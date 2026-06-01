Jorge Luis Borges vuelve al Recoleta: una muestra para descubrir al hombre detrás del mito

"Borges: ecos de un nombre", es un viaje por la vida y la obra del gran escritor argentino. El escritor infinito en una muestra que celebra su legado.

A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el Centro Cultural Recoleta presenta una gran exposición con objetos personales, textos inéditos, instalaciones artísticas y tecnología inmersiva.

Con motivo de cumplirse el 40 aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 - Ginebra, 1986 ) se exhibe en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta “Borges: ecos de un nombre” bajo la curaduría de Rodrigo Alonso, Daniel Fischer y Maximiliano Tomas, director de dicho Centro.

Organizada en núcleos temáticos, el recorrido por los 800m2 de la sala, muestra a un Borges más humanizado, a un Borges poeta, a un Borges y el amor, a un Borges y la mítica Buenos Aires, a un Borges y la amistad, a un Borges y su profusa presencia en medios de comunicación, a un Borges para las nuevas generaciones que quizás acceden por primera vez al gran escritor.

En la sala hay una gran instalación del artista argentino Pablo Lehmann, paneles de gran altura que funciona como un gran laberinto, textos calados a mano en tapizmel en forma de hexágonos con textos borgeanos correspondientes a El Inmortal (1947), El informe de Brodie (1970) y La Biblioteca de Babel (1941).

La muestra realizada junto a la Fundación Internacional que lleva su nombre, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, busca evitar la solemnidad y acercar al escritor a todo tipo de público. De allí que también se hayan prestado sus objetos personales, la austera cama en la durmió en su departamento de la calle Maipú durante 40 años, manuscritos, fotografías, corbatas, anteojos. Además un holograma construido con inteligencia artificial devuelve su voz y su imagen al presente. Esto constituye un acercamiento emocional a una obra tan vasta y abarcativa.

"Borges: ecos de un nombre" muestra recoleta 4 La exposición "Borges: ecos de un nombre" reúne objetos personales, manuscritos, fotografías e instalaciones artísticas para recorrer la vida y la obra del escritor a 40 años de su muerte.

Se invitó a especialistas en Borges como Lucas Adur, Gonzalo Aguilar, Germán Alvarez, Matías Bauso, Mariela Blanco, Pablo Gianera, Laura Rosato, Martín Hades, Patricio Zunini quienes a través de textos dan cuenta del vínculo que Borges mantuvo con Buenos Aires, su relación con la poesía, la lectura, las bibliotecas, el cine, la historia y muchos etcéteras de alguien que escribió el prólogo de sus Obras Completas (1923-1972) y dice: “He mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas , he tachado sensiblerías y vaguedades, y, en el decurso de esta labor a veces grata y otras veces incómoda, he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente- ¿qué significa esencialmente? –el señor que ahora se resigna o corrige. Los dos descreemos del fracaso y del éxito, de las escuelas literarias y de sus dogmas, los dos somos devotos de Schopenhauer, de Stevenson, de Whitman…".

"Borges: ecos de un nombre" muestra recoleta 3 Lejos de los homenajes solemnes, la propuesta busca que cada visitante encuentre su propio Borges y redescubra la vigencia de una obra universal.

Muestra emocionante ya que en Cronopios está el gran escritor, el gran poeta, el gran creador de ficciones de Buenos Aires. Tomas señaló en su discurso de apertura “que todos puedan encontrar a su propio Borges”.

Junín 1930 Martes a Viernes de 12 a 21hs. Sábados , Domingos y Feriados de 11 a 21hs. Entrada libre y gratuita.