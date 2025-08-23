El mejor whisky del mundo cuesta 500 mil pesos y es casi imposible de conseguir







Una botella escocesa de edición exclusiva se consagró como la mejor del planeta en un certamen internacional y es considerada como un tesoro.

Este Whisky es el mejor del mundo y es muy dificil de conseguir.

Los conocedores del whisky siempre debaten sobre las distintas marcas, sabores y cuál es el mejor. El concurso International Whisky Competition (IWC) deja a los paladares de lado y elige objetivamente al mejor. En su edición 2025, un destilado de Speyside volvió a llevarse todos los aplausos y confirmó su estatus como la malta más destacada del planeta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una botella con producción limitada que no suele encontrarse en góndolas comunes ni en bares especializados. Su precio en Argentina ronda los 500 mil pesos, lo que lo convierte en un lujo solo para coleccionistas o viajeros con suerte.

Whisky-Altmoure El mejor whisky del mundo según The 2025 International Whisky Competition El Aultmore 25 Years Old 1st Fill Oloroso Finish obtuvo la máxima calificación en la competencia con 95,10 puntos, repitiendo su logro del año pasado. El jurado destacó su compleja combinación: aroma a higos frescos, toques especiados en boca, notas tropicales de ananá y un final con miel de Mnuka y brioche.

La destilería Aultmore, con más de 130 años de historia en Speyside, pertenece al grupo John Dewar & Sons, bajo el paraguas de Bacardi. Gran parte de su producción anual se destina a los famosos blended Scotch de la marca, pero esta edición especial fue diseñada por Stephanie Macleod, seis veces reconocida como la “maestra mezcladora del año”.

Cuánto sale el Aultmore de 25 años y dónde se consigue El precio oficial de esta joya es de US$ 500, lo que equivale a unos 500 mil pesos al cambio actual por un decantador de 50 cl. Sin embargo, esta botella es muy difícil de conseguir. Por el momento, solo se consigue en free shops de aeropuertos en la región Asia-Pacífico.

La colección “Cask Finish” a la que pertenece busca resaltar el espíritu de la destilería a través de un proceso muy particular, el whisky pasa más de dos décadas en toneles de recarga y luego se traslada a barricas de jerez de primer llenado. A pesar de su bajo perfil en comparación con otras marcas de renombre, Aultmore logró convertirse en protagonista de la escena mundial del whisky.

Temas whisky