en el Fortín La Soledad . Se debe realizar obligatoriamente en piraguas o canoas largas de madera de fondo plano, debido a la cantidad de troncos sumergidos. Aquí el contacto con la naturaleza es total: sin ruidos, se aprecia el sonido del agua y las aves.

Este canal lleva directo al Laberinto de los Champales, un bosque sumergido donde los árboles murieron ahogados. De los troncos remanentes surge una vegetación generadora de postales únicas gracias a la formación de enredaderas.

Allí se puede observar de primera mano la fauna local. Es común que los aficionados a la fotografía busquen al Yacaré Negro o al Yacaré Overo, visibles durante invierno o primavera. Resulta habitual verlos tomar sol, debiendo mantenerse la distancia para evitar irrumpir en su hábitat.

Las boas curiyú también son muy solicitadas mientras se enroscan en las ramas bajas de los champales o flotan en el agua. No son venenosas y alcanzan los 4 metros de largo. El Jabirú es el ave estrella entre las especies del área: una cigüeña enorme de cuello rojo y negro con 1,4 metros de alto, habitual pescando en playas donde abundan garzas moras, espátulas rosadas y biguás.

El senderismo ocupa otro rol clave para apreciar la belleza del sitio fuera del agua. El circuito entre los albardones es otra actividad disponible. Allí es más común ver carpinchos, caracterizados por su amabilidad con los visitantes, además de lobitos de río, el oso melero y, con algo de suerte, el aguará guazú, un zorro grande de patas largas en peligro de extinción.

Cómo ir hasta Bañado la Estrella

Desde la capital formoseña el viaje resulta largo y demandante, requiriendo casi 5 horas para cubrir los 300 kilómetros de distancia. Hay que tomar la Ruta Nacional 81 hacia el oeste hasta llegar a Las Lomitas. Desde allí se empalma hacia el norte por la Ruta Provincial 28 hasta El Vertedero o la Ruta Provincial 32 hasta Fortín La Soledad, ambas vías principales para acceder al sitio.

No existe transporte directo hacia Bañado La Estrella. Resulta necesario llegar a los pueblos mencionados saliendo desde la Terminal de Ómnibus de Formosa Capital. Existen distintas empresas con viajes hasta allí, requiriendo luego contratar un servicio local para acceder a la parte más interesante de este espacio.