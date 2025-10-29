Colin Farrell regresó a Netflix con "Maldita suerte", el nuevo thriller de apuestas y misterio







El actor irlandés protagoniza una historia ambientada en Macao, donde el juego, la culpa y la obsesión se entrelazan en esta producción de la app streaming.

Dirigida por Edward Berger y basada en una novela de Lawrence Osborne, la película explora los límites entre la redención y la autodestrucción.

Netflix, la plataforma de streaming, encontró una de sus fórmulas más efectivas: los thrillers psicológicos. En los últimos años, la app invirtió en este género, combinando historias intensas, escenas cargadas de tensión y actores de renombre internacional.

De eso va “Maldita suerte”, una película protagonizada por Colin Farrell, acompañado por Tilda Swinton y Fala Chen, que promete convertirse en uno de los éxitos de la temporada. Dirigida por Edward Berger, el creador de la aclamada "Sin novedad en el frente", combina drama con la intriga del mundo de las apuestas en la ciudad de Macao.

Basada en la novela "The Ballad of a Small Player" del escritor británico Lawrence Osborne, la producción muestra a un hombre consumido por la culpa y la necesidad de redención en una trama donde, tanto la buena fortuna como el alma, tienen un precio.

¿De qué trata "Maldita suerte"? Ambientada bajo los carteles de neón que iluminan Macao, la historia sigue a Lord Doyle, un hombre atrapado en el círculo vicioso del juego, el alcohol y la desesperación. Lejos de Inglaterra, su país natal, este exabogado intenta desaparecer entre el ruido de los casinos y el anonimato de las multitudes orientales.

Pero cuando Dao Ming, una misteriosa trabajadora, le ofrece un trabajo que parece ser la solución a todos sus problemas, nuestro protagonista cree que finalmente la suerte empieza a sonreírle. Sin embargo, la propuesta tiene lados ocultos, y lo que parece una oportunidad pronto se transforma en una peligrosa red de engaños, deudas y persecuciones.

muldita suerte Así, la película se transforma en un retrato sobre la autodestrucción y la culpa, con escenas donde el límite entre lo real y lo imaginario se vuelve cada vez más difuso. ¿Estás preparado? Reparto de "Maldita suerte" Colin Farrell como Lord Doyle.

Fala Chen como Dao Ming.

Tilda Swinton como Cynthia Blithe.

Deanie Ip como Abuela.

Alex Jennings como Adrian Lippett.

