Feriado XXL: viajaron 1,4 millones de turistas por el país y dejaron más de $260 mil millones

Hubo más movimiento que el año pasado, aunque con estadías más breves y gasto moderado. Los turistas pasaron en promedio dos noches fuera de casa, frente a las 2,4 del año pasado.

Fin de semana largo. En la costa atlántica, Mar del Plata recibió a más de 100.000 visitantes.

El primer fin de semana largo de octubre volvió a mover al país. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.440.000 turistas se desplazaron por distintos destinos nacionales, un 2,1% más que en el mismo feriado de 2024 . El sol, la cercanía del verano y el simple deseo de “cortar la rutina” hicieron lo suyo.

Sin embargo, el dato que marcó el pulso del fin de semana fue otro: las estadías se acortaron . Los turistas pasaron en promedio dos noches fuera de casa , frente a las 2,4 del año pasado. Una tendencia que confirma el nuevo mapa del turismo argentino: viajes más cortos, planificados a último momento, pero sin resignar consumo.

“Fue un movimiento muy saludable para las economías regionales, que refleja la capacidad del sector de adaptarse al contexto”, señalaron desde CAME. En total, el gasto turístico alcanzó $262.627 millones , un 16,2% menos en términos reales , pero aún con buen dinamismo en gastronomía, alojamiento y transporte.

Entre los destinos más elegidos, Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo, Villa Elisa, Tandil, El Chaltén, Mar del Plata, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires volvieron a liderar los rankings.

En la costa atlántica, Mar del Plata recibió a más de 100.000 visitantes , incluyendo a los finalistas de los Juegos Bonaerenses, que coparon plazas y restaurantes. Tandil, fiel a su estilo serrano y gastronómico, alcanzó una ocupación del 70% , mientras que Chascomús y Villa Gesell también disfrutaron de un flujo sostenido de escapadas cortas.

Córdoba, por su parte, se lució con 85% de ocupación promedio, clima cálido y festivales serranos que invitaron a disfrutar del aire libre. En Calamuchita y Traslasierra hubo casi pleno, con turistas de Buenos Aires, Santa Fe y Rosario que aprovecharon el buen tiempo.

embalse los molinos Embalse Dique los Molinos se encuentra en Valle de Calamuchita cercano a Villa General Belgrano

En el norte, Jujuy alcanzó 73% de ocupación hotelera, impulsada por la Quebrada de Humahuaca y sus fiestas culturales. Salta y Catamarca mantuvieron su ritmo, combinando naturaleza, gastronomía y festivales regionales. Y en la Patagonia, El Calafate, El Chaltén y Península Valdés fueron postales perfectas de primavera austral: naturaleza, aventura y ocupación alta.

CABA y Mendoza, reinas urbanas del finde largo

La Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar músculo turístico con una ocupación promedio del 70% y más de 100.000 visitantes, segundo mejor registro del año. Con agenda llena -desde el ballet “Onegin” en el Colón hasta el festival Creamfields-, la capital se consolidó como un imán de escapadas culturales y gastronómicas.

En tanto, Mendoza mantuvo su atractivo pese al menor ingreso de extranjeros. Con 60% de ocupación promedio, la capital, San Rafael y Luján de Cuyo recibieron visitantes nacionales que disfrutaron de bodegas, caminatas por los viñedos y la agenda del Emetur. “Se sostiene el interés por viajar, aunque con consumo más racional”, admitieron desde el sector vitivinícola.

El fenómeno de los viajes a Chile

Uno de los fenómenos más llamativos del fin de semana fue el éxodo a Chile. Largas filas en los pasos Cristo Redentor (Mendoza) y Cardenal Samoré (Neuquén) reflejaron el impacto del tipo de cambio y las diferencias de precios en indumentaria, electrónica y supermercados.

“Muchas familias cruzaron para aprovechar las ofertas”, relataron fuentes de Migraciones. El tránsito fue tan intenso que se reforzaron los controles y los tiempos de espera superaron las tres horas en algunos momentos.

Colapso cruce a Chile DD

Turismo digital y nuevas costumbres

Las plataformas de viajes confirmaron el “efecto último minuto”. Booking, Despegar, Almundo y Atrápalo registraron un fuerte aumento de búsquedas desde el martes anterior al feriado. Los destinos más clickeados: Buenos Aires, Bariloche, Iguazú, Mendoza y Salta.

En los viajes internacionales, Río de Janeiro volvió a ser el favorito. “Hubo un cambio de hábito: el turista planifica con poca anticipación, pero sigue buscando experiencias”, explicaron desde el sector.

El movimiento también se reflejó en Plataforma 10, que reportó un pico de ventas en pasajes a Córdoba, Mar del Plata, Rosario y Mendoza.

Un respiro antes del verano

El balance enero–octubre deja una foto alentadora: más de 10,2 millones de turistas viajaron durante los seis fines de semana largos de 2025, generando un movimiento económico de $2,36 billones, equivalente a US$1.670 millones.

El turismo interno, con su carácter federal y de cercanía, sigue siendo uno de los motores de las economías regionales. Desde los esteros correntinos hasta las sierras cordobesas, pasando por la Patagonia y los valles cuyanos, el mapa turístico argentino mantuvo viva la temporada baja.

Termómetro de verano: reservas y expectativas

El fin de semana también funcionó como anticipo de lo que viene. Muchos viajeros aprovecharon las escapadas no sólo para descansar, sino para tantear destinos y reservar el verano. “Octubre es el mes donde se empieza a decidir la temporada”, destacaron desde CAME.

Y aunque el contexto económico invite a cuidar el bolsillo, la pasión por viajar parece inalterable. En palabras de un operador cordobés, “el argentino podrá ajustar días, pero no renuncia al viaje”.