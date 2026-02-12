San Valentín 2026: el paraíso de Buenos Aires ideal para una escapada romántica en la playa

En clave de turismo, una alternativa distinta en la costa bonaerense gana protagonismo como plan especial para quienes buscan cortar con la rutina.

Un tramo de costa poco intervenido invita a descubrir una propuesta distinta dentro del territorio bonaerense.

En fechas como San Valentín , crece la búsqueda de planes cortos para reconectar en pareja y sumar recuerdos sin complicarse. En clave de turismo , ese deseo se traduce en destinos tranquilos, con mar y silencio. Ahí aparece Arenas Verdes , una rareza costera que conserva un aire de pueblo detenido en el tiempo .

Con apenas un puñado de habitantes, este rincón del sudeste bonaerense combina playa amplia, aguas calmas y una sensación difícil de encontrar en la Costa Atlántica más conocida. Además, su reconocimiento como paisaje protegido impulsó un perfil más cuidado y sustentable, ideal para bajar un cambio y disfrutar sin apuro.

Arenas Verdes se ubica en el partido de Lobería , al sur de la provincia de Buenos Aires . Desde CABA , la distancia ronda los 500 kilómetros, una cuenta que la vuelve tentadora para una escapada de varios días.

Con muy pocos habitantes estables, el lugar conserva un ritmo pausado que lo diferencia de otros puntos del litoral bonaerense.

El lugar nació como un pueblito costero en 1953 y primero llevó otro nombre. Con el paso del tiempo, su identidad se consolidó alrededor de un atractivo simple: una franja de arena y mar donde manda la calma, lejos del ruido, las filas y el parlante a todo volumen.

La primera invitación es obvia: caminar la playa sin apuro , encontrar un rincón propio y dejar que el día marque el ritmo. El agua suele mostrarse tranquila, un plus si buscás un plan más contemplativo que deportivo.

Para quienes prefieren moverse, el destino ofrece actividades vinculadas al mar: pesca y deportes náuticos como windsurf y kayak. También se mencionan clases de surf, una opción atractiva si querés sumar una experiencia distinta durante la estadía.

Otro de los puntos fuertes pasa por la mesa. La propuesta gastronómica suma empanadas, tragos de autor y lugares con buenas vistas al atardecer. En ese mapa aparecen nombres como La Fonda de Guillermina, Bisonte Club de Mar y Aloha.

Si la idea es estirar el plan, hay opciones para dormir en hoteles, cabañas y aparts. Y para quienes disfrutan de un perfil más campamento, se mencionan espacios como la Base Municipal de Campamento y el Complejo de Mar y Camping.

Además, la ubicación permite armar una vuelta con paseos cercanos. En la zona figuran Costa Bonita, Bahía de los Vientos y Quequén, alternativas para sumar un cambio de paisaje sin alejarse demasiado.

El entorno natural y la baja urbanización le dan una identidad propia dentro del mapa costero de la provincia. Ciudadanos viajeros

Cómo ir hasta Arenas Verdes

Salir desde CABA implica encarar un viaje largo, ideal para hacerlo con tiempo y sin apuro. El destino queda hacia el sudeste de la provincia, con un tramo final que pasa por el partido de Lobería.

La referencia principal de acceso es la ruta 88, que te acerca a la zona. Esa ruta te lleva hasta el partido de Lobería, un poco antes de llegar a Necochea. En el camino, el paisaje cambia: menos ciudad y más campos, con una postal bien bonaerense.