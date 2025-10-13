El paraíso poco conocido de Córdoba que te conquistará con sus manantiales soñados

Con un atractivo único pese a ser de los destinos menos populares para el turismo, este rincón de Córdoba tiene mucho para ofrecer a sus visitantes.

Este lugar ubicado en Córdoba es una de las grandes ofertas que hay para el turismo en la provincia.

La provincia de Córdoba tiene destinos que invitan a disfrutar de la naturaleza en estado puro, ideales para quienes buscan desconectar unos días a la hora de realizar turismo. En este rincón, el lugar combina paisajes únicos con aguas cristalinas y la tranquilidad de las sierras.

Uno de esos lugares mágicos es la Reserva Hídrica Natural Los Manantiales , un espacio protegido que deslumbra por sus cursos de agua, su vegetación autóctona y la sensación de calma y paz que transmite. Es perfecta para una escapada lejos del ruido y cerca del contacto con la naturaleza.

La Reserva Hídrica Natural Los Manantiales se encuentra en el departamento de Calamuchita, a pocos kilómetros de Villa Yacanto . Está dentro del valle homónimo, uno de los más visitados por los amantes del turismo de montaña y las caminatas al aire libre.

Este lugar forma parte de un área protegida provincial que conserva ríos, vertientes y flora nativa. Además, ofrece vistas panorámicas a las sierras cordobesas, que se destacan especialmente al atardecer.

Qué se puede hacer en la Reserva Hídrica Natural Los Manantiales

La Reserva Hídrica Natural Los Manantiales es el sitio ideal para quienes buscan actividades al aire libre y contacto directo con la naturaleza. El recorrido principal invita a explorar senderos entre árboles y formaciones rocosas, donde el sonido del agua marca el ritmo del paseo.

Los visitantes pueden disfrutar de caminatas por la zona, observación de aves y fotografía de paisajes. Los manantiales, que dan nombre a la reserva, crean pequeñas cascadas y espejos de agua que se mezclan con el entorno serrano, formando rincones perfectos para descansar y disfrutar del entorno natural.

También es posible realizar travesías guiadas que permiten conocer la importancia ecológica del lugar, además de aprender sobre las especies que lo habitan. En los días más cálidos, muchos eligen acercarse a los arroyos para refrescarse y disfrutar del aire puro que caracteriza a esta región de Córdoba.

Cómo ir hasta la Reserva Hídrica Natural Los Manantiales

Para llegar a la Reserva Hídrica Natural Los Manantiales desde la ciudad de Córdoba hay que tomar la Ruta Provincial 5 hasta Santa Rosa de Calamuchita y continuar hacia Villa Yacanto. Desde allí, un camino de ripio señalizado conduce directamente al ingreso de la reserva.

Se recomienda hacerlo en vehículo particular o excursión, ya que el acceso forma parte de una zona serrana con caminos de montaña. Una vez en el lugar, el visitante puede dejar el auto en los sectores habilitados y recorrer a pie los senderos principales, aprovechando las vistas y la paz que ofrece este rincón natural de Córdoba.