El eclipse solar que durará más de 6 minutos y no se repetirá en más de 156 años: cuándo será

Un eclipse solar es uno de los fenómenos astronómicos que más atención causan en las personas. Con ellos, el día se oscurece por algunos minutos y genera fascinación incluso en quienes no siguen habitualmente los fenómenos astronómicos.

Aunque cada año ocurren varios eclipses, la mayoría tiene una duración relativamente breve. Algunos apenas se perciben en determinadas regiones y otros quedan limitados a zonas muy específicas del planeta. Por eso, cuando aparece un evento fuera de lo común , la expectativa crece rápidamente entre científicos, observadores y aficionados.

En ese escenario aparece un fenómeno que ya figura entre los más estudiados por la comunidad astronómica internacional. Se trata de un eclipse solar total que romperá registros históricos y que, según los cálculos actuales, será el más largo observado en miles de años. Aun cuando falta más de un siglo para que ocurra, ya genera una enorme curiosidad.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol , bloqueando parcial o totalmente la luz solar para quienes se encuentran dentro de la trayectoria del fenómeno. Cuando la alineación es casi perfecta y el disco lunar cubre completamente al Sol, se produce un eclipse solar total .

Durante esos minutos, el cielo adquiere un aspecto inusual. La temperatura puede descender algunos grados, aparecen estrellas o planetas visibles y el entorno queda envuelto en una oscuridad parecida al atardecer. Muchos observadores describen la experiencia como algo impactante incluso para quienes ya presenciaron otros eclipses.

La duración de cada eclipse depende de distintos factores astronómicos. Entre ellos influyen la posición de la Tierra respecto del Sol, la distancia de la Luna respecto de nuestro planeta y la trayectoria exacta que sigue la sombra lunar sobre la superficie terrestre.

Los especialistas explican que alcanzar períodos superiores a los seis minutos resulta extremadamente raro. La mayoría de los eclipses totales duran bastante menos tiempo. Por eso, cuando los modelos matemáticos muestran eventos que superan esa barrera, rápidamente pasan a ocupar un lugar destacado dentro de los estudios astronómicos.

Además, observar un eclipse solar requiere cuidados específicos. Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar daños severos en la vista. Los astrónomos recomiendan siempre emplear filtros certificados o equipamiento preparado para este tipo de fenómenos.

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Cuándo será el eclipse solar y desde dónde podrá verse

Según los cálculos astronómicos actuales, el eclipse solar total más largo de los últimos 12.000 años ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y no se repetirá hasta el año 2183. Durante su punto máximo alcanzará una duración estimada de 6 minutos y 23 segundos, una cifra que lo ubicará muy cerca del límite teórico máximo posible para este tipo de fenómenos.

La totalidad del eclipse podrá observarse principalmente desde sectores del norte de Sudamérica. La trayectoria prevista incluye zonas de Ecuador, Colombia, Venezuela y Guyana, mientras que el momento de máxima duración se producirá sobre el océano Atlántico.

eclipse solar.jpg Eclipse Solar.

Los modelos desarrollados por organismos astronómicos indican que la combinación de factores será extraordinaria. La Tierra estará cerca del afelio, es decir, en uno de los puntos más alejados de su órbita alrededor del Sol. Al mismo tiempo, la Luna se encontrará muy próxima al perigeo, la región de su órbita más cercana a nuestro planeta. Esa coincidencia hará que el Sol se vea ligeramente más pequeño y la Luna ligeramente más grande desde la perspectiva terrestre.

Otro elemento clave será la ubicación de la sombra lunar cerca de la línea ecuatorial, donde la velocidad de rotación terrestre favorece una prolongación del fenómeno. Son detalles técnicos que parecen mínimos, pero que terminan marcando diferencias de varios segundos, algo enorme en términos astronómicos.