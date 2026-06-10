El marrón gana terreno: por qué los tonos chocolate son la tendencia del cabello que domina 2026

Una alternativa que dejó de ocupar un lugar secundario, para convertirse en una de las elecciones más buscadas en peluquerías y salones de todo el país.

Las tendencias de belleza suelen cambiar con rapidez , pero algunas propuestas logran instalarse durante varias temporadas. Ese fenómeno ocurre actualmente con los tonos marrones para el cabello; especialistas destacan que los tonos chocolate aportan luminosidad, profundidad y un aspecto natural, que se adapta a distintos tipos de cabello y tonalidades de piel.

La preferencia por los colores cálidos también acompaña una búsqueda cada vez más frecuente entre quienes desean renovar su imagen, sin recurrir a cambios extremos. En ese contexto, los marrones aparecen como una opción versátil que permite modificar el look.

El éxito del color Mocha Mousse durante el año pasado abrió el camino para una nueva generación de tonos, inspirados en distintas variantes del chocolate. Los estilistas señalan que estas tonalidades ofrecen un equilibrio entre brillo y profundidad . Esa combinación permite conseguir resultados elegantes sin alterar de manera drástica la apariencia natural del cabello .

Los marrones luminosos generan reflejos suaves, que favorecen la estructura visual del pelo. Esa característica contribuye a crear un efecto de mayor movimiento y dimensión. La adaptación a diferentes bases naturales constituye otro de los motivos que explican su popularidad. Los tonos chocolate pueden aplicarse tanto sobre cabellos claros, como oscuros sin perder armonía estética.

Las peluquerías registran una fuerte demanda de estos colores entre mujeres de 22 a 48 años. Muchas consumidoras priorizan opciones que mantengan vigencia durante varios meses y requieran menos visitas al salón para conservar un buen resultado. Los especialistas coinciden en que la elegancia discreta de estos tonos explica gran parte de su aceptación. La tendencia apunta a potenciar la belleza natural en lugar de transformarla por completo.

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Los riesgos que pueden aparecer al teñirse el pelo en casa

El mercado masivo ofrece una amplia variedad de tinturas para quienes deciden realizar el proceso de coloración en sus hogares. Muchas personas optan por esta modalidad debido a su practicidad y menor costo inicial. Sin embargo, los especialistas advierten que la aplicación doméstica puede generar inconvenientes cuando no existe un conocimiento previo sobre las características del cabello.

La porosidad capilar constituye uno de los factores más importantes al momento de aplicar cualquier producto químico. Una evaluación incorrecta puede provocar resultados diferentes a los esperados. Los coloristas identifican entre los riesgos más frecuentes la aparición de manchas por saturación del pigmento. Ese problema suele producir diferencias visibles entre distintas zonas del cabello.

Entre otros problemas figuran:

resequedad extrema (puede surgir cuando el procedimiento no contempla las necesidades específicas de la fibra capilar)

cobertura insuficiente (las canas o sectores determinados del cabello pueden absorber el color de manera desigual)

Los especialistas recomiendan analizar previamente las condiciones particulares de cada cabello antes de aplicar cualquier tipo de tintura. Los salones de belleza cuentan con tecnologías y sistemas de coloración desarrollados específicamente para uso profesional. Los laboratorios especializados producen fórmulas que requieren conocimientos técnicos para alcanzar resultados óptimos.

Es por eso que los coloristas reciben capacitación para trabajar con estos productos y adaptarlos a las características individuales de cada cliente. Las nuevas tecnologías incluyen sistemas de coloración permanente sin amoníaco que actúan directamente sobre la fibra capilar mediante fórmulas enriquecidas con aceites. Estos procedimientos permiten alcanzar una cobertura total de las canas y ofrecen una mayor duración del color.