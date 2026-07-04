El restaurante de Palermo donde el fuego transforma recetas de siempre en una experiencia para volver una y otra vez

Entre brasas de quebracho, un horno de barro encendido desde temprano y una cocina que abraza las raíces del norte argentino sin dejar de sorprender, El Imperfecto demuestra que la mejor gastronomía no siempre necesita grandes salones, sino historias auténticas, productos nobles y el deseo de hacer sentir a cada comensal como en casa.

Hay lugares que se descubren por recomendación y, casi sin proponérselo, terminan convirtiéndose en esos secretos que uno comparte solo con quienes sabe que van a apreciarlos. El Imperfecto es uno de ellos. Escondido en Palermo, este restaurante de apenas 26 cubiertos fue creado por Emilia Saravia, oriunda de Salta, y Tatú Rizzi, cocinero y creador de Opio, como una extensión de su propia manera de entender la gastronomía: cocinar con tiempo, respetar productos y tradición y construir vínculos alrededor de la mesa.

La historia comenzó con una idea de tener un espacio en conjunto y la pandemia los obligó a reinventarse. Mientras el restaurante permanecía cerrado al público, una pequeña ventana se convirtió en el punto de encuentro con los vecinos del barrio. Desde allí salían locros humeantes y empanadas recién hechas, dos preparaciones que no sólo permitieron sostener el proyecto, sino que terminaron definiendo el espíritu del lugar.

Cada 9 de julio, esa historia vuelve a la mesa con un locro preparado a partir de una receta familiar, convertido ya en una tradición que recuerda aquellos primeros días en los que cocinar también significaba resistir.

Hoy, el corazón de El Imperfecto sigue latiendo al ritmo del fuego. El horno de barro alimentado con leña de quebracho y la parrilla que se enciende con sus brasas no son un recurso estético, sino la esencia de una cocina donde las cocciones lentas aportan profundidad, textura y carácter. Allí nacen platos que parten de la tradición argentina para recorrer nuevos caminos sin perder su identidad.

Las empanadas salteñas continúan siendo el gran emblema de la casa. De tamaño pequeño, las famosas “de tres bocados”, jugosas y elaboradas al momento, respetan la técnica tradicional del corte de la carne a cuchillo bien pequeño, el sancochado y el uso de especias traídas desde Salta. Pueden elegirse fritas o cocidas en el horno de barro, donde adquieren una masa apenas crocante y un delicado perfume ahumado.

La carta continúa con preparaciones donde el fuego dialoga constantemente con ingredientes de distintas regiones del país. Las tortillas al rescoldo, ese pan chato tan característico cocido a las brasas, llegan a la mesa con preparaciones que resumen el espíritu de la cocina: mollejas a la parrilla con lima, cebolla roja, pickle de ananá y verdeo, o tapa de asado cocinada durante seis horas en horno de barro, acompañada por ají amarillo, pimientos asados, cebolla y mayonesa de morrón.

Son platos que remiten a sabores conocidos, pero encuentran una personalidad propia a partir de pequeños gestos que transforman cada bocado. También sobresale la humita a la olla con queso brie y albahaca, una combinación que resume la filosofía culinaria de Emilia Saravia: tomar una preparación profundamente arraigada en la cocina del norte argentino y enriquecerla con ingredientes que amplían su expresión sin opacar su esencia.

En una ciudad donde la oferta gastronómica se renueva permanentemente, El Imperfecto eligió otro camino: construir identidad a partir de la constancia, el fuego y las historias que nacen alrededor de una mesa. Y es justamente esa cercanía, presente en cada plato y en cada detalle del servicio, la que hace que la experiencia permanezca en la memoria mucho después de que las brasas se apaguen.

Dirección: Gascón 1417, Palermo.