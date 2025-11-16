Cuánto sale hacer un pan dulce casero en casa para esta Navidad 2025







Sorprendé a tus familiares con esta delicia típica de Nochebuena, que requiere varios ingredientes fáciles de conseguir.

Algunos refieren rellenar el pan dulce con chocolate o dulce de leche en vez de frutos secos o fruta abrillantada. Biasatti

Aunque parezca poco creíble, la Navidad está cada vez más cerca. Una de las comidas infaltables de esta fecha es el clásico pan dulce, que es ideal para consumir en cualquier momento del día, ya sea a la mañana con un mate o después de la cena, y es especialmente delicioso al cocinarlo en casa.

La particularidad de este plato es que requiere varios ingredientes, por lo que es recomendable comparar entre distintos establecimientos para poder comprarlos al mejor postor. Estos pueden conseguirse tanto en casas de alimentos naturales como en las cadenas de supermercados.

Martinelli caffe - pan dulce horizontal.jpg Pan dulce casero: precios de los ingredientes Estos son todos los ingredientes necesarios para poder cocinar el mejor pan dulce de Navidad, junto con los costos de cada uno:

500 g de harina 0000: $1.200

1 cucharadita de sal: $1.390

120 g de azúcar: $1.280

10 g de levadura seca: $950

100 cc de leche tibia: $2.365

2 huevos: $1.970 (media docena)

(media docena) Ralladura de 1 naranja: $999 por kilo

por kilo 120 g de manteca: $4.015 (barra de 200 g)

(barra de 200 g) 2 cucharadas de miel: $6.720 (500 g)

(500 g) 150 g de frutos secos: $7.000 (bolsa de 500 g)

(bolsa de 500 g) 100 g de chips de chocolate: $1.200

Azúcar impalpable: $590 Receta del pan dulce Ninina - Pan dulce 3.jpg Ninina Una vez obtenidos todos los ingredientes, estos son todos los pasos para poder cocinar un delicioso pan dulce en casa:

Colocar en un bol la harina, la sal y mezclar. Añadir el azúcar, la levadura, la leche, los huevos, la ralladura de naranjas y comenzar a trabajar la masa. Incorporar la manteca blanda y la miel y seguir mezclando. Unir toda la masa sobre la mesada previamente espolvoreada con poca harina y amasar lo más posible hasta lograr un bollo tierno; colocar en un bol tapado con un repasador hasta que leude al doble de su tamaño (aproximadamente 2 a 3 horas en un lugar cálido). Estirar el bollo sobre la mesada y esparcir las frutas secas y los chips de chocolate. Integrar todo muy bien y dividir en 10 bollos de 125 gramos aproximadamente. Colocar en los moldes y dejar leudar nuevamente en un lugar tibio, tapados, hasta que lleguen al borde del molde. Pintar con una yema batida con un poco de agua. Cocinar en horno precalentado a 170 ºC durante 25 minutos aproximadamente. Probar pinchando con un palillo; si sale limpio ya están listos. Dejar enfriar y servir espolvoreados con azúcar impalpable.

