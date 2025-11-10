No es el español: este es el idioma más difícil de aprender, según la ciencia







Un estudio realizó un ranking de los lenguajes más difíciles de aprender y el primer puesto es ocupado por un idioma del oriente.

El idioma más difícil de aprender proviene del continente asiático. Aprendum

Aprender un nuevo idioma puede resultar ser un gran desafío para muchas personas, pero no todos los lenguajes son igual de complejos. Es por ello que una investigación realizada por Linguaserve, un servicio de traducción, enlistó los idiomas más difíciles de estudiar, ya sea por su escritura o su dialecto.

Este mismo estudio explica que la dificultad para aprender un idioma depende del lenguaje materno del estudiante. Por ejemplo, las personas hispanohablantes son más propensas a entender fácilmente portugués o italiano debido a las similitudes en el dialecto, mientras que los que más se les dificultan son los asiáticos por falta de raíces comunes.

chino mandarin.jpg Chino mandarín: el idioma más difícil de aprender según los expertos Según la investigación, el idioma más difícil de aprender desde 0 es el chino mandarín. Esto se debe a diversos factores, pero en primer lugar está su sistema de escritura, ya que es completamente distinto al de Occidente y cuenta con una gran cantidad de caracteres que deben memorizarse individualmente.

Por otro lado, la pronunciación es uno de los aspectos más difíciles del idioma, ya que tiene 5 tonos diferentes que al usar mal, puede cambiar completamente el significado de una sola sílaba. Asimismo, el chino mandarín ofrece distintos dialectos regionales que complican la comunicación en su mismo país de origen inclusive, China.

Además de este idioma, los otros que lideran la lista son el árabe y el japonés. Por un lado, el árabe posee una gran variedad de formas verbales y se escribe de derecha a izquierda, mientras que el japonés tiene su complejidad principal en la escritura, ya que tiene 3 sistemas: hiragana, katakana y kanji.

