Nuevas bajas sensibles para Lionel Scaloni: qué jugadores no estarán disponibles contra Angola







El conjunto albiceleste jugará este viernes un nuevo amistoso con el plantel reducido y con varias caras nuevas.

Lionel Scaloni sufre bajas sensibles de cara al partido amistoso contra Angola.

De cara a una nueva fecha FIFA, con un amistoso previsto para la Selección argentina ante Angola, Lionel Scaloni sufrió nuevas bajas en el plantel y no podrá contar con cuatro jugadores clave: Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina.

La noticia fue confirmada este lunes por la Asociación de Fútbol Argentino, que precisó que las bajas se dieron por motivos diferentes. En primer lugar, Fernández “padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación”. Luego de su último partido con Chelsea, el mediocampista explicó, en diálogo con la prensa: “Hace cuatro meses vengo con un edema óseo que creo que empeoró en las últimas semanas. Estuve hablando con el cuerpo médico porque tengo un problema en la rodilla y tomamos la decisión de descansar”.

Por su parte, los tres jugadores del Atlético Madrid no podrán sumarse al encuentro con la Selección ya que no cuentan con las vacunas necesarias para ingresar a Angola. “Los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”, agregó el reporte de AFA.

A partir de estas bajas de último momento, Scaloni decidió citar a Lisandro Martínez y a Kevin Mac Allister. Esta es la primera convocatoria para el hermano de Alexis.

Por su parte, Manchester United cedió a Martínez para que entrene con la Selección durante la fecha FIFA, a pesar de que aún se encuentra en la fase final de su recuperación de una lesión. El defensor no juega con el United desde que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en febrero, pero ahora regresó a los entrenamientos del club tras una larga ausencia.

Los convocados por Lionel Scaloni para el amistoso con Angola En el arco fueron citados Gerónimo Rulli y Walter Benítez (el Dibu Martínez no fue incluido en la lista para darle minutos a los otros arqueros). En defensa se destacan, además de Lisandro Martínez y Kevin Mac Allister, Cristian “Cuti” Romero, Juan Foyth, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco, quien continúa consolidándose como una alternativa confiable por la banda izquierda, aunque en Francia esté jugando en la mitad de la cancha. El mediocampo conserva su columna vertebral con Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, cuatro pilares del esquema de Scaloni, y Thiago Almada, quien se ha ganado su lugar entre los importantes del equipo. A ellos se suman Máximo Perrone y Nicolás Paz, dos jóvenes que atraviesan un crecimiento sostenido en el Como de Italia y que el cuerpo técnico sigue de cerca pensando en futuras competencias. En el frente de ataque, Lionel Messi volverá a comandar la ofensiva junto a Lautaro Martínez. También fueron convocados Nicolás González y José Manuel López, delantero del Palmeiras, que continúa sumando rodaje internacional. Además, están las dos sorpesas: Prestianni y Panichelli.