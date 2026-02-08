San Valentín: menús especiales para celebrar sin gastar de más

Con experiencias por pasos, bebidas incluidas y propuestas diseñadas especialmente para la fecha, restaurantes de la Ciudad y alrededores ofrecen alternativas para disfrutar una cena en pareja sin sorpresas en la cuenta.

(En un contexto en el que salir a cenar afuera puede implicar un gasto elevado, San Valentín se presenta como una oportunidad para aprovechar menús cerrados y propuestas especiales que muchos restaurantes diseñan exclusivamente para esa noche. Con precios definidos, experiencias por pasos y bebidas incluidas, estas opciones permiten celebrar en pareja sin sorpresas en la cuenta , combinando buena gastronomía y ambientaciones pensadas para la ocasión.

Desde bodegones modernos y cantinas clásicas hasta cocinas de autor y terrazas con vistas, la oferta se multiplica con alternativas para distintos presupuestos , tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en localidades cercanas. Vino, espumante de bienvenida, platos para compartir y entornos cuidados forman parte de un recorrido gastronómico que busca sumar clima romántico sin necesidad de gastar de más .

Para celebrar San Valentín, Carmen propone una experiencia pensada para compartir y dejarse llevar por una cocina que combina fuego, producto y sensibilidad en una velada especial con un menú diseñado especialmente para parejas. Para comenzar, se puede elegir entre croquetas de hongos ahumados con salsa sweet chilli thai o langostinos a la brasa con noisette de limones quemados.

Como plato principal, la elección es entre ojo de bife al kamado con demiglace, ñoquis y manteca de azafrán, o rosas de ricota con arvejas, limón y crema cítrica. El cierre dulce invita a elegir entre flan o tiramisú, a elección. El menú incluye una botella de vino Tilia (Chenin Blanc o Malbec), agua filtrada y panera de masa madre ilimitada, acompañando toda la experiencia. Está pensado para compartir, combinando sabores intensos, técnicas al fuego y recetas reconfortantes. La propuesta se ofrece exclusivamente durante la noche del 14 de febrero y el valor es de $65.000 por persona. En un entorno cálido, atravesado por aromas a leña, cocina artesanal y una atmósfera íntima, Carmen se convierte en el escenario ideal para celebrar el amor a través de la gastronomía, con una experiencia cuidada en cada detalle.

CAFÉ MULÉ

Cafe Mule - Salon

Para celebrar el Día de San Valentín, Café Mulé propone una experiencia gastronómica especial el sábado 14 de febrero por la noche, en su espacio frente a la laguna de Chascomús. La propuesta consiste en un menú pensado para compartir en pareja, que comienza con una copa de espumante como recepción y luego una entrada para dos: caponata siciliana (brenjena, alcaparras, cebolla morada y apio) con burratina y jamón crudo. Como plato principal, cada comensal podrá elegir entre salmón a la plancha con mousseline de cabutia y espinaca salteada con crema al azafrán, lomo al vino tinto con puré de puerro y ajo, y ravioles de ternera con salsa de champiñones y crocante de nuez, o su versión veggie con ravioles de calabaza.

El cierre dulce es a elección, con mousse de chocolate con praliné de frutos secos y rojos o panna cotta con almíbar de café. El menú incluye una bebida por persona —agua con o sin gas o una limonada— y tendrá un valor de $39.000 por persona. La propuesta estará disponible exclusivamente durante la noche, con reserva previa por WhatsApp al 2241 691797 o por Instagram (@mulecafe), e invita a disfrutar una velada especial en un entorno natural privilegiado.

Dirección: Av. Costanera Nº 4, Chascomús.

RESTAURANT MUSEO EVITA

Restaurant Museo Evita - Patio de noche 4

Restaurant Museo Evita presenta una propuesta especial para celebrar el Día de San Valentín el sábado 14 de febrero por la noche, en uno de los entornos más singulares de Palermo. Ubicado en una casona histórica de 1923 que forma parte del Museo Evita, el restaurante combina patrimonio, jardín al aire libre y una cocina de raíz porteña con influencias mediterráneas. Para la ocasión, el espacio ofrecerá un menú exclusivo que incluye bebida, entrada, plato principal, postre y una copa de espumante para iniciar la velada con un brindis.

La cena comienza con una ensalada caprese con rúcula, bocconcinos, pesto, tomates cherry y jamón crudo, y continúa con opciones principales como lomo con crema de puerros y vegetales asados, trucha con carpaccio de hinojo alimonado y puré de coliflor, o sorrentinos rellenos de espárragos, ricota y queso brie. El cierre llega con una mousse de maracuyá, limón y chocolate blanco. La experiencia se completa con el valor agregado de su patio con piso damero, parra y vegetación, que funciona como un oasis urbano ideal para una salida en pareja. Con una propuesta que integra gastronomía, historia y entorno, Restaurant Museo Evita se posiciona como una alternativa destacada para quienes buscan celebrar San Valentín en un contexto diferente, con reserva previa a través de los teléfonos del establecimiento.

Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

MALCRIADO

Malcriado - salon

Con motivo de San Valentín, Malcriado invita a celebrar el amor con una experiencia gastronómica especialmente diseñada para compartir en pareja el próximo 14 de febrero, con un menú especial por pasos, disponible en ambas sucursales y pensado para recorrer los sabores más representativos de su cocina en un entorno cálido y descontracturado.

La propuesta incluye cuatro pasos con opciones a elección, que van desde empanadas de bienvenida y platos para compartir como chorizo con papas al horno, costra de morcilla, bruschetta caprese y provoleta grillada, hasta platos principales como bondiola andina a la cerveza negra, carnes al quebracho o la clásica lasagna del nene, con un cierre dulce a base de panqueque flambeado o capricho de chocolate. El menú se completa con bebidas —agua y botella de vino cada dos personas, o cócteles clásicos— y tiene un valor de $58.000 por persona, con reservas disponibles vía WhatsApp al 11 3691-3500 (Parque Leloir) y 11 3144-5185 (TOM).

Direcciones: Martín Fierro 3290, Parque Leloir y Ramal Pilar Km 36.5 (Shopping TOM), Tortuguitas.

MONDONGO & COLIFLOR

Mondongo y Coliflor - Mesa

Dentro de las opciones para celebrar San Valentín sin gastar de más, Mondongo & Coliflor presenta un menú especial por pasos a precio accesible, disponible el sábado 14 de febrero desde las 20 h. Por $35.000 por persona, la cantina de Parque Chacabuco ofrece una experiencia completa que incluye recepción, entrada, plato principal y postre, acompañados por una copa de vino, servicio de agua, café y un bombón.

El menú propone un inicio fresco con gazpacho de cereza y sandía, continúa con brie tibio con chutney de durazno y hojas verdes, un risotto de langostinos —con alternativa vegetariana— y finaliza con un postre de chocolate para compartir. Las reservas se toman únicamente por WhatsApp al 11 3399-5608, y durante la noche también estará disponible la carta habitual del lugar.

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

FOGA

FOGA_ fachada_25 (1)

FOGA propone celebrar San Valentín con un menú especial disponible del 13 al 15 de febrero. Ubicado en el barrio de Palermo, el restaurante especializado en ahumados contará con una experiencia completa. Comienza con un aperitivo Cherry Champagne y una tabla de quesos acompañada por panadería de elaboración propia.

Como principal para compartir se presenta entraña a la chapa con gremolata y papas rotas, con la opción de elegir un plato individual como ojo de bife con papas fritas, lasagna de vegetales ahumados o vacío ahumado con batatas fritas. El momento dulce incluye mousse de chocolate, flan mixto o panqueque, además de café. El menú suma una botella de Miguel Escorihuela Gascón “Rosaura”, una bebida sin alcohol y, como obsequio, una botella de Escorihuela Gascón Brut Rosé para llevar. El valor es de $60.000 por persona y se ofrece únicamente con reserva previa.

Dirección: Honduras 5098, Palermo.

LA BOQUERÍA

LA BOQUERIA 2

La Boquería, el bodegón palermitano con impronta española, presenta un menú especial de tres pasos para celebrar San Valentín. La propuesta combina preparaciones clásicas con guiños actuales y se acompaña con vinos Saint Felicien, además de un aperitivo a elección. Entre las opciones se incluyen entradas como ensalada de bocconcini con rúcula y jamón serrano o la provoleta especial; un principal de ojo de bife de 500 gramos con mix de papas y batatas fritas y una copa helada con frutos rojos como cierre. El valor por pareja es de $90.000.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

LA PAROLACCIA

La Parolaccia 14

En el Día de los Enamorados, La Parolaccia invita a celebrar San Valentín con un menú especial de cocina italiana, disponible el 14 de febrero tanto para almuerzo como para cena, en todas sus sucursales. La propuesta se presenta en formato de tres pasos, con un precio fijo de $48.000 por persona, e incluye bebida y vino, en una experiencia pensada para compartir.

El recorrido comienza con un aperitivo de bienvenida y continúa con distintas opciones de entrada, plato principal y postre a elección. Entre las entradas destacan la burrata con prosciutto, el carpaccio de salmón y las rabas con zucchini frito. En los principales, hay pastas rellenas como los sorrentinos Gran Caruso o los ravioli de burrata, junto a alternativas como el abadejo a la siciliana y la clásica ensalada La Parolaccia. El cierre dulce ofrece postres como tiramisú al mascarpone, merengata o torta de limón. El menú se completa con una botella de vino D.V. Catena cada dos comensales, café o té con petits fours y una copa de limoncello, en un entorno elegante y con el sello inconfundible de la casa.

Direcciones: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.

OSTENDE

Ostende 4

El sábado 14 de febrero, desde las 20 h, Ostende celebra San Valentín con una cena especial pensada para disfrutar en pareja, con reserva previa y un menú por $110.000 por pareja.

La propuesta comienza con una entrada para compartir a elección —buñuelos de espinaca, croquetas de hongos o media porción de rabas—, continúa con dos platos principales a elección entre pappardelle ripiena de cabutia y ricota, salmón blanco a la plancha, arroz crocante con langostinos o bondiola a la mostaza con guarnición, y cierra con un postre para compartir, a elección entre crumble de manzana verde y pera o flan casero. Incluye dos aguas con o sin gas, una botella de Rosaura Malbec o Escorihuela Gascón Gran Rosé y un espumante Escorihuela Gascón Extra Brut Blanco o Rosé de cortesía, y suma música en vivo a cargo de Rodrigo Balbin en saxo.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

HIERRO BODEGÓN

HIERRO BODEGON 1 (2)

Hierro Bodegón celebra San Valentín con una propuesta que combina cocina porteña de raíz clásica y una impronta contemporánea, en un espacio moderno, canchero y de atención cercana. La cita es el viernes 14 de febrero desde las 20 h, con un menú con platos a elección a $60.000 por persona que incluye cóctel sorpresa de bienvenida, una entrada, un principal y un postre a elección, bebidas sin alcohol y maridaje con vinos de Catena Appellation Tupungato–Chardonnay 2024 o Catena Appellation Vista Flores–Malbec 2024.

El recorrido propone entradas como zanahorias al rescoldo con puré de coliflor y albahaca, Vitello Tonnato BO! o texturas de remolacha con queso de cabra; principales que van de la trucha con manteca y alcaparras al bife de chorizo madurado con romesco o fetuccini con crema de portobellos, y postres clásicos y golosos como flan de dulce de leche o mousse de chocolate con frutos rojos y huacatay. Las reservas se toman por WhatsApp al +54 9 11 2501-9277 (cupos limitados).

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.

LA TERRAZA DE LA CARBONERA

La Terraza de la Carbonera - terraza (4)

En el marco del Día de San Valentín, La Terraza de La Carbonera propone celebrar el amor con una experiencia gastronómica especialmente diseñada para compartir en pareja, en su terraza secreta y completamente vidriada, ubicada en la cima de un edificio centenario de San Telmo.

Disponible tanto para el almuerzo como para la cena del sábado 14 de febrero, la propuesta consiste en un menú por pasos que pone en valor la cocina porteña contemporánea a través de productos de estación y una cuidada selección de vinos. La experiencia incluye una recepción con Vermut Rossi y cremoso de hongos, opciones de entrada y plato principal a elección —entre ellas burratina con pesto, pesca del día o agnolotis de ricota y espinaca—, postre o café, agua, una copa de vino Bouquet Domaine Reserva y una botella de espumante Domaine Bousquet Rosé de obsequio para llevar. El valor es de $120.000 por pareja y las reservas se realizan vía WhatsApp al 11 2561-3497 o mediante página web.

Dirección: Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, San Telmo.

RAÍCES

Raices - San Valentin7

Con motivo del Día de San Valentín, Raíces Cocina Casera invita a celebrar el amor con un menú especial por pasos para dos personas, disponible el sábado 14 de febrero tanto al mediodía como por la noche, pensado para disfrutar de una experiencia gastronómica de impronta casera en un entorno cálido y acogedor.

La propuesta, con un valor de $85.000 para dos personas, incluye una entrada para compartir a elección —bruschettas de pesca blanca curada con emulsión de lima, rúcula, tomates cherry confitados y alcaparras, o pinchos de molleja con papines, cebolla caramelizada y morrón asado laqueados con salsa de ajos, jengibre y miel—, un plato principal a elección —cordero braseado con su jugo de cocción y puré de boniatos, o pechuga rellena con espinaca, tomate y mozzarella acompañada de papas españolas y salsa de hongos—, y un postre para compartir, el Kremokoa casero elaborado con masa sablée, mermelada de frutos rojos, merengue y baño de chocolate. La experiencia se completa con brindis o café de cortesía y una promoción exclusiva junto a Bodega Argento, que permite llevar a casa una botella de vinos orgánicos para extender la celebración.

Dirección: Crisologo Larralde 3995, Saavedra

A CORUÑA

A Coruna - SV (1) (1)

A Coruña, la nueva cantina española de Versalles, armó una propuesta en formato de tapeo para disfrutar este 14 de febrero, desde las 18 h, a $40.000 por persona. La experiencia incluye dos sidras de bienvenida, una tapa de papas bravas y dos pinchos a elección, con opciones como jamón crudo con tomate y ajo; tortilla con langostinos y perejil; mejillones al verdeo con papas cubo; boquerones con ajíes en vinagre y aceitunas verdes; chorizos a la sidra con morrones asados y queso sardo rallado; o jibia con papa rejilla y alioli.

El recorrido continúa con rabas bien crocantes, croquetas a elección de cantimpalo o de pescado, y una tortilla de papas en punto babé, uno de los platos más pedidos de la casa, acompañados por dos cervezas. El cierre dulce ofrece alternativas como arroz con leche, peras al vino tinto con crema o natilla de naranja y azafrán. La propuesta se puede disfrutar tanto en el salón, con guiños a los locales de Galicia, como en la vereda al aire libre, y es solo con reserva previa a través de WhatsApp al +54 9 11 4031-2323.

Dirección: Irigoyen 1801, Versalles.

SIETE RIOS

Sieterios

Siete Ríos, es un restaurante que se encuentra al lado del Centro Riojano Español , sobre la Av.Belgrano al 958. Siete Ríos abrió sus puertas el año pasado. Ofrece gastronomía mediterránea con toques de nuestra tierra.

El mismo abrió sus puertas a finales del año pasado. El espacio se encuentra al lado del Centro Riojano Español haciéndole honor como sede gastronómica, con platos de origen riojano.

La propuesta para el 14 de febrero:

Menú de 3 pasos + vino $65.000

En Av. Belgrano 958, Caba

OLIVERA

Olivera

El bodegón que se encuentra en el corazón de Parque Avellaneda, propone para este 14/2 “San Valentín a la luz del Tango” con la voz Camila Arriva, cantante ecléctica argentina. Su repertorio abarca desde lo lírico hasta los géneros populares, dedicándose especialmente al tango argentino. El menú será a la carta, con algunos platitos especiales fuera del menú habitual. Y la noche culminará con un brindis en Populacha bar.

Olivera, abre de miércoles a domingo, de 12 del mediodía hasta la 1 de la mañana. Populacha, el bar oculto en el bodegón abre sus puertas a las 19 horas, los sábados el cierre se puede extender.

Av. Olivera 901, Parque Avellaneda.

BONIFACIO

Bonifacio

Cocina gourmet con una propuesta pensada para todos los gustos. La carta combina platos clásicos y creaciones propias, elaborados con ingredientes frescos y seleccionados.

Entre las especialidades se destacan los risottos, las pastas artesanales y el inconfundible Lomo a las Tres Pimientas, un sello de la casa. También ofrecemos entradas para compartir, carnes y pescados cuidadosamente elaborados, y opciones que maridan a la perfección con nuestra selección de vinos argentinos e importados.Menú San Valentín: Cena de 4 pasos + 4 etiquetas de vino. Música en Vicco. $40.000

Dirección: José Bonifacio 1678, Caballito

TINTO BAR

tinto bar.png

Ubicado en el centro porteño, más precisamente a metros de avenida Corrientes y de los teatros. TINTO se presenta como la única opción de café especialidad y vinos en el barrio.

La carta es concisa y de calidad. De la mano del chef ejecutivo Daniel Coceres (Pepito), la misma cuenta con pastelería fina, “platitos” para acompañar los vinos y platos fuertes como pastas, carnes rojas y blancas, milanesas y mucho más

Propuestas para todos los gustos:

Anti San Valentín el jueves 12/2 a las 21 hs, una degustación de vinos muy divertida: Menú de 4 pasos + 4 etiquetas seleccionadas. Juegos, bingo musical, música anti romántica, tarot y otras sorpresas $30.000 . Ideal para ir solo, en grupo y pasar una noche espectacular sin tu valentín.

Menú San Valentín , sábado 14/2 a partir de las 30:30 hs Cena por pasos + etiquetas de vino seleccionadas. Además habrá tarot y la posibilidad de elegir la música que quieras. $30.000

En Rodríguez Peña 305, esquina Sarmiento.

BERNARDINO

bernardino.png

“Tango enamorado” un show de nivel internacional y la mejor gastronomía. Sábado 14 de febrero a partir de las 20:00 hs, una noche romántica y a puro tango. Valor de la entrada: $19.000, platos a la carta.

Ubicado en el Esplendor Buenos Aires Tango by Wyndham, Bernardino es una propuesta gastronómica en Buenos Aires que busca resaltar la calidad de los productos argentinos y ofrecer una cocina de inspiración europea adaptada a la hotelería clásica. Con el liderazgo del chef Germán Ruberto, Bernardino se presenta como un espacio donde los sabores auténticos y los productos de primera calidad, ofreciendo un recorrido gastronómico que celebra tanto la riqueza de la tierra argentina como la innovación culinaria.

En Av. Rivadavia 947.