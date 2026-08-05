Un aeropuerto en China adoptó a tres gatos para que sean su "patrulla antiratones" + Agregar ámbito en









Se trata de una iniciativa del Aeropuerto Internacional de Lanzhou Zhongchuan. Los animales cuentan con comodidades para su estadía en la sede.

La habitación está equipada con camas para gatos, torres de juegos y purificadores de aire, entre otros elementos. Recordchina.co.jp

Un aeropuerto en China adoptó un grupo de tres gatos para ser asignados como empleados en la "oficina cazaratones". La decisión simbólica sucedió en el distrito de Gansu y generó entusiasmo en quienes transitan por la sede internacional, mientras los animales tienen una sala acondicionada para su bienestar.





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Se trata del Aeropuerto Internacional de Lanzhou Zhongchuan, donde fue adoptada una familia de gatos callejeros. El grupo, que ya está bautizado, está compuesto por el padre, Sangbiao; la madre, Cuihua; y la hija, Cuiguo.

Un aeropuerto en China adoptó a tres gatos y ahora son su "patrulla antiratones" Su incorporación generó gran entusiasmo entre quienes pasan diariamente por el aeropuerto como también en los empleados de la sede. La "oficina" en la que estarán cuidados estos gatos es la de "control de roedores", aunque no se espera que deambulen para cazar ya que ocasionalmente se les permite salir de la sala, según el medio con sede en Japón RecordChina.

La habitación está equipada con camas para gatos, torres de juegos y purificadores de aire, entre otros elementos. Según el aeropuerto, la "sala de caza de ratones" está cerca de la puerta de embarque D58, y los pasajeros pueden verla después de pasar por el control de seguridad y bajar por la escalera mecánica.

El grupo, que ya está bautizado, está compuesto por el padre, Sangbiao; la madre, Cuihua; y la hija, Cuiguo. Recordchina.co.jp Escándalo en una convención de anime en China: expulsaron a cosplayers por vender "jugo de pies" Un grupo de cosplayers fue expulsado de la Firefly Comic Convention de Guangzhou, en China, después de vender una bebida promocionada como "jugo de pies", una iniciativa que se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó fuertes críticas por los riesgos sanitarios. Los organizadores intervinieron y retiraron el puesto del predio.

El episodio ocurrió durante la Firefly Comic Convention, uno de los eventos de cultura pop, anime y videojuegos más importantes del sur de China. Mientras miles de asistentes recorrían los stands y participaban de las actividades, un grupo de participantes montó un puesto improvisado cerca de uno de los accesos principales y comenzó a comercializar la peculiar bebida. Los videos del puesto circularon rápidamente en plataformas chinas e internacionales, lo que multiplicó la repercusión del caso y generó un fuerte rechazo entre los usuarios por las condiciones en las que se preparaba el producto.

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