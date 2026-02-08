Planes deluxe para festejar San Valentín

San Valentín vuelve a convertirse en la excusa perfecta para salir a cenar y regalarse una experiencia distinta. Este 14 de febrero , restaurantes de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires desplegarán propuestas especiales que combinan alta gastronomía, vinos de primer nivel y escenarios pensados para compartir en pareja. Desde parrillas contemporáneas y sushi de autor hasta cocinas de inspiración italiana, mediterránea y de vanguardia, l a oferta incluye menús por pasos, brindis incluidos y experiencias sensoriales diseñadas exclusivamente para celebrar el amor.

Mago, la parrilla de Belgrano reconocida por su clima cálido y su cocina a las brasas, celebrará San Valentín con un menú especial de tres pasos diseñado para una experiencia gastronómica completa. La propuesta incluye una entrada de burrata con higos frescos, jamón crudo y almendras tostadas; un principal a elección entre centro de ojo de bife madurado a la parrilla con dos guarniciones —papa al rescoldo con emulsión de hierbas y ensalada de duraznos grillados, rúcula y queso de cabra— o cintas al puro huevo con salsa de tomates naturales como opción vegetariana, y un postre de pavlova de chocolate blanco con pimienta rosa y cerezas frescas. El menú se acompaña con vinos de la bodega Luigi Bosca durante toda la cena y tiene un valor de $120.000 por persona, con un beneficio del 10% de descuento por pago en efectivo .

Ubicado en pleno corazón de Recoleta, Muyè celebrará el Día de los Enamorados con un menú especial fuera de carta de cuatro pasos, diseñado para ofrecer una experiencia gastronómica integral pensada para parejas. La propuesta, disponible únicamente en la fecha, incluye opciones veggie y preparaciones creadas especialmente para la ocasión: un primer paso a elección entre tiradito de alcaucil o de pesca blanca con ají amarillo; el segundo paso es para compartir y se compone de un raviol espiral relleno de ricota y stracciatella en salsa de agua de tomates cherry montada en manteca; el tercer paso se alterna entre gírgolas rosas con puré de alubias, tomillo y nuez, u ojo de bife con espuma de parmesano y remolacha, y como postre un helado al agua de cereza con crunch de almendras, crema de frambuesas liofilizadas y tulipa de cacao. El menú se acompaña con Salentein Pinot Noir Reserva, una copa de espumante por persona y agua, y tiene un valor de $150.000 por pareja .

HAIKU SUSHI

Para celebrar San Valentín, Haiku propone una experiencia gastronómica pensada para disfrutar de a dos, disponible con reserva previa en su local de Belgrano. Durante toda la semana, el restaurante ofrece un menú especial a precio promocional de $65.000 por persona, que invita a recorrer distintos momentos de su cocina. La experiencia comienza con una entrada a elección para compartir, entre un delicado tiradito o una selección de ostras frescas. Como plato principal, la propuesta continúa con sushi para dos o con el Haiku Sakana, un salmón glaseado en teriyaki que resume el espíritu de la casa. El final dulce llega con una crème brûlée de lychee, que se acompaña con una botella de DV Catena, a elección entre Chardonnay o Cabernet Malbec, incluida en el menú. Además, Haiku suma una alternativa ideal para quienes prefieran celebrar en casa: un Combinado Omakase de 30 piezas junto a una botella de DV Catena, disponible para deli y take away a un valor de $55.000. Tanto el menú en salón como la opción para llevar se gestionan con reserva o pedido previo.

Haiku 111

Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

CROQUE MADAME PALACIO PAZ

Croque Madame Palacio Paz celebrará con dos propuestas especiales que combinan pastelería, cocina de autor y el encanto del emblemático edificio porteño. Por un lado, hasta el 15 de febrero ofrecerá una edición especial de San Valentín de su “Palace Sunset”, pensada para compartir, que incluye café o té a elección, mini bagels con salmón ahumado, brioches con pastrón o jamón crudo, scones clásicos y una selección de dulces con macarons de frambuesa, cheesecake de limón, mini key lime pie, cookie de frambuesa y chocolate blanco y red velvet con frosting de queso, además de un beneficio 2x1 en Ramazzotti, Stella Artois o bebidas sin alcohol. Por otro lado, el 14 de febrero por la noche presentará un menú de tres pasos con burratina con pesto bianco y tomates asados y confitados como entrada, un principal a elección entre lomo con salsa de caramelos de ajo, puré de papas ahumado y cebollas glaseadas, cappellacci de salmón con crema de zucchini y azafrán o una versión veggie de tortellini de ricota y arvejas, y un postre para compartir de cremoso de chocolate amargo con centro de frambuesa, que incluye una copa de espumante de bienvenida y una bebida sin alcohol por persona, con un valor de $58.000 por comensal.

CROQUE MADAME JARDIN

Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

SUSHICLUB

El sábado 14 de febrero, en los turnos del mediodía y de la noche, SushiClub invita a celebrar San Valentín en sus restaurantes con Sushi Lovers, una experiencia exclusiva pensada para compartir, con reserva anticipada. La propuesta consiste en un menú especial por $65.000 por persona que recorre distintos momentos, con appetizer, entrada y principal a elección —con opciones de sushi, platos calientes y alternativas vegetarianas— y un final dulce para compartir. El recorrido incluye clásicos como paté de salmón, tiradito acevichado crocante o arrolladitos primavera veganos, combinados de sushi de 15 piezas, salmón teriyaki o grillé y Wok Pasta Thai, con bebida incluida (agua o gaseosa). Quienes abonen con Galicia Éminent acceden a un 25% de ahorro y, además, por cada botella de La Mascota Rosé adquirida el 14 de febrero, el cliente recibe una botella adicional de regalo para disfrutar en casa, sujeta a disponibilidad en cada local. Además, durante la jornada habrá sorteos y se obsequiarán vouchers para próximas visitas, sumando un motivo más para celebrar y compartir.

SushiClub 1

Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Otras sucursales en CABA, GBA e interior del país.

ENERO

Con una ubicación privilegiada frente al río, Enero Restaurant presenta una propuesta especial para celebrar San Valentín con una experiencia gastronómica de alto nivel, pensada para disfrutar en pareja. Durante el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, a partir de las 20 h, el espacio ofrecerá un menú exclusivo por pasos, disponible únicamente en horario nocturno. La experiencia comienza con una recepción que incluye amuse-bouche y cóctel de autor, continúa con entradas en formato degustación, sigue con platos principales a elección y finaliza con un postre para compartir. El recorrido incluye macaron de higos y queso gorgonzola y Sandía Royal; tartine de hongos y terrine de salmón; lomo Wellington o cappelletti al azafrán, y un semifreddo de chocolate blanco con frutos rojos y pistacho. La iniciativa se complementa con una destacada selección de vinos y espumantes de Bodega Trapiche, protagonista de la velada, con etiquetas Medalla, Gran Medalla y Espumante Medalla, pensadas para realzar cada paso del menú. Las bebidas no están incluidas. Con un valor de $60.000 por persona, esta experiencia con cupos limitados propone celebrar el amor en un entorno sofisticado, cuidado y exclusivo frente al río.

Enero 7

Dirección: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera Norte.

CASA CAVIA

Este 14 de febrero, desde las 20 h, Casa Cavia celebra San Valentín con una propuesta que combina alta gastronomía y arte en la emblemática mansión de Palermo Chico. La noche propone un recorrido sensorial pensado para evocar el primer amor, ese momento inicial marcado por la intensidad, el asombro y la huella que permanece más allá del tiempo. En ese contexto, la casa presenta una intervención fotográfica de Bárbara Arcuschin, fotógrafa argentina reconocida por su mirada poética y emocional, cuyas imágenes exploran distintas facetas del amor inaugural —la inocencia, el descubrimiento, la entrega, la vulnerabilidad y la pasión— integrándose de manera orgánica a los espacios de Casa Cavia. La experiencia se completa con un menú especial por pasos, diseñado exclusivamente para la ocasión, que incluye aperitivo, entrada, principal con opción vegetariana, prepostre y postre, acompañado por una selección de vinos de Catena Zapata, con un valor de $150.000 por persona. Como extensión de la experiencia artística, la intervención fotográfica podrá visitarse hasta el 17 de febrero, junto a la propuesta gastronómica habitual del restaurante durante esos días.

Casa Cavia -MENU SV (1)

Dirección: Cavia 2985, Palermo.

SENDERO

Sendero propone una cena especial pensada para disfrutar en pareja en un entorno privilegiado, con vista abierta al río y el espíritu relajado y festivo que define al restaurante. La propuesta consiste en un menú a elección que recorre el mar, la parrilla y la cocina mediterránea, comenzando con entradas como ostras frescas de la Patagonia, carpaccio de tomates reliquia con ricota, anchoas y alcaparras, o langostinos crocantes con sweet chili y ensaladilla de pickles. El recorrido continúa con platos principales que incluyen truchón patagónico con puré de cabutia, ojo de bife con papas fritas, cavatelli alla puttanesca con anchoas, tomate, alcaparras y olivas negras, o taboulé de quinoa con choclo quemado, pimientos marinados, tomate, cebolla morada y hierbas. La experiencia se completa con postres a elección como volcán de dulce de leche con helado casero, cremoso de chocolate con merengue quemado, maracuyá, crocante de sésamo y granita de frambuesa, o helado casero de malbec con nueces caramelizadas. Disponible la noche del sábado 14 de febrero, con reserva previa, la cena incluye un brindis de cortesía junto a Chandon. Como parte de la propuesta, la velada estará acompañada por Axel Quincke con sus Piano Sessions, sumando un clima íntimo y envolvente. Una invitación a celebrar San Valentín de manera distendida, gastronómica y con paisaje.

Sendero (21)

Dirección: Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte.

SOMOS ASADO

Somos Asado, la parrilla contemporánea de Villa Crespo, se suma a las celebraciones de San Valentín este 14 de febrero, desde las 19:30 h, con un menú por pasos maridado con vinos de Ernesto Catena. La experiencia comienza con una croqueta de choclo ahumada con puré de ají amarillo, acompañada por Jardín Enchanté Brut Nature, y sigue con una secuencia de platitos que reflejan la identidad de la casa: tomates reliquia con queso de cabra y focaccia integral, tartar de entraña wagyu con galleta de garbanzo y sésamo, y mollejas a la parrilla con salsa hoisin y puré de coliflor, en maridaje con Be My Hippie Love Criolla Blanca. El principal es ojo de bife al horno de leña, servido con lechuga capuchina a fuego, crema de ajo asado y pickle de cebolla roja, junto a Be My Hippie Love Criolla Tinta, y el cierre dulce llega con pavlova de curd de cítricos e higos frescos. Incluye agua con o sin gas. El precio por pareja es de $130.000 con tres pasos de vino o $100.000 sin vinos. El restaurante, de ambientación vintage, cuenta con Chef’s Table, salón cava, salón espejo y patio al aire libre.

Somos Asado - Ojo de bife (1)

Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.

ALO’S

Alo’s presenta un menú por pasos que convierte la cena en un relato emocional, recorriendo las distintas etapas del amor a través de una propuesta sensorial y conceptual. Bajo la dirección del chef Alejandro Féraud, la experiencia se inicia con Eros, un consomé de pollo con municiones y aceite de chiles; continúa con Amor de Verano, una ensalada para compartir y comer con la mano a base de tomates reliquia, sandía, uva y chicharrón, y avanza hacia Saudade, un plato de choclo de playa, grana padano y caipirinha que apela a la memoria y la nostalgia. El recorrido sigue con Rosas, delicadas rosas de trucha con beurre monté de azafrán, y Amor Crudo, una preparación para comer con la mano de codorniz con remolacha y cereza. El cierre llega con Compromiso / Infinito, anillos de chocolate y menta sobre hielos de colores, seguido por el postre de frutillas con coco, petit fours de bombones y trufas y un gesto final que invita a elegir entre salado o dulce con pochoclos artesanales, consolidando una propuesta donde técnica, producto y emoción se ponen al servicio de una celebración íntima y contemporánea. El menú se acompaña con vinos de DV Catena durante toda la cena y tiene un valor de $130.000 por persona.

ALOS 7676

Dirección: Av. Blanco Encalada 2120, San Isidro.

L’ADESSO

L’adesso Ristorante presenta una experiencia gastronómica especialmente diseñada para la noche del sábado 14 de febrero: el Menú Cena San Valentino, un recorrido a elección que invita a combinar libremente dos propuestas —Di Mare y Di Terra— dentro de una misma cena. La experiencia comienza con un aperitivo de bebida frutal o alcohólica acompañado de stuzzichino y continúa, en la versión Di Mare, con burratina con frutos de mar y pomodorini confit y fetuccini con langostinos, pesto de rúcula y almendras tostadas, mientras que el recorrido Di Terra propone involtini de berenjena y carne con salsa de tomates italianos —con opción vegetariana— y tonnarelli cacio e pepe preparados a la mesa en la horma de queso pecorino. El cierre dulce llega con Dolci degli innamorati y un brindis con copa de champagne, más una botella de vino Mil Demonios de Bodega Sottano cada dos personas, a elección entre Malbec, Chardonnay o Rosé. Disponible únicamente esa noche, el menú tiene un valor de $80.000 por persona, con un 10 % de descuento abonando en efectivo, y consolida a L’adesso como una alternativa clásica y elegante para celebrar San Valentín con impronta italiana.

L'adesso (4) (1)

Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo.

PASILLITO

Pasillito celebra San Valentín con un menú especial de seis pasos junto a Bodega Las Perdices. El sábado 14 de febrero, en su espacio de Palermo, el recorrido comienza con una cortesía de jamón crudo de San Juan con melón, togarashi y miel, además de brioche con manteca, lima y anchoa. Entre los pasos se suman ensaladilla de gambas con mayogochujang y cilantro, y como principal, arroz calasparra con mariscos o mollejas caramelizadas con yuzu ponzu. El cierre propone helado de limón con jengibre y torta vasca de cacao con dulce de leche. La experiencia tiene un valor de $120.000 para dos personas, con reserva previa y cupos limitados.

PASILLITO _7

Direccion: Gorriti 4391, Palermo

VILLEGAS RESTO

Para celebrar el Día de San Valentín, Villegas Resto ofrece un plan ideal para los enamorados el próximo sábado 14 de febrero. El espacio gastronómico referente de la parrilla argentina en Puerto Madero, presenta una propuesta de precio fijo diseñada para compartir y disfrutar en una jornada tan especial, bajo un clima cuidado y atención personalizada. Se trata del Menú Madero, cuyo valor es de $64.000 por persona e incluye bebidas sin alcohol, una botella de vino cada dos comensales, una copa de espumante y un vino de regalo, en alianza con Bodega Escorihuela, más un brindis especial para la ocasión. Cuenta con distintas opciones gastronómicas a elección entre entradas, platos a las brasas, de cocina, acompañamientos y postre. La cena estará disponible en dos turnos, a las 20 h y a las 22. Además, Villegas Resto dispone de valet parking y estacionamiento propio, garantizando una experiencia cómoda desde la llegada.

Villegas Resto croquetas 3

Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.