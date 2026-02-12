El destino perfecto para una escapada de Carnaval a solo 150 kilómetros de Buenos Aires

En tiempos de turismo de cercanía , una escapada corta se arma con dos cosas: ruta cómoda y un plan que rinda de mañana a noche. A poco más de 150 kilómetros de Buenos Aires, San Pedro aparece como esa opción que te saca del ruido sin complicarte la logística, ideal para usar el feriado de Carnaval.

El secreto está en su mezcla: río, barrancas, calles caminables y una identidad bien marcada por la producción frutícola. Entre paseos al aire libre, historia y una gastronomía que suma puntos, la ciudad se presta para improvisar un finde o para organizarlo con detalle, según el humor de cada uno.

San Pedro queda al norte de la provincia de Buenos Aires , a orillas del río Paraná y cerca de la desembocadura del río Arrecifes . El entorno ribereño marca el ritmo: tardes de sol en la costa, panorámicas desde la barranca y un aire de descanso que se siente apenas bajás del auto.

A pocos kilómetros de Buenos Aires, una escapada de turismo se vuelve más tentadora cuando el destino permite bajar el ritmo sin complicar la logística.

Por su ubicación, resulta práctica tanto para quienes salen desde el AMBA como para quienes vienen desde otras ciudades de la región. La llegada se hace por autopista y la distancia suele rondar “ un poco más de 150 kilómetros ”, un rango que la convierte en un clásico de las escapadas de fin de semana.

Si te gusta caminar sin apuro, el casco urbano se disfruta a pie o en bici. El circuito más simple pasa por la Plaza Constitución, la basílica Nuestra Señora del Socorro y las calles comerciales donde se concentran locales y cafeterías. En esa vuelta también aparece una postal bien característica: la peatonal con paraguas de colores que suma una parada obligada para fotos.

Para el plan de río, la costanera y el Paseo Público funcionan como base: mate, picnic, caminata y vista abierta al agua. Desde ahí se suman opciones para quienes buscan algo más movido, como salidas en kayak, paseos náuticos o excursiones de pesca, aprovechando el Paraná y los canales de la zona.

Si la idea es combinar naturaleza con cultura, hay museos y espacios que le dan otro pulso al viaje. Entre los más mencionados aparecen el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres, el buque museo Ara Yrigoyen y la Escalera de las Flores, una intervención artística que transformó una bajada en un punto bien fotogénico de la ciudad.

Y para cerrar el día con sabor local, San Pedro tiene clásicos que no fallan. Las naranjas se consiguen en puestos de ruta y ferias, y la gastronomía se apoya fuerte en productos regionales. Si buscás un ícono, la ensaimada (en versión con dulce de leche o crema pastelera) se volvió una marca registrada; además, en las afueras, La Campiña suma visita guiada con huerta, dulcería y plantaciones.

Cómo ir hasta San Pedro

En auto, la ruta más directa sale desde CABA por la Ruta Nacional 9. Una referencia práctica es llegar hasta el kilómetro 153 y tomar la salida “a San Pedro”, que conecta con la Ruta Provincial 1001. Ya dentro de la ciudad, el recorrido te deja cerca del centro y de la zona de la plaza.

Si preferís ir sin manejar, también hay opciones en micro y combis. Desde Retiro salen servicios que suelen tardar alrededor de dos horas, y algunas empresas ofrecen salidas desde puntos como Recoleta u Once. Para no perder tiempo, conviene elegir un horario temprano: te permite llegar con el día por delante y aprovechar la costanera desde la primera tarde.