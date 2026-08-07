El Día del Niño ya tiene fecha confirmada y será el tercer domingo de agosto. Como ocurre cada año, muchas familias ya empiezan a buscar el regalo ideal.
Día del Niño 2026: qué tipo de juguete regalar según la edad
El mejor juguete es el que acompaña el desarrollo infantil, favorece la imaginación y ofrece desafíos acordes a cada etapa del crecimiento.
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Más allá de las tendencias o los personajes de moda, especialistas de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) coinciden en que la mejor elección es el que se adapta a la etapa de crecimiento de cada chico.
La edad, el nivel de desarrollo y los intereses son aspectos clave para encontrar un juguete que, además de entretener, favorezca el aprendizaje, la creatividad y la interacción con otras personas.
Cuándo cae el Día del Niño en Argentina 2026
En 2026, el Día del Niño se celebrará el 16 de agosto. La fecha coincide con el tercer domingo del mes, criterio que se utiliza desde hace algunos años para unificar la celebración.
La jornada busca reconocer la importancia de la infancia y recordar la necesidad de garantizar el acceso a derechos como la educación, la salud, el juego, la recreación y una vida libre de violencia.
Cada año, suele estar acompañado por festivales, espectáculos infantiles, funciones de teatro y cine, actividades deportivas, ferias, eventos gratuitos y reuniones familiares en casi todas las localidades del país.
Qué tipo de juguete regalar según la edad
De 0 a 6 meses: estimular los sentidos
Durante los primeros seis meses de vida, los bebés descubren el mundo principalmente a través de la vista, el oído y el tacto.
En esta etapa comienzan a desarrollar sus habilidades motoras, fortalecen los músculos del cuello, intentan sujetar objetos y reaccionan a los estímulos que los rodean.
Los juguetes deben estar orientados a estimular los sentidos de forma segura. Son recomendables los que tienen colores, diferentes texturas y materiales livianos que puedan manipular fácilmente.
Entre las opciones, se encuentran los gimnasios de cuna y de piso, juguetes para la dentición, muñecos de tela, peluches de pelo corto, muñecas blandas y juguetes musicales con melodías suaves.
De 6 a 24 meses: desarrollar la motricidad
Los bebés aprenden a sentarse, gatear, dar sus primeros pasos, abrir y cerrar objetos, apilar piezas y explorar el entorno de manera independiente.
Los juguetes deben incentivar el movimiento, la coordinación y la exploración. También comienzan a fortalecer la memoria, la atención y la comprensión de la relación entre causa y efecto.
Las recomendaciones incluyen juguetes de empujar y tirar, bloques para apilar y construir, juguetes de paseo, juegos para el agua durante el baño, muñecas e instrumentos musicales adaptados para niños pequeños.
De 1 a 2 años: exploración e imitación
A partir del primer año los niños muestran una gran curiosidad por todo lo que pasa a su alrededor y comienzan a imitar a los adultos.
Los juguetes ideales son los que promueven el juego activo como cocinitas, utensilios de juguete, herramientas adaptadas, juegos de encastre, libros para colorear, crayones y materiales artísticos no tóxicos.
Además, están buenos los juguetes para trepar, empujar o montar, ya que continúan fortaleciendo las habilidades motoras y mejoran el equilibrio y la coordinación.
De 2 a 3 años: potenciar la creatividad
Los niños desarrollan mayor autonomía y logran resolver desafíos más complejos, donde la creatividad tiene un papel central.
En esta etapa son útiles los bloques de construcción, los juegos con letras y números y los rompecabezas de piezas grandes con agarres fáciles. También aparecen las muñecas con accesorios para alimentar, vestir o cambiar, los peluches, los juguetes para arena, los triciclos con casco y los pequeños teatros.
De 3 a 6 años: estimular la imaginación
Los niños crean historias, inventan personajes y comienzan a fortalecer sus habilidades sociales gracias a la interacción con compañeros de jardín y escuela.
Los juguetes ideales son los que permiten inventar situaciones, trabajar en equipo y resolver pequeños desafíos. Los juegos de construcción ayudan a desarrollar la creatividad, mientras que los rompecabezas promueven la concentración y pueden compartirse en familia.
También son buenas opciones las bicicletas y triciclos, los juegos de mesa y las muñecas con accesorios y los peluches.
De 6 a 9 años: aprendizaje y diversión
Con el ingreso a la escuela primaria, los niños buscan juegos que les permitan experimentar, crear y compartir actividades con amigos o familiares.
En esta etapa resaltan los juegos de mesa con reglas más complejas, los kits de ciencia, los juegos de magia, las manualidades, los juguetes de construcción y las figuras de acción. Son recomendables los juegos electrónicos apropiados para la edad y las muñecas con casas y accesorios.
Para fomentar el movimiento, son recomendables los equipos básicos de natación, patines siempre acompañados por casco y elementos de protección, además de otros juegos para realizar actividades al aire libre.
De 9 a 12 años: desarrollar habilidades y autonomía
Durante la preadolescencia los intereses cambian y los chicos suelen preferir juegos que representen desafíos intelectuales o actividades más complejas.
Las bicicletas, los rompecabezas de mayor dificultad, los juegos científicos, los vehículos a control remoto y los juegos electrónicos están entre las principales recomendaciones para esta edad.
Las manualidades siguen siendo una excelente alternativa porque favorecen la creatividad, la concentración y la expresión personal.
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