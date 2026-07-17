Adiós a la ducha tradicional: la tendencia que se ve cada vez en más baños

Este sistema integra el área de baño al piso y utiliza un drenaje oculto para evacuar el agua de forma eficiente.

Las duchas a ras del piso se afianzan por su estética, mayor accesibilidad y fácil mantenimiento.

La forma de diseñar los baños cambió en los últimos años y esa transformación se refleja en una tendencia que gana espacio durante 2026.

Cada vez más arquitectos e interioristas recomiendan reemplazar el clásico plato de ducha elevado, por la denominada ducha italiana o walk-in shower , un sistema integrado al piso que prioriza la continuidad visual, la accesibilidad y un diseño más limpio.

Aunque el plato de ducha sigue siendo una solución ampliamente utilizada , sobre todo en baños chicos, la evolución de los materiales y de los sistemas de drenaje permitió desarrollar alternativas que eliminan desniveles y barreras físicas, sin comprometer el funcionamiento. El resultado es un espacio más uniforme, donde la zona de baño pasa a integrarse con el resto del ambiente.

La ducha italiana , también conocida como walk-in shower, se caracteriza por estar instalada al mismo nivel que el resto del piso del baño. A diferencia de los modelos convencionales, no incorpora un plato elevado ni un escalón, lo que genera una superficie continua, desde el ingreso hasta el área donde cae el agua. Para que el sistema funcione correctamente, el piso presenta una leve pendiente, que dirige el agua hacia el desagüe.

En muchos casos tampoco se utilizan mamparas tradicionales . Algunos proyectos incorporan un panel fijo de vidrio templado para contener las salpicaduras, mientras que otros dejan el espacio completamente abierto cuando las dimensiones del baño lo permiten. Esta configuración aporta una mayor sensación de amplitud y favorece el ingreso de luz.

Otro punto que explica su crecimiento es la posibilidad de usar el mismo revestimiento en todo el piso. Al no existir cortes visuales entre la ducha y el resto del ambiente, el baño parece más grande de lo que realmente es.

Uno de los principales argumentos a favor de este sistema es la accesibilidad. Al eliminar el escalón de ingreso, disminuye el riesgo de tropiezos y facilita el uso para personas mayores, niños o quienes tienen movilidad reducida.

La limpieza también representa un punto fuerte. Al reducir la cantidad de juntas, perfiles y rincones donde suele acumularse humedad o sarro, el mantenimiento resulta más sencillo que en muchos sistemas tradicionales con mamparas corredizas.

Desde el punto de vista estético, la ducha italiana encaja con estilos decorativos que dominan las reformas actuales, como el minimalismo, el diseño escandinavo o los ambientes inspirados en materiales naturales. Las líneas rectas, la continuidad del piso y el uso de grandes placas cerámicas ayudan a generar una imagen más ordenada y prolija.

Además, la variedad de materiales disponibles amplió las posibilidades de personalización. Hoy pueden encontrarse superficies de porcelanato, piedra sinterizada, microcemento o resinas específicas para zonas húmedas, todas compatibles con este tipo de instalación.

Que conviene evaluar antes de hacer la obra

Pese a sus ventajas, instalar una ducha italiana no siempre es posible sin modificaciones importantes. El primer punto que debe analizarse es la estructura del baño, ya que el sistema necesita espacio suficiente para generar la pendiente que llevará el agua hasta el desagüe.

En construcciones existentes, especialmente en departamentos, esa condición puede requerir levantar el piso o realizar intervenciones sobre las cañerías, lo que incrementa tanto el tiempo de obra como el presupuesto.

Otro factor importante es el tamaño del ambiente. Aunque existen proyectos de ducha italiana para baños reducidos, el sistema suele ofrecer mejores resultados cuando dispone de una superficie que permita controlar las salpicaduras sin afectar el resto del espacio.

La elección de los revestimientos también merece atención. Los materiales deben contar con propiedades antideslizantes y estar correctamente impermeabilizados para evitar filtraciones con el paso del tiempo.