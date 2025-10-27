El segundo capítulo de la serie "IT: Bienvenidos a Derry" tendrá un estreno anticipado en HBO Max por Halloween







La serie fue desarrollada para televisión por los cineastas Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, con Muschietti dirigiendo varios episodios.

La serie constará de 8 episodios.

El segundo episodio de la serie dramática de terror de HBO, IT: Bienvenidos a Derry, estará disponible casi tres días antes de lo previsto para celebrar Halloween. Se estrenará el viernes 31 de octubre en HBO Max y el domingo a las 22hs en HBO.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta es una excepción única relacionada con la festividad de gran impacto en Estados Unidos. Los episodios posteriores de la temporada de ocho episodios se seguirán emitiendo los domingos en HBO y HBO Max hasta el final de temporada, el domingo 14 de diciembre.

De qué trata IT: Bienvenidos a Derry Cosas terribles suceden en Derry cada 27 años, el mismo tiempo que “Eso” necesita para despertar y alimentarse del miedo de los habitantes, especialmente de los niños, antes de volver a su letargo. Ambientada en 1962, IT: Bienvenidos a Derry transcurre 27 años antes de los eventos de IT - Eso, revelando los orígenes de este ciclo de terror.

La serie fue desarrollada para televisión por los cineastas Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, con Muschietti dirigiendo varios episodios.

El reparto incluye a Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Blake Cameron James, Arian S. Cartaya, Amanda Christine, Matilda Lawler, Clara Stack, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård, que repite su siniestro personaje Pennywise de las películas.

Embed - HBO Max Latinoamerica on Instagram: "Los Domingos son para visITar Derry. Cuidado con ESO #ITBienvenidosADerry llega está noche a HBO Max" View this post on Instagram A post shared by HBO Max Latinoamerica (@hbomaxlat) Producida por HBO y Warner Bros. Television, IT: Bienvenidos a Derry cuenta con la producción ejecutiva de Andy Muschietti y Barbara Muschietti (a través de su productora Double Dream), Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin. Fuchs, quien escribió el guion para el primer episodio, y Kane son co-showrunners del proyecto.