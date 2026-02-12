San Valentín 2026: la joya de Entre Ríos perfecta para pasar un fin de semana romántico + Seguir en









Ideal para pasar el Día de los Enamorados, este lugar es una maravilla para disfrutar un fin de semana largo o durante las vacaciones.

Este sitio tiene varias actividades que las parejas disfrutarán. Turismo Nación

La llegada de febrero suele tener como su fecha más conocida al Día de los Enamorados, que muchas veces encuentra a las parejas coincidiendo con sus vacaciones. Esto le permite al turismo aprovechar y combinar sus destinos con actividades románticas pensadas para esa jornada en especial.

Entre Ríos se presenta como una gran alternativa, ya que tiene un rincón en particular que es ideal para fortalecer la relación. Además, resulta perfecto para combatir las altas temperaturas que azotan al país durante esta etapa del año, lo que lo termina de transformar en una opción muy atractiva.

Termas Villa Elisa Este lugar cuenta con varios sitios ideales para refrescarse y pasar un gran momento. Termas Villa Elisa Dónde se ubica Villa Elisa Esta localidad se encuentra en el departamento Colón, en el centro-este de la provincia de Entre Ríos. Se sitúa a aproximadamente 360 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y forma parte de la microrregión Tierra de Palmares, ubicada a escasos kilómetros de la costa del río Uruguay.

Qué se puede hacer en Villa Elisa El complejo termal es el atractivo principal para las parejas, con piscinas de diferentes temperaturas y un lago artificial de cuatro hectáreas. El predio cuenta con spa, senderos para caminatas y opciones de alojamiento dentro del parque, garantizando una experiencia de relax total sin necesidad de realizar traslados extensos.

El Balneario Municipal Rocha ofrece un contacto directo con la naturaleza a orillas del arroyo Perucho Verna, apto para disfrutar del verano entrerriano. Además, el turismo rural se complementa con la visita a la Estancia Museo El Porvenir, que preserva el legado de los inmigrantes y permite conocer la historia local en un entorno arquitectónico de época.

El Tren Histórico es otra alternativa imperdible para recorrer los paisajes rurales en vagones antiguos impulsados por una locomotora a vapor. Este paseo cultural invita a un viaje en el tiempo que culmina con degustaciones de productos regionales, sumando un toque distintivo y nostálgico a las vacaciones. Embed - TERMAS VILLA ELISA 2023 - Toda la información sobre este parque - Entre Ríos - País Turístico Cómo ir hasta Villa Elisa El acceso principal desde Buenos Aires se realiza a través de la Ruta Nacional 14, conocida como la Autovía José Gervasio Artigas, hasta el empalme con la Ruta Nacional 130. Este corredor vial es la columna vertebral del trayecto del litoral y se encuentra en excelentes condiciones para el tránsito vehicular. También es posible arribar mediante servicios de micros de larga distancia que llegan directamente a la terminal de la ciudad. Para quienes viajan desde otras provincias del norte o el centro del país, la conexión suele realizarse vía Paraná o Rosario, completando el trayecto final por las rutas provinciales.

