La escapada atípica a menos de 2 horas de Buenos Aires donde podrás dormir en un vagón de tren

Un destino cerca de la capital ofrece un aire rural y una propuesta diferente para cortar la rutina y descansar unos días.

Este pueblo es la escapada perfecta para el fin de semana largo.

Sin irse muy lejos de la Ciudad de Buenos Aires hay lugares que sorpresivamente cuentan con propuestas poco comunes para el turismo . Son destinos tranquilos, con poca gente y un ritmo pacífico, ideal para hacer una escapada y cortar con la rutina.

Uno de ellos es Vagues , un pequeño paraje rural que mantiene viva su historia ferroviaria y ofrece una experiencia distinta a lo habitual para pasar la noche.

Vagues se encuentra en la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de San Antonio de Areco . Está a poco más de una hora y media en auto desde la capital. Se trata de una localidad muy chica, con menos de 100 habitantes y un paisaje rodeado de campo. Sus calles son cortas y en su mayoría de tierra, lo que te hace sentir en otro plano.

La estación es el alma de la localidad y el pueblo lo vuelve todavía más pintoresco al reivindicar sus tradiciones gauchescas.

El desarrollo de todo el lugar estuvo ligado al tren . La estación, inaugurada a fines del siglo XIX por el Ferrocarril Central Argentino, fue fundamental para el crecimiento de la zona. Durante décadas, ese lugar funcionó como un punto de conexión dentro de un ramal importante que unía distintas ciudades.

Aunque el servicio ferroviario dejó de operar en los años 90, el edificio se conservó y hoy funciona como un espacio cultural. Ahí mismo se exhiben objetos, planos y fotografías que cuentan la historia del ferrocarril y su impacto en la región.

San Antonio de Areco Vagues es un pueblo escondido en la provincia de Buenos Aires con un hotel hecho dentro de antiguos vagones de tren. Gentileza - Sanantoniodeareco.com

Qué se puede hacer en Vagues

El principal atractivo de Vagues es su ambiente pacifico. Es un destino pensado para caminar tranquilo, recorrer sus alrededores en paz y disfrutar del constante contacto con la naturaleza. Las actividades al aire libre son una de las opciones más elegidas, ya que se pueden realizar paseos a pie, en bicicleta o a caballo por los caminos rurales. También es posible acercarse al arroyo local, que es perfecto para pasar una tarde en paz, leyendo un libro y tomando sol.

El legado ferroviario sigue presente en varios rincones, ya que la antigua estación, hoy convertida en centro interpretativo, permite conocer detalles de su pasado. La arquitectura del edificio, con ladrillos a la vista y techos inclinados, conserva exactamente el estilo original de su construcción.

Uno de los planes más buscados es alojarse en Los Vagones de Areco. Este alojamiento propone dormir dentro de antiguos vagones restaurados, equipados con comodidades modernas, pero con la misma estética de la época. El lugar cuenta con diferentes tipos de habitaciones, todas ambientadas con muebles antiguos. Además, ofrece una experiencia de campo completa, con comidas típicas como asado y meriendas caseras.

Los Vagones de Areco El pueblo creció a la par de la estación que fue inaugurada en 1894 por parte del Ferrocarril Central Argentino. Gentileza - Sanantoniodeareco.com

Dentro del predio también hay propuestas recreativas donde los visitantes pueden recorrer un pequeño museo con objetos antiguos, participar en juegos tradicionales o simplemente relajarse en el parque. Además, en temporada de calor se habilita la pileta.

La gastronomía forma parte importante de la experiencia, ya que los platos cuentan con recetas clásicas que se sirven en un entorno natural, abajo de los árboles y con vista al campo.

Cómo ir hasta Vagues

Para llegar a Vagues desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es en auto. Se debe tomar la Ruta Nacional 8 hasta la altura del kilómetro 113, en San Antonio de Areco. Desde ahí, el trayecto sigue por un camino señalizado hacia Vagues.

El acceso al hotel Los Vagones de Areco implica recorrer un tramo de tierra, ya que está en pleno campo. Si bien existen opciones de transporte público hasta San Antonio de Areco, la mejor alternativa es el vehículo propio por la comodidad.