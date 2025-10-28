Halloween: los mejores planes para la Noche de Brujas

Cada 31 de octubre se celebra Halloween en todo el mundo, una festividad que invita a disfrazarse, ver películas de miedo y decorar los ambientes con calabazas , telarañas , esqueletos y más.

Esta tradición se popularizó en EEUU y sus orígenes se remontan a un antiguo festival, llamado Samhain , celebrado por los celtas hace 2.000 años. Sin embargo, últimamente la celebración cobró mas viva en varios países. A continuación recomendaciones de lugares para visitar .

El próximo 31 de octubre, Desarmadero Bar y Desarmadero Session se preparan para vivir una noche de Halloween única , donde la música, el arte y la buena gastronomía se fusionarán en una experiencia pensada para compartir.

En esta edición especial, ambos bares presentarán cócteles comunitarios servidos en calabazas artificiales , de donde todos toman con sorbete, ideales para disfrutar entre amigos, con opciones como Fernet con Coca , Jack con Coca o Sprite y Absolut con tónica o Sprite .

La propuesta gastronómica acompañará con algunos de los clásicos más tentadores de la casa, como las empanadas de hongos y queso , los buñuelos de acelga con alioli , los ravioles fritos de cordero con chutney y las infaltables papas con cheddar, panceta y cebolla de verdeo . Sus espacios serán el punto de encuentro para esta celebración temática, ambientada especialmente para la ocasión, con vinyl set en vivo, tarotistas invitadas y maquillaje artístico.

DESARMADERO

MERIENDA

Ubicado en el barrio de Palermo, Merienda propone una experiencia especial para celebrar Halloween. Durante ese día, el local incorporará una ambientación con calabazas y elementos alusivos que transformarán su salón y la vereda. Además, el staff recibirá a los visitantes con accesorios espeluznantes para acompañar toda la jornada. La propuesta busca mantener el espíritu de Merienda, combinando cocina, café y pastelería artesanal con un toque especial por el Día de Brujas.

Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

COSTA7070

El próximo 31 de octubre, la noche porteña tendrá su cita más brillante en COSTA7070, el restaurante y espacio nocturno creado por Pedro Bargero e Inés De Los Santos, que se une a Veuve Clicquot para celebrar una nueva edición de Halloween. La propuesta combina gastronomía de calidad, coctelería y música en un formato que promete ser uno de los eventos más exclusivos de la temporada. Desde las 21 h, 200 invitados participarán de una cena privada especialmente diseñada para maridar con el emblemático champagne francés.

Dirección: Av. Rafael Obligado 7070, Costanera Norte

COSTA 7070.

Cada plato fue pensado por Bargero para acompañar la frescura, textura y elegancia de Veuve Clicquot, en un recorrido gastronómico que anticipa la intensidad de la noche. A la medianoche, el espíritu de la fiesta se apodera de los dos pisos del restaurante con performances en vivo, ambientación temática y bottle shows. La música también será protagonista con un doble programa: en el Main Floor, será el turno de los DJ sets de Otto Bunge, Mau Appelhans y Nico Romero, mientras que en Club, la cabina estará a cargo de Almela, Ruidito y Liso, garantizando una atmósfera sofisticada y enérgica hasta la madrugada. Con la ambientación a cargo de Veuve Clicquot, luces cálidas, proyecciones y un entorno único frente al río, Yelloween en COSTA7070 reafirma el sello del lugar: una fusión de fuego, estilo y celebración que redefine la vida nocturna de Buenos Aires.

COSTA 7070.

ORNO

ORNO, la cantina ítalo-pop de Palermo que combina espíritu festivo, buena mesa y una barra vibrante, celebra Halloween a su manera: con una edición especial de su clásico Drag Bingo, en una noche donde los disfraces, las risas y la diversión serán los verdaderos protagonistas. El viernes 31 de octubre, desde las 22 h, la mítica esquina de Guatemala y Gurruchaga se transforma en escenario de una fiesta que mezcla humor, performance y competencia al ritmo de la conducción de Socorro, una de las drag queens más carismáticas de la escena local.

ORNO - Eventos 3

Entre coreografías, premios y brindis compartidos, el público podrá disfrutar del ambiente descontracturado y lúdico que caracteriza a ORNO, acompañado por su propuesta gastronómica ítalo-pop, que incluye empanadas al horno de leña, montanaras, pizzas Detroit y pastas caseras, y cócteles de autor diseñados por Flavia Arroyo, bartender al frente de la barra y del rooftop bar CIMA. Halloween en ORNO promete una noche de pura diversión, ideal para quienes buscan festejar sin reglas, con buena comida, tragos originales y ese toque de irreverencia que ya es parte de la identidad del lugar.

ORNO.

SUSHICLUB

La celebración de Halloween en SushiClub tendrá lugar el viernes 31 de octubre y el sábado 1° de noviembre, con una propuesta exclusiva disponible en restó y deli&take, en ambos turnos. Se aplicará un 35% de descuento en el combinado SushiClub de 15, 30 y 45 piezas, con ingredientes como salmón, langostinos, palta, queso crema y palmito, que incluyen una edición especial con arroz de tinte negro.

SushiClub - Halloweeen 1

Adicionalmente, los rolls Boom! Red, compuestos por cortes de salmón con queso crema saborizado y cubiertos de masa de tempura, también contarán con este descuento y se presentarán con un distintivo arroz de tinte rojo. Cabe destacar que esta promoción es acumulable con el beneficio del 25% de ahorro ofrecido por Galicia Éminent.