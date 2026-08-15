Playas, pesca y tranquilidad: el rincón de Santa Fe para desconectarse cerca del agua

Este lugar es una opción ideal para planificar una estadía corta y disfrutar de la paz que solo se puede encontrar en suelo santafesino.

Santa Fe es una escapada rápida para muchos, ya que tiene cierta cercanía para el turismo de Buenos Aires y las provincias vecinas. Dentro de su territorio hay varios rincones ideales para relajarse y disfrutar de actividades tranquilas frente al río, como la pesca deportiva.

San Javier encaja muy bien en ese plan , con el río homónimo como uno de los grandes protagonistas de la ciudad. Si bien no está entre los lugares más conocidos de Santa Fe, ofrece distintas alternativas para pasar unos días entre naturaleza, historia y actividades al aire libre.

San Javier es una ciudad perteneciente al municipio homónimo, dentro del departamento del mismo nombre, y se encuentra en el noreste de Santa Fe . Está ubicada a 156 kilómetros de la capital provincial.

La localidad santafesina es ideal para relajarse unos pocos días y disfrutar de las actividades que le ofrece al turismo.

El origen de su nombre se remonta a la etapa jesuita, ya que nació en 1743 como una misión destinada a los pueblos originarios de la zona, donde habitaba principalmente la comunidad mocoví. Fue fundada por el sacerdote Francisco de Asís Burges, quien la bautizó en homenaje a San Francisco Javier, misionero del siglo XVI conocido por sus viajes a Asia.

Uno de los principales atractivos está en la pesca deportiva sobre el río. Para realizarla es posible salir en una embarcación propia o alquilar una y dirigirse hacia el San Javier o las islas del Delta del Paraná. Entre las especies que habitan estas aguas aparecen el surubí, el dorado, el manduvé, el moncholo, el patí y la boga .

El trekking también tiene su lugar en la Reserva Natural Municipal La Rinconada, una isla de 644 hectáreas a la que se llega en bote. Una vez allí, se pueden realizar recorridos de baja dificultad y observar aves, con cerca de 330 especies registradas, además de mamíferos autóctonos del humedal.

La historia local se puede conocer en el Museo Histórico Parroquial, donde se conserva una colección arqueológica relacionada con la antigua misión jesuita que dio origen a la localidad. Otra alternativa es el Santuario San Francisco Javier, templo que alberga una escultura de tamaño real tallada a mano por indígenas durante el siglo XVIII.

Finalmente, también se puede visitar el Vivero Municipal, ubicado en las afueras de la ciudad. Allí se facilitan elementos para recorrer el predio y observar de cerca distintas especies de flora y fauna.

Cómo ir hasta San Javier

Para llegar desde la capital provincial, ubicada a 156 kilómetros, el viaje demanda alrededor de dos horas. El recorrido comienza por la Ruta Provincial 1 hacia el norte y continúa por el mismo camino hasta ingresar a San Javier.

En caso de no contar con vehículo propio, desde la terminal de Santa Fe salen servicios de media distancia e interurbanos que llegan hasta la terminal local.