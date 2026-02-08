Día Internacional del Whisky Escocés: opciones para saborear en cócteles y por medida

Se trata del licor que cruzó fronteras y ha capturado a muchas personas a nivel global gracias a su sabor y calidad. Los mejores restaurantes y bares para disfrutarlo.

Cada 8 de febrero se celebra el Día Internacional del Whisky Escocés , licor que cruzó fronteras y ha capturado a muchas personas a nivel global gracias a su sabor y calidad. A continuación los mejores lugares para poder disfrutarlo en Buenos Aires.

En L’Atelier Bistró , la experiencia gastronómica se amplía con una cuidada selección de whiskies pensada para acompañar su cocina de inspiración francesa. Este restaurante boutique de Martínez, liderado por los chefs Verónica Morello y Charly Forbes, reúne en su carta más de diez variedades y alrededor de quince etiquetas provenientes de distintas regiones de Escocia, entre blends y single malts.

La propuesta incluye clásicos reconocidos como JB, Chivas Regal 12 años, The Famous Grouse y diversas expresiones de Johnnie Walker —Black Label, Double Black, Swing y Gold Label—, junto a opciones de perfil más complejo como Dalwhinnie, Shackleton, Jura 12 años, Lagavulin 10 años, Dalmore The Trio, Macallan Quest, Cardhu 12 años y Glenkinchie 12 años. Una selección pensada tanto para maridar platos salados de la carta como el cierre dulce de la velada, con matices ahumados, especiados y elegantes.

En Bestial Fly Bar , la coctelería ocupa un rol central y uno de los cócteles que mejor lo expresa es el Red Bar Barclay, una creación de autor elaborada a partir de whisky escocés Johnnie Walker Red Label. A esta base se suman Carpano Rosso, jugo de limón, syrup simple y un toque de jugo de naranja, logrando una composición equilibrada entre notas vínicas, cítricas y sutilmente dulces, sin perder la identidad del destilado.

La receta lleva la impronta de Gastón “Tonga” Rodríguez, actual manager del bar y referente con una extensa trayectoria en el mundo de las barras. El cóctel se integra de manera natural a una carta pensada en clave de maridaje. La propuesta gastronómica, de inspiración nikkei, combina técnicas japonesas con sabores latinoamericanos. El escenario es un rooftop en un piso 11 de Palermo, con jardines verticales, materiales cuidados y vistas abiertas. Una experiencia donde coctelería, cocina y entorno se articulan con coherencia.

GAGIRO

En Pinamar Norte, Gagiro ofrece una experiencia que combina gastronomía, coctelería y un entorno dominado por el bosque y la cercanía al mar. La barra, liderada por el bartender Boris Torres, presenta una carta que reúne clásicos y cocktails de autor, entre ellos el Fortuna, preparado con whisky escocés, cordial de limón, maracuyá y clara, logrando un balance entre notas ahumadas, dulces y cítricas.

GAGIRO WHISKY Dirección: Boulevard Ameghino 349, Pinamar Norte.

La propuesta se complementa con una selección de whiskies provenientes de Escocia, cuna de las maltas más reconocidas del mundo: desde los blends de Johnnie Walker Red Label y Black Label, hasta las expresiones más complejas de Chivas Regal 12 y 18 Años, caracterizadas por su suavidad y notas especiadas. También se recomiendan los single malts Glenlivet 15 y 18 Años, originarios de la región de Speyside, conocidos por su perfil elegante, frutal y equilibrado. Una variedad ideal para acompañar un after beach que busca diferenciarse dentro de la escena de Pinamar.

CIMA

El rooftop bar CIMA se consolida como uno de los espacios donde la coctelería ocupa un rol central, bajo la curaduría de Flavia Arroyo, referente de la escena porteña. Ubicado en lo alto de la cantina ítalo-porteña ORNO, propone un recorrido por distintas expresiones del whisky escocés a través de una carta que combina cócteles de autor, reinterpretaciones y una cuidada selección de etiquetas internacionales.

CIMA - Rooftop bar ORNO - Whisky Dirección: Guatemala 4701, Palermo.

Entre las opciones destacadas aparecen “POV: Mi Tipo de Highball”, elaborado con Johnnie Walker Black Label, jerez, melón, lima, cordial de aromáticas de la huerta y cerveza, una versión fresca y burbujeante; “Va Whisky Como Piña”, con The Singleton 12, cachaça, licor de banana, ananá, lima limón y cordial de durazno, que combina notas frutales y tropicales, y “No Diré Nada, Pero Habrá Señales”, que integra whisky, amaro, ananá, limón y orgeat de maní y pistacho. Para quienes prefieren disfrutarlo solo, CIMA también ofrece una selección de whiskies single malt y blended, como Ardbeg An Oa, Macallan 12 Sherry Oak, Glenmorangie 10 y Lasanta, The Singleton 12, Johnnie Walker Black y Double Black, Old Parr y The Famous Grouse Smoky Black. La propuesta se completa con pizzas, fainá sticks y platos para compartir, ideales para maridar la experiencia en un entorno relajado con vista al cielo de Palermo.

LA CAPITANA

Dentro de la propuesta de coctelería clásica de La Capitana, El Padrino ocupa un lugar alineado con el perfil histórico y gastronómico del bodegón y vermutería de Almagro. Servido en vaso corto, el cóctel combina whisky escocés, Amaretto Disaronno y un twist de limón, con un resultado de carácter intenso y final persistente.

La Capitana Barra 1 Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

La elección se integra a la estética y al espíritu del espacio inspirado en las décadas del 40 y 50, donde los clásicos bien ejecutados acompañan la cocina porteña y el ritual del brindis. Ideal para maridar con quesos o chocolate, El Padrino reafirma la presencia del whisky escocés dentro de una carta que prioriza sabores definidos y recetas tradicionales.

DESARMADERO

En Desarmadero Bar y Desarmadero Session, el whisky escocés ocupa un lugar protagónico dentro de la propuesta de coctelería, con opciones disponibles tanto por medida como en cócteles clásicos, bajo la dirección del bartender Diego Zelaya. Entre las alternativas se distingue el Talisker Scotch 10 años, single malt de origen escocés, de perfil intenso y ahumado, que puede pedirse solo, para apreciar plenamente su carácter.

Desarmadero -local Dirección: Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo.

En versión cóctel, ofrecen el clásico Penicillin, elaborado con Johnnie Walker Red Label o Black Label como base, un toque de Talisker para aportar ahumado, jugo de limón, jengibre, miel y piel de limón como garnish, servido en vaso corto con hielo. Estas alternativas encuentran un maridaje ideal en platos como las empanadas de osobuco al Malbec, los buñuelos de acelga con alioli o las papas con cheddar y panceta.

CANTINA RECOLETA

Con una barra que pone en valor los clásicos de la coctelería y una cuidada selección de destilados, Cantina Recoleta ofrece una propuesta especialmente pensada para quienes disfrutan del whisky escocés, disponible por medida. Entre las etiquetas destaca el clásico Chivas Regal 12 años, un blended Scotch whisky de origen escocés, reconocido por su perfil suave y equilibrado, con notas de miel, vainilla y frutas maduras.

Cantina Recoleta - whisky

Esta opción puede pedirse sola o con hielo, y resultan ideales para acompañar platos como la pizza porteña con doble mozzarella, los buñuelos de acelga con alioli ahumado o las pastas gratinadas, que completan la experiencia en el lugar.