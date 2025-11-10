India: al menos 8 muertos y 19 heridos por la explosión de un vehículo en Nueva Delhi







Las autoridades investigan si se trató de un coche bomba. El estallido ocurrió cerca del Fuerte Rojo y provocó daños en otros vehículos.

La explosión dejó al menos ocho muertos y 19 heridos. (Foto: France 24)

Una fuerte explosión en un vehículo ocurrida este lunes en Nueva Delhi, India, dejó al menos ocho muertos y 19 heridos, según confirmaron fuentes policiales. El incidente tuvo lugar cerca de la estación de subte del Fuerte Rojo, y aunque los investigadores sospechan que podría tratarse de un coche bomba, las autoridades no descartan otras hipótesis, como un fallo mecánico.

La Policía de India informó que el estallido se produjo cuando el vehículo, un Hyundai i20, se hallaba detenido en un semáforo. La onda expansiva alcanzó a varios autos cercanos y desató un incendio que afectó a seis vehículos, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia con siete camiones cisterna para controlar el fuego.

El comisario Satish Golcha confirmó que la investigación sigue abierta y que las pericias determinarán el origen exacto de la explosión. “No descartamos ninguna posibilidad”, señaló. En tanto, el propietario del automóvil fue detenido para ser interrogado, aunque aseguró haber vendido el vehículo hace un mes, según informó C5N.

Máxima alerta en Nueva Delhi Embed #URGENTE | El primer balance sobre la explosión de un automóvil en una calle concurrida de Nueva Delhi deja al menos 9 muertos. pic.twitter.com/yzwn5BJLKu — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) November 10, 2025 Tras el estallido, las autoridades declararon la máxima alerta en Nueva Delhi y reforzaron la seguridad tanto en la capital como en el estado vecino de Uttar Pradesh.

Equipos del Laboratorio Forense y de la Agencia Nacional de Investigación trabajan en la recolección de pruebas y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Por su parte, el primer ministro Narendra Modi expresó su pesar por las víctimas: “Mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos en la explosión ocurrida esta tarde en Delhi. Deseamos una pronta recuperación a los heridos”. El mandatario confirmó que revisó la situación junto al ministro del Interior, Amit Shah, y que las autoridades “brindan asistencia a los afectados”.

