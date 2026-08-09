Día del arroz con leche: dónde comer los mejores en Buenos Aires + Agregar ámbito en









Desde recetas tradicionales hasta versiones con dulce de leche o terminaciones caramelizadas, cuatro restaurantes porteños celebran el Día del Arroz con Leche con propuestas que reinterpretan uno de los postres más clásicos de la cocina.

El arroz con leche tendrá su celebración este 9 de agosto con opciones para todos los gustos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Arroz con Leche de La Capitana.

Con motivo del Día del Arroz con Leche, que se celebra este 9 de agosto, distintos restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires sumaron a sus cartas versiones propias de uno de los postres más tradicionales de la gastronomía. Desde recetas que respetan la preparación clásica hasta reinterpretaciones con dulce de leche, superficies caramelizadas o maridajes especiales, el clásico de la cocina casera encuentra nuevas formas de llegar a la mesa.

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Con un toque crocante en Brava En Brava, el nuevo restaurante de Belgrano especializado en carnes premium, el cierre de la experiencia también tiene un lugar destacado. Entre sus postres sobresale un arroz con leche inspirado en la crème brûlée, elaborado con arroz doble carolina, leche entera infusionada con pasta de vainilla y canela, cocido lentamente hasta lograr una textura especialmente cremosa. Antes de servirlo, la superficie se cubre con azúcar rubia y se carameliza con soplete, formando una fina capa crocante que contrasta con el interior. Para acompañarlo, el head sommelier Fernando Ferraro recomienda un Baron B Brut Rosé Cuvée Millésimée 2022, cuyo perfil fresco equilibra el dulzor del postre.

Dirección: Mariscal Antonio José de Sucre 676, Belgrano.

Con dulce de leche en La Capitana En La Capitana, el arroz con leche mantiene la esencia de la receta tradicional, aunque incorpora dulce de leche como sello distintivo. La preparación parte de arroz doble carolina cocido lentamente en leche perfumada con canela y vainilla hasta alcanzar una consistencia cremosa. El dulce de leche se agrega fuera del fuego, antes del enfriado, y la terminación incluye una capa de canela molida. El postre se ofrece en ocasiones especiales como parte de la propuesta dulce del bodegón.

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

Clásico en A Coruña La cantina A Coruña apuesta por una receta clásica, elaborada con arroz doble carolina cocido a fuego bajo para que el grano libere naturalmente su almidón. La preparación incorpora azúcar, canela, vainilla y cáscaras de naranja y limón, que aportan aroma sin alterar el perfil tradicional del postre. Tras 48 horas de reposo en frío, el arroz con leche gana cuerpo y cremosidad antes de servirse con una pizca final de canela. Dirección: Irigoyen 1801, Versalles. Receta casera en Merienda En Merienda, el espacio gastronómico de Palermo, el arroz con leche se prepara con arroz doble carolina, leche entera, leche condensada, canela y cáscara de limón. La cocción lenta permite conseguir una textura cremosa y, al momento de servir, se completa con canela espolvoreada, hilos de leche condensada y una rama de canela. Una propuesta que mantiene el espíritu de las recetas caseras. Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

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