Las 3 actividades de turismo aventura para hacer durante tus vacaciones en Bariloche

Senderos, miradores y travesías de montaña convierten a Bariloche en un clásico del turismo para quienes buscan aventura y paisajes durante las vacaciones.

Bariloche ofrece miradores, circuitos y refugios de montaña para armar vacaciones con adrenalina y aire puro. Bariloche Turismo

Si pensás en turismo aventura, San Carlos de Bariloche combina algo difícil de igualar: senderos señalizados, bosques patagónicos y miradores que cambian el ánimo en pocas horas. No es casual que el trekking se vuelva plan principal cuando el cuerpo pide movimiento y la cabeza busca “desconectar” de verdad.

La clave es elegir recorridos acordes al nivel de experiencia y al tiempo disponible. Algunos se resuelven en una mañana y te dejan vistas épicas de lagos y cerros; otros exigen preparación, reservas y varios días de marcha. Acá van tres propuestas que van de lo accesible a lo desafiante.

mirador-brazo-tristeza-bariloche-org Bosques, lagos y cerros: en Bariloche, el turismo aventura suma senderos para todos los niveles, desde caminatas cortas hasta travesías exigentes. Bariloche.org Mirador Brazo Tristeza Este sendero corto y de baja dificultad funciona como puerta de entrada al trekking en la zona. La caminata dura alrededor de una hora y media y avanza por bosque nativo con una subida suave, ideal si querés una aventura sin alejarte demasiado de los servicios.

La recompensa aparece al llegar al mirador: se abren las panorámicas del Brazo Tristeza, la Bahía López y el cerro Capilla. Si salís temprano, aprovechás mejor la luz y evitás las horas de más calor; llevá agua y algo para picar porque, aunque sea breve, el camino invita a tomarse el tiempo.

MB2-Sendero-a-Cerro-Llao-Llao Caminatas entre bosques patagónicos y vistas al lago definen algunas de las propuestas de turismo aventura más elegidas en Bariloche. Bariloche Trekking Cerrito Llao Llao y Villa Tacul Si buscás una caminata amigable con postales de primer nivel, el Cerrito Llao Llao suele ser de las más elegidas para arrancar. El acceso queda en la zona del Circuito Chico y el recorrido atraviesa un bosque andino patagónico hasta un mirador natural.

Desde arriba, las vistas enmarcan lagos y cordillera, y si te quedás con ganas podés seguir hasta Villa Tacul: la extensión suma cerca de 50 minutos más desde el mirador y te lleva a playas tranquilas para descansar o armar un picnic. En temporada cálida, el agua clara suma un plus para actividades como snorkel o buceo, sin que el sendero se vuelva más técnico. Travesía de los Cuatro Refugios Para quienes quieren una experiencia de alta montaña completa, esta travesía se convirtió en el clásico más respetado de la zona. El circuito conecta los refugios Frey, Jakob, Laguna Negra y López a lo largo de 4 a 5 días, con jornadas que pueden ir de 4 a 9 horas de marcha y desniveles marcados. No es un plan para improvisar: exige buen estado físico, experiencia en caminatas largas y autonomía, porque el clima cambia rápido y la señal puede desaparecer. Los refugios alivian la carga al ofrecer comidas y cama compartida, pero igual vas a llevar equipo y provisiones. Si no llegás con la preparación para completar todo, podés elegir tramos y vivir la montaña por partes, siempre con reservas hechas con anticipación y una planificación cuidadosa.

