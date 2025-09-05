El oasis sur de Mendoza desembarca en Buenos Aires con su feria primera de vinos

La misma reunirá a destacados productores y enólogos de las regiones vitivinícolas de San Rafael y General Alvear.

La Feria del Mercado celebra su séptima edición el próximo viernes 12 de septiembre de 20:30 a 00:30 horas en el Restaurante Bernardino, dentro del Hotel Esplendor Tango by Wyndham. La misma reunirá a destacados productores y enólogos de las regiones vitivinícolas de San Rafael y General Alvear , corazón del Oasis Sur mendocino.

Este encuentro se ha consolidado como una de las principales plataformas de promoción del vino del sur de Mendoza, ofreciendo al público porteño la posibilidad de degustar etiquetas únicas, muchas de ellas poco conocidas fuera de la provincia, en un ambiente distendido y con contacto directo con los protagonistas del mundo del vino.

San Rafael y General Alvear poseen una rica tradición vitivinícola que se remonta a finales del siglo XIX, cuando los primeros inmigrantes –principalmente italianos y franceses– introdujeron el cultivo de la vid en estas tierras. El desarrollo de canales de riego alimentados por los ríos Atuel y Diamante permitió transformar el desierto en un vergel productivo. San Rafael se destacó rápidamente por su volumen de producción y la instalación de importantes bodegas, mientras que General Alvear se consolidó como un polo enológico de identidad propia, caracterizado por pequeñas y medianas bodegas de gran calidad.

Hoy, ambas regiones combinan historia, terroir y nuevas generaciones de productores comprometidos con la calidad y la innovación. La Feria del Mercado es una ventana a ese legado vivo, que busca ser compartido con el público de Buenos Aires.

En esta edición, la feria no solo será una experiencia sensorial, sino también una oportunidad para conocer la historia, el presente y el futuro de estas zonas vitivinícolas únicas. Productores, bodegueros y enólogos compartirán sus vinos, sus historias y la esencia de una región con enorme potencial.

La Feria del Mercado es el primer espacio que promueve el encuentro entre quienes hacen el vino y quienes lo disfrutan, poniendo en valor el trabajo local y la riqueza del Oasis Sur.

El formato de la feria, además de incluir la degustación de vinos, espumantes, pet nats y distintas variedades de bebidas, contará con sorteos de los vinos, y va a tener la presentación formal de cada bodega presente, a cargo de los organizadores, quienes van a contar, durante el evento, la historia y la esencia de cada expositor. Asimismo, se podrán comprar vinos de cada bodega de la mano de cada productor.

Para completar una propuesta de calidad, hay que destacar que la gastronomía del evento estará a cargo del reconocido chef Germán Ruberto, con una oferta puntual, apta para cada paladar. Se podrán elegir opciones sin Tacc o vegetarianas.

La organización está a cargo de la sommelier Guadalupe Pazos y Daniel Zeitun, periodista y comunicador del mundo del vino.

Valor de la entrada: $30.000