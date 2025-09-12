El paraíso de Nayarit, México, ideal para toda la familia con spa y vista al mar

Este resort ofrece comodidades tanto para niños como para adultos, lo que hace de la estadía una experiencia inigualable.

Muchos hoteles ofrecen servicios y comodidades tanto para adultos como para los más jóvenes. Este es el caso del lujoso resort Grand Velas Riviera Nayarit , en el que los padres podrán disfrutar de un enorme spa mientras los hijos disfrutan de distintas actividades en un club infantil.

Este majestuoso hotel está ubicado dentro del centro turístico Nuevo Vallarta , en la costa del Pacífico de México. Se trata de un establecimiento all-inclusive completo que destaca especialmente por su gastronomía, sus habitaciones y el gran nivel de atención al cliente personalizada.

Una de las características que más atrae a los viajeros al Grand Velas son sus habitaciones espaciosas. Todas las suites tienen vista al mar y cuentan con una mampara que separa el salón principal de los dormitorios. Los cuartos pueden tener entre 3 y 4 ambientes y el hotel también ofrece el servicio Baby Concierge , en el que se otorgan todo tipo de artículos para bebe, lo que ahorra espacio en las valijas.

Por otro lado, el resort ofrece distintas experiencias gastronómicas , algo que muchos huéspedes destacan de su estancia. Por ejemplo, cuenta con un restaurante mexicano familiar llamado Frida y otro dirigido únicamente a adultos denominado Piaf . Además, los niños de más de 4 años pueden pasar el rato en el club infantil , donde también pueden cenar.

Finalmente, la razón por la que el Grand Velas es uno de los resorts más lujosos y populares del momento es el Se Spa, en el que se encuentran hasta 20 salas de tratamiento. Acá es donde los huéspedes pueden despejar su mente sin tener a niños corriendo a su alrededor, mientras un mayordomo está a su servicio.

Este ofrece los clásicos tratamientos de belleza, como el hidromasaje, pero también tiene propuestas nuevas, como una limpieza facial dirigida a pieles jóvenes. Asimismo, el spa no solo busca el bienestar físico de sus clientes, sino también el mental, por lo que cuenta con sesiones de reiki y sanación de chakras.

Cuánto sale la noche

Grand Velas Riviera Nayarit Pileta

Al ser una experiencia completa y exclusiva, pasar la noche en el Grand Velas Riviera Nayarit tiene un costo elevado. El más bajo es el de la habitación Master Parlor Vista Alberca, que tiene espacio para 4 personas y cuesta 1.041,20 dólares por noche, que en pesos argentinos equivale a $1.479.545,20.

No obstante, la más cara es la Suite Residencial Familiar, que tiene capacidad para 7 personas y un valor de 5.941 dólares, lo que se traduce en $8.442.161.