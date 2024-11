Día del Vino Argentino: guía de restaurantes para celebrar una de las bebidas favoritas de los argentinos

Aldo Graziani, destacado sommelier y empresario enogastronómico, es una autoridad indiscutible en el mundo del vino argentino y es la cara visible de Aldo’s Restaurante . El elegante restó cuenta con una de las cavas más completas de la escena local, que lleva por nombre Elisabeth Checa, en homenaje a la gran conocedora de vinos del país. Allí reúnen más de 700 etiquetas, que abarcan desde proyectos micro hasta bodegas tradicionales, con múltiples alternativas, como espumantes Pét Nat y sidras, naranjos, blend de blancos, Torrontés, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Semillón, tintos de corte, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Bonarda, Syrah, Merlot, Criolla, Garnacha y fortificados. Para aprovechar en modalidad take away, los vinos se ofrecen a precio de vinoteca con un 40% de descuento en relación al precio de consumo en el salón.

Tendrán beneficios en la compra de vinos mediante la modalidad take away y por la tienda online.

También suman beneficios exclusivos en la tienda virtual Aldo’s: hasta 30 % de descuento en botellas seleccionadas, incluídas Tutu Malbec Calcáreo Mix, Matías Riccitelli Old Vines Torrontés, Solito Va Semillón, Tigerstone Garnacha, Casarena Rose Armonía de Tintas, entre otras. Además, ofrecen winesets de vinos con 15% y 20% off y la posibilidad de que el cliente arme su propia box con un 15% de descuento en cajas de cuatro botellas y 20% off en seis botellas. Los interesados en profundizar sobre la bebida nacional, pueden unirse a la comunidad del Club Aldo’s, una membresía que incluye envío de la selección de vinos del mes, descuentos en catas y en los restaurantes del grupo Aldo’s y muchas sorpresas más. La dirección es Arévalo 2032, Palermo, CABA.

EL RETORNO

El Retorno 2.jpg Para celebrar este día, ofrecerán una degustación de tres copas de la bodega Catena Zapata. El Retorno

La propuesta gastronómica de El Retorno incluye una nutrida oferta de vinos, compuesta por más de 24 etiquetas, entre tintos, blancos, dulces, rosados y espumantes. En ese sentido, El Enemigo, Catena Zapata y Domaine Bousquet son algunas de las bodegas que se pueden degustar en esta parrilla y restaurante con más de treinta años de trayectoria en el barrio de Villa Adelina. Para celebrar el Día del Vino Argentino, además, tienen previsto ofrecer un menú de tres pasos con degustación de tres copas de la bodega Catena Zapata.

Esta propuesta cuenta con una entrada de bruschetta de jamón crudo, pasta de queso azul y ruculeta en pan de focaccia; un plato principal de roll de pechuga rellena apanada con semillas ahumadas y risotto de puerro, y su ya clásico flan con toffee de postre. Quienes así lo deseen, pueden ordenar a la carta y optar por alguno de los platos de su amplia y variada propuesta, que incluye achuras de primera calidad, varios tipos de milanesas y pastas caseras que se pueden acompañar con oferta de vinos tintos, blancos y dulces. La dirección es Avenida de Mayo 329, Villa Adelina.

MALCRIADO

Malcriado - corte de carne a la parrilla.jpg Todos los vinos por botella contarán con un 20% de descuento. Malcriado

Quienes busquen deleitarse con una extensa variedad de vinos tirados o por botella, y exclusivos cortes de carne deben conocer Malcriado. Este restaurante y wine bar se ha consolidado como un referente gastronómico y celebrará el Día del Vino Argentino el próximo 24 de noviembre con un atractivo 20% de descuento en todos los vinos por botella disponibles en su carta, que incluye una extensa selección de etiquetas, tanto nacionales como internacionales. Sus dos sucursales cuentan con un moderno dispensador selfservice que permite a los clientes servirse vinos en diferentes medidas, preservando intactos los sabores y características de cada etiqueta gracias a sus 32 picos.

Este sistema ofrece más de 30 posibilidades de vinos tintos, blancos, rosados y espumantes a temperatura de cava. Para completar la experiencia, el lugar propone una oferta gastronómica de primera calidad que se destaca por sus cortes de carne de pastura a la parrilla, al horno de barro y al disco de arado, además de platos tradicionales actualizados con un toque innovador. Entre las recomendaciones para esta ocasión se encuentran los ravioles de ricota y espinaca con salsa rosa y pesto italiano, el bocadillo vegetariano que es una deliciosa cazuela de verduras asadas con tostadas de focaccia con queso crema saborizado, el osobuco del rey braseado al horno, el imponente Tomahawk para compartir, y la jugosa picaña brasileña. Las direcciones son: Martín Fierro 3290, Parque Leloir y Ramal Pilar Km 36.5 (Shopping TOM), Tortuguitas.

MAGO

Mago vino.png Ofrecerán los vinos en copas para que las persones disfruten de probar una mayor cantidad de variedades. Mago Vino

Un rasgo distintivo de la parrilla de mercado Mago es su exclusiva carta de vinos, diseñada y renovada cada cuatro o cinco meses por Marcela Rienzo, la reconocida sommelier y presidenta de la Asociación de Sommeliers de Argentina, que presenta cepas de todas las regiones vitivinícolas del país, diversas uvas, estilos y bodegas. En ocasión del Día del Vino Argentino ofrecerán su variedad de vinos pero en copa, con el fin de que los comensales prueben varietales de todo el país y descubran nuevas bodegas y etiquetas de firmas famosas, que podrán maridar con su carta de primavera.

Recientemente renovado, el menú incluye, entre otros platos, vitel toné de ojo de bife a la parrilla, con alcaparras y láminas de papas fritas, T bone para compartir o raviolones Girasol con masa de pura yema, relleno de burrata, ricota, y verduras ahumadas, que se sirve con salsa de manteca, arvejas, espárragos y tomates frescos, con avellanas tostadas. La dirección es esquina de Monroe y Montañeses, Belgrano.

CASA SEIS

Casa Seis (1).jpg Para festejar, este lugar ofrecerá una degustación que recorre cinco etiquetas seleccionadas. Casa Seis

Ubicado en pleno corazón de Chacarita, Casa Seis propone celebrar el Día del Vino Argentino este 24 de noviembre con una degustación que recorre cinco etiquetas seleccionadas con dedicación. El encuentro inicia con un Entrometido Naranjo, una combinación de Torrontés y Ugni Blanc, seguido de un refinado Mendel Semillón. La tercera copa invita a descubrir un 35.Cinco Criolla Rosada, para continuar con el Fileni Martín Pinot Noir y finalizar con un blend de Malbec y Merlot de Ekeko. El valor de la degustación es de $13 500 por persona, y las reservas se gestionan mediante mensaje privado en Instagram.

El wine bar también propone maridar los vinos con platos como el asado de cocción lenta, braseado durante cuatro horas y acompañado por una emulsión de salsa criolla y ensalada de repollo colorado. Para el cierre, el postre Casa Seis rinde homenaje a las raíces colombianas de su creador: un bizcocho de coco con mousse de café, espuma de leche al jengibre, salsa de chocolate y avellanas tostadas, evocando el ritual de mojar el bizcocho en leche. Con más de 60 etiquetas curadas por la sommelier Florencia Turdera, el espacio, decorado con estantes iluminados que ordenan los vinos por estilo, es perfecto para compartir momentos especiales en pareja o con amigos. La dirección es Guevara 495, Chacarita.

SOMOS ASADO

Somos Asado - asado de costilla(1).jpg Para los que deseen beber por copa, brindan siete tipo de alternativas. Somos Asado

Fuera de los congestionados circuitos foodies, una opción para chocar las copas es Somos Asado, un spot en Villa Crespo especializado en carnes maduradas e interesantes vinos de diferentes estilos y terruños. En esta casona reformada se luce su salón cava, un espacio custodiado por una selección que abarca espumantes, naranjos, rosados, dulces, blancos, Torrontés, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Bonarda, Syrah, Criolla, Merlot y Sangiovese de pequeños, medianos y grandes productores locales, dando lugar a cepas no tradicionales y vinos de baja intervención.

La carta es dinámica, actualmente suma 60 ejemplares que responden a la temporalidad del año para estar a tono con el menú, conformado por carnes añejadas y asadas en horno de barro y platos con guiños a la cocina de Medio Oriente, logrados con productos orgánicos y de estación. Incluyen proyectos como Matías Morcos, Kaikén Wines, bodega Domiciano y otros grandes clásicos, como Salentein. Para beber por copa hay siete opciones que rotan asiduamente, para degustar en medida de 200 ml, media copa o medida degustación. También ofrecen servicio de descorche y, como plus, el local organiza interesantes degustaciones y flights. La dirección es Avenida Scalabrini oRTIZ 651, Villa Crespo.

BLOSSOM

Blossom Vinos 1.jpg Celebrarán al vino con un combo ideal que incluye pastas y una copa para acompañar. Blossom

El 24 de noviembre Blossom se suma a la celebración del Día del Vino Argentino con una promoción especial: un 2x1 en sus pastas artesanales con una copa de vino seleccionado, disponible en sus locales de zona norte y zona oeste. En la sede de San Fernando, quienes visiten el restaurante podrán elegir entre ñoquis de papa, tagliatelle al huevo, ravioles de calabaza o sorrentinos de jamón y queso, maridados con una copa de Sombrero Malbec o Zorro Salvaje Cabernet del Valle de Uco.

Por su parte, en Castelar, el maridaje estará a cargo del Familia Gascón Malbec, disponible tanto por copa como por botella. Blossom, con cinco sedes, se destaca no solo por su propuesta 100% artesanal, sino también por sus celebrado Kid’s Club, presente en cuatro de sus locales, para chicos de hasta 8 años. Además, sus terrazas y patios al aire libre son el lugar ideal para reuniones con amigos o en familia. Las direcciones son: Edison 10, Martínez; Avenida Maipú 2501, Olivos; Avenida del Libertador 16246, San Isidro; Constitución 1002, San Fernando; Carlos Casares 961, Castelar.

SUSHICLUB

SushiClub 1.jpg Tendrán precios especiales en distintos tipos de vinos. SushiClub

SushiClub es la marca internacional referente en cocina de tendencia asiática y sushi fusión, cuya propuesta, favorita entre los amantes del sushi, incluye originales rolls a base de salmón, pesca blanca, pulpo, frutos del mar e ingredientes exóticos, que además viene incorporando combinados y líneas vegetarianas y veganas.

Su objetivo es ofrecer al comensal una experiencia significativa y, en esta ocasión, para celebrar el Día del Vino Argentino, el sábado 23 y el domingo 24 de noviembre, tanto para deli&take como en restó, presentará un precio especial en algunos combinados más una botella de vino Mirador Moscatel. Los que aplicarán a esta promoción serán el SushiClub y el Roll&Roll de 30 y 45 piezas, acumulables con el beneficio de Galicia Éminent. La dirección es Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Otras sucursales se encuentran en CABA, AMBA e interior del país.

OSTENDE

Ostende 1.jpg Ofrecerán cepas seleccionadas a precios accesibles. Ostende

Inspirado en los bodegones vintage de la costa argentina, el menú de Ostende presenta platos, que pueden pedirse individuales o para compartir, que reflejan la tradición ítalo-argentina de la cocina hogareña, con opciones de distintas carnes, pastas y arroces. Con el foco puesto en la nostalgia y el encuentro en la mesa, celebra fechas convocantes, como el Día del Vino Argentino el domingo 24 de noviembre. Habrá sugerencias de copas de cepas seleccionadas, por $6000, como The Apple, un torrontés de Riccitelli; Chacho Criolla Cereza, de Asensio; el malbec Revancha del Peón, de De la Mota, y Sernal Pinot Noir. La dirección es Virrey Loreto 3303, Colegiales.