Pocos hablan de este paraíso rural a menos de 2 horas de la Ciudad de Buenos Aires

Este rincón desconocido te invita a cortar con la rutina y disfrutar de la calma del campo entre historia, naturaleza y sabores caseros.

Con comida deliciosa y unos paisajes imponentes, este destino te ofrece la mejor escapada de fin de semana.

Tan solo a unos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un rincón lleno de paz, con calles tranquilas, construcciones antiguas y paisajes naturales que parecen sacados de una postal, lo que forma un escenario que te invita a bajar un cambio y escapar de la caótica rutina.

Este destino cuenta con una tradición muy rica, enormes espacios de aire libre y propuestas gastronómicas que lo vuelven cada vez más elegido para las escapadas de fin de semana. Se trata de un lugar muy chico, con alrededor de 500 habitantes , donde el tiempo parece avanzar de una manera más lenta.

Villa Ruiz se encuentra en el partido de San Andrés de Giles , en el noroeste bonaerense. Está a unos 17 kilómetros de la ciudad cabecera y a una distancia aproximada de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires . El pueblo nació a fines del siglo XIX, impulsado por la llegada del ferrocarril, herencia que todavía se nota en algunos edificios emblemáticos. La antigua estación, hoy sin actividad ferroviaria, se mantiene como uno de los símbolos del lugar.

El casco urbano es más chico que en otros lugares, por lo que se puede recorrer en pocas cuadras mientras se disfrutan las viviendas de estilo colonial , muchas de ellas bien conservadas, en medio de las calles de tierra y arboles viejos. La capilla local y la plaza principal se destacan por ser los puntos donde tanto los vecinos como los visitantes se reúnen.

Qué se puede hacer en Villa Ruiz

El principal plan en Villa Ruiz es simplemente disfrutar del paisaje y la paz, caminando por sus calles, descansando en la plaza o recorriendo los alrededores rurales. Uno de los mejores lugares para reconectar con la naturaleza es el arroyo La Cruz, donde se pueden hacer paseos en bicicleta, caminatas largas u observar aves silvestres.

Otro de sus puntos fuertes está en su propuesta gastronómica. En los últimos años surgieron restaurantes que rescatan recetas tradicionales y las combinan con una presentación más actual. Entre ellos se destaca La Pulpería de Ruiz, instalada en una antigua casa de principios del siglo XX, donde se ofrecen platos como empanadas al horno de barro, carnes cocidas lentamente y pastas caseras para toda la familia.

Villa Ruiz A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existe un rincón único y natural. Gentileza - Buenos Aires Tur

A pocas cuadras, La Posta del Camino Real te brinda una verdadera experiencia de campo con parrilla libre. El menú incluye cortes clásicos como vacío, costilla, chorizo y pollo, además de opciones al horno de barro como lechón o bondiola, acompañados de guarniciones y postres caseros. Como durante los fines de semana el movimiento crece, aparecen ferias, encuentros culturales y actividades organizadas por los propios vecinos para conectar a los turistas con los locales.

Cómo ir hasta Villa Ruiz

Para llegar a Villa Ruiz desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más habitual empieza por el Acceso Oeste en dirección a Luján. Desde ahí, se sigue hacia Carlos Keen y luego se toma un camino provincial que conecta con el pueblo. El viaje en auto demanda alrededor de 1 hora y media, según el tránsito.

Para quienes no cuentan con vehículo propio o prefieren no manejar tanto, otra alternativa es viajar en colectivo hasta San Andrés de Giles y completar los últimos kilómetros en taxi o remis, ya que no hay servicio ferroviario activo hasta el destino. Una vez que llegas, empieza una experiencia única, llena de paz, comida deliciosa y naturaleza.