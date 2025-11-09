El nuevo lujo: menos ostentación, más conexión

Una nueva forma de viajar crece en el mundo, con experiencias auténticas, inmersas en la naturaleza, que privilegian el silencio, el bienestar y la atención personalizada

En tiempos de hiperconectividad y sobreestimulación, una nueva sensibilidad comienza a guiar las decisiones de viaje. Lejos del turismo acelerado y del lujo ostentoso, cada vez más personas buscan algo distinto: calma, profundidad y una conexión real con el entorno . Esta tendencia —que globalmente se conoce como Quiet Travel — redefine qué significa viajar bien.

El nuevo lujo ya no está en el exceso, sino en el equilibrio. En el descanso genuino, en la privacidad, en el diseño integrado al paisaje, en la gastronomía con identidad y en los servicios pensados para reconectar cuerpo y mente. Caminatas sin auriculares, comidas sin pantallas, cielos abiertos, silencio, contemplación. Viajar como forma de volver a uno mismo.

1. Loi Suites Iguazú , en plena selva misionera, ofrece una experiencia inmersiva y sensorial. Pasarelas colgantes, vegetación exuberante, materiales nobles y un diseño que respeta el entorno en un clima subtropical. Spa, gastronomía local y una atmósfera cálida completan una estadía cinco estrellas, con los pies descalzos y el alma liviana, mientras la tranquilidad y el sonido del entorno marcan el ritmo

Para quienes buscan vivir la experiencia Loi en todo su potencial, la Escapada de lujo es una propuesta exclusiva que combina una ubicación privilegiada —en una Vila con vistas al río — con servicios únicos pensados para quienes saben reconocer la diferencia.

Esta experiencia está pensada para dos personas, acompañadas por la atención personalizada del equipo del hotel, y se desarrolla en un ambiente de 57 m², integrando relax, gastronomía y naturaleza en perfecta armonía.

¿En qué consiste?

Dos noches de alojamiento.

Tabla de fiambres y espumante de bienvenida.

Caminata guiada por los senderos del hotel.

Bebidas con y sin alcohol libres (vinos y tragos).

Transfer in/out al aeropuerto.

Atención personalizada las 24 horas.

Clase de yoga y masajes en Namasthe Spa o en la habitación.

Almuerzo, merienda y cena incluidos.

Dos opciones de excursiones por día a elección.

2. Loi Suites Chapelco, en el corazón de la Patagonia y en las inmediaciones del Parque Nacional Lanín, propone lujo sereno en contacto con la montaña.

A sólo 4 kilómetros del Aeropuerto de Chapelco y a 17 kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes, el hotel está emplazado en un predio de 226 hectáreas, dentro del complejo Chapelco Golf & Resort.

Allí se invita a vivir la región con tiempo y calma: habitaciones amplias, un spa con vistas panorámicas, sabores regionales y actividades al aire libre —como golf, trekking, pesca y esquí— se integran de manera perfecta para ofrecer una experiencia donde la naturaleza y el descanso van de la mano.

CHAPELCO 4 GOLF

El corazón del hotel es su Spa de montaña “Namasthé”, un espacio inspirado en el agua como elemento armonizante y en la aromaterapia como técnica terapéutica. Con baños de vapor, jacuzzi ozonizado, circuitos de aguas puras y aromatizadas, sesiones de masajes y tratamientos estéticos, invita a reconectar cuerpo y mente en un entorno de serenidad absoluta.

La propuesta gastronómica se completa con el restaurante, que cuenta con dos salones con vistas a las montañas —Coirones y Astas— donde se ofrecen almuerzos y cenas basados en productos frescos de la zona. Su carta, renovada cada temporada, combina sabores regionales con una cuidada presentación: pastas caseras, trucha, ciervo y cordero, protagonistas de una cocina que celebra la identidad patagónica.

Para los amantes del vino, la Cava Don Bernardo propone un espacio exclusivo para disfrutar de catas y degustaciones, con una selección de etiquetas cuidadosamente elegidas que acompañan a la perfección cada experiencia gastronómica.

Dos destinos, una misma visión: viajar sin estridencias, con sentido, buscando algo más profundo que una estadía.