Día del Niño 2026: qué tipo de juguete regalar según la edad

El mejor juguete es el que acompaña el desarrollo infantil, favorece la imaginación y ofrece desafíos acordes a cada etapa del crecimiento.

El Día del Niño ya tiene fecha confirmada y será el tercer domingo de agosto . Como ocurre cada año, muchas familias ya empiezan a buscar el regalo ideal.

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Más allá de las tendencias o los personajes de moda, especialistas de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) coinciden en que la mejor elección es el que se adapta a la etapa de crecimiento de cada chico.

La edad, el nivel de desarrollo y los intereses son aspectos clave para encontrar un juguete que, además de entretener, favorezca el aprendizaje , la creatividad y la interacción con otras personas.

En 2026, el Día del Niño se celebrará el 16 de agosto . La fecha coincide con el tercer domingo del mes , criterio que se utiliza desde hace algunos años para unificar la celebración.

La jornada busca reconocer la importancia de la infancia y recordar la necesidad de garantizar el acceso a derechos como la educación , la salud , el juego, la recreación y una vida libre de violencia .

Cada año, suele estar acompañado por festivales, espectáculos infantiles, funciones de teatro y cine, actividades deportivas, ferias, eventos gratuitos y reuniones familiares en casi todas las localidades del país.

Qué tipo de juguete regalar según la edad

De 0 a 6 meses: estimular los sentidos

Durante los primeros seis meses de vida, los bebés descubren el mundo principalmente a través de la vista, el oído y el tacto.

En esta etapa comienzan a desarrollar sus habilidades motoras, fortalecen los músculos del cuello, intentan sujetar objetos y reaccionan a los estímulos que los rodean.

Los juguetes deben estar orientados a estimular los sentidos de forma segura. Son recomendables los que tienen colores, diferentes texturas y materiales livianos que puedan manipular fácilmente.

Entre las opciones, se encuentran los gimnasios de cuna y de piso, juguetes para la dentición, muñecos de tela, peluches de pelo corto, muñecas blandas y juguetes musicales con melodías suaves.

De 6 a 24 meses: desarrollar la motricidad

Los bebés aprenden a sentarse, gatear, dar sus primeros pasos, abrir y cerrar objetos, apilar piezas y explorar el entorno de manera independiente.

Los juguetes deben incentivar el movimiento, la coordinación y la exploración. También comienzan a fortalecer la memoria, la atención y la comprensión de la relación entre causa y efecto.

Las recomendaciones incluyen juguetes de empujar y tirar, bloques para apilar y construir, juguetes de paseo, juegos para el agua durante el baño, muñecas e instrumentos musicales adaptados para niños pequeños.

De 1 a 2 años: exploración e imitación

A partir del primer año los niños muestran una gran curiosidad por todo lo que pasa a su alrededor y comienzan a imitar a los adultos.

Los juguetes ideales son los que promueven el juego activo como cocinitas, utensilios de juguete, herramientas adaptadas, juegos de encastre, libros para colorear, crayones y materiales artísticos no tóxicos.

Además, están buenos los juguetes para trepar, empujar o montar, ya que continúan fortaleciendo las habilidades motoras y mejoran el equilibrio y la coordinación.

De 2 a 3 años: potenciar la creatividad

Los niños desarrollan mayor autonomía y logran resolver desafíos más complejos, donde la creatividad tiene un papel central.

En esta etapa son útiles los bloques de construcción, los juegos con letras y números y los rompecabezas de piezas grandes con agarres fáciles. También aparecen las muñecas con accesorios para alimentar, vestir o cambiar, los peluches, los juguetes para arena, los triciclos con casco y los pequeños teatros.

De 3 a 6 años: estimular la imaginación

Los niños crean historias, inventan personajes y comienzan a fortalecer sus habilidades sociales gracias a la interacción con compañeros de jardín y escuela.

Los juguetes ideales son los que permiten inventar situaciones, trabajar en equipo y resolver pequeños desafíos. Los juegos de construcción ayudan a desarrollar la creatividad, mientras que los rompecabezas promueven la concentración y pueden compartirse en familia.

También son buenas opciones las bicicletas y triciclos, los juegos de mesa y las muñecas con accesorios y los peluches.

De 6 a 9 años: aprendizaje y diversión

Con el ingreso a la escuela primaria, los niños buscan juegos que les permitan experimentar, crear y compartir actividades con amigos o familiares.

En esta etapa resaltan los juegos de mesa con reglas más complejas, los kits de ciencia, los juegos de magia, las manualidades, los juguetes de construcción y las figuras de acción. Son recomendables los juegos electrónicos apropiados para la edad y las muñecas con casas y accesorios.

Para fomentar el movimiento, son recomendables los equipos básicos de natación, patines siempre acompañados por casco y elementos de protección, además de otros juegos para realizar actividades al aire libre.

De 9 a 12 años: desarrollar habilidades y autonomía

Durante la preadolescencia los intereses cambian y los chicos suelen preferir juegos que representen desafíos intelectuales o actividades más complejas.

Las bicicletas, los rompecabezas de mayor dificultad, los juegos científicos, los vehículos a control remoto y los juegos electrónicos están entre las principales recomendaciones para esta edad.

Las manualidades siguen siendo una excelente alternativa porque favorecen la creatividad, la concentración y la expresión personal.