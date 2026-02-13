Escapadas a 2 horas de CABA: los destinos para visitar en Carnaval sin gastar de más

Se acerca el fin de semana largo y la provincia tiene localidades increíbles para visitar sin tener que viajar grandes distancias.

Se acercan los feriados de carnaval y un fin de semana XXL ideal para un viaje. No todas las personas pueden viajar a los destinos más frecuentes para esta época, pero esto no quiere decir que no se pueda realizar una escapada cercana, y la provincia de Buenos Aires tiene las localidades ideales para hacer turismo y aprovechar.

Sin la necesidad de largos viajes o grandes gastos, existen destinos ideales para una escapada de fin de semana. Con diferentes opciones y tipos de turismo, atractivos naturales o arquitectónicos, podemos destacar entre tantos otros San Antonio de Areco, Capilla del Señor y Chascomús, por su cercanía y variantes.

San Antonio de Areco es una excelente opción para aquellos que quieren desconectar de la rutina y alejarse del bullicio . Este hermoso pueblo ofrece la posibilidad de disfrutar de la tranquilidad de un destino de campo, visitar lugares históricos y degustar la gastronomía local . La ciudad es la capital del partido que lleva el mismo nombre.

Con 26.000 habitantes, y reconocido por su tradición gaucha, es uno de los destinos más llamativos en provincia de Buenos Aires.

Tiene alrededor de 21 mil habitantes y es conocida por preservar y promover la cultura gaucha , parte integral de la identidad argentina. En San Antonio de Areco se pueden encontrar numerosas estancias y museos que destacan la vida y las tradiciones gauchas. El pueblo ofrece museos, talleres de platería tradicional, estancias turísticas y una costanera sobre el río Areco ideal para pasar el día.

También hay restaurantes, ferias artesanales y espacios verdes donde se puede hacer asado o disfrutar de actividades al aire libre.

Para llegar a San Antonio de Areco desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Autopista Panamericana, luego la Ruta 8, conocida como Autopista Pilar-Pergamino. Se tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

Capilla del Señor

Capilla del Señor fue el primer pueblo argentino declarado de interés histórico nacional y conserva una arquitectura antigua y un estilo de vida tranquilo. Está cerca de Buenos Aires y se caracteriza por sus calles históricas, construcciones tradicionales y un entorno rural muy cuidado. Entre sus atractivos están el casco histórico, antiguos edificios como pulperías y posadas, museos y estancias cercanas.

Además, se destaca por su gastronomía y por la posibilidad de disfrutar del paisaje de campo con actividades relajadas lejos del ritmo urbano. Esta bella localidad bonaerense se encuentra al noroeste de la provincia y es la localidad cabecera del partido de Exaltación de la Cruz. Su ubicación privilegiada la convierte en un punto estratégico para una escapada de fin de semana, ya que está rodeado de otras localidades con encanto como San Antonio de Areco, Luján y Pilar.

Capilla del Señor Con calles tranquilas y edificios pintorescos, este pueblo es uno de los más elegidos para visitar el finde largo. Imagen: Argentina.gob.ar

Los amantes de la historia y la arquitectura encontrarán en Capilla del Señor un escenario único. Sus calles empedradas, casonas antiguas y edificaciones históricas permiten un viaje en el tiempo que invita a descubrir cómo era la vida en la época colonial. Un paseo obligado es la Iglesia Parroquial, inaugurada en 1865, un emblema arquitectónico de la región.

Las actividades al aire libre también son un gran atractivo. Se pueden realizar cabalgatas, recorridos en bicicleta y caminatas por los senderos naturales que rodean el pueblo, permitiendo una desconexión total del ritmo acelerado de la ciudad.

A solo 84 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, llegar a Capilla del Señor muy fácil. Se debe tomar la Ruta Nacional 8 hasta el kilómetro 69 y luego girar a la derecha por la Ruta Provincial 39, que lleva directo al pueblo.

Chascomús

Chascomús es una de las escapadas más populares cerca de Buenos Aires, situada a poco más de 120 kilómetros. Su principal atractivo es la laguna, que concentra gran parte de las actividades turísticas, desde caminatas y ciclismo hasta pesca y deportes náuticos. La ciudad también cuenta con edificios históricos, museos y una plaza central con construcciones emblemáticas. La costanera, los bares y los espacios recreativos hacen que sea un destino ideal tanto para descansar como para disfrutar actividades al aire libre.

Los más curiosos pueden visitar sitios históricos como la Casa de Casco, el Museo Pampeano y la Capilla de los Negros, construcciones que revelan parte del pasado de la región. Chascomús también cuenta con alojamientos para quienes quieran quedarse más de un día. Hay opciones que van desde cabañas junto a la laguna hasta hoteles con servicios completos.

Desde CABA se accede a Chascomús por la Autovía 2, una ruta segura y rápida. El viaje en auto particular es directo y señalizado, lo que facilita la llegada para quienes no conocen la zona.