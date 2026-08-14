Día del Ron: dónde celebrarlo con cócteles y etiquetas premium

Una selección de propuestas para brindar, descubrir nuevos sabores y disfrutar etiquetas premium en una jornada dedicada a uno de los destilados más versátiles.

Cada 16 de agosto , el mundo rinde homenaje al ron , un destilado que encontró en la coctelería una de sus expresiones más atractivas. Para celebrar la fecha, distintos bares y espacios gastronómicos ofrecen propuestas pensadas para descubrir nuevas combinaciones , probar cócteles de autor y disfrutar etiquetas premium, en encuentros donde la creatividad y los sabores son protagonistas.

Emilio Bruno, bartender y dueño de Ronconcon , diseñó una barra que acompaña el recorrido latinoamericano de su cocina con destilados e ingredientes de la región. Venezuela está representada a través de Santa Teresa , la casa ronera más antigua del país. Con Santa Teresa Añejo, de perfil suave y especiado, elaboran distintas recetas como el Ronpapelón, uno de los cócteles más pedidos, que lleva papelón, lima y especias.

Puede probarse a $7500 durante el happy hour, de lunes a viernes de 19 a 20:30 h y los sábados de 16 a 20 h. De la misma casa, pero con mayor complejidad, el ron de Solera Santa Teresa 1796 es la base del Old Fashioned 1796, con azúcar, Angostura Cacao y piel de pomelo, que se presenta ahumado con cascarillas de cacao. Para probar otros matices y procedencias, el Funky Mai Tai combina ron Negrita Añejo, elaborado a partir de un blend de rones caribeños, Barceló Gran Añejo de República Dominicana, orgeat de plátano verde, triple seco y lima. Para acompañar, hay tacos de entraña, tequeños de queso llanero, arepa de bondiola braseada con barbacoa de tamarindo, ceviche de pesca blanca y más. Para pagos en efectivo aplican un 10% de descuento.

En el marco del Día Internacional del Ron, Bestial Fly Bar suma a su barra Coco Loco, un cóctel disponible únicamente el domingo 16, elaborado con ron dorado, vodka, licor de coco, jugo de naranja, almíbar simple y granada, con un valor de $18.000. A esta propuesta se incorpora Jack, una creación de autor que forma parte de la carta permanente y combina ron dorado, jugo de limón, néctar de ananá, almíbar de vainilla y caramelo.

También se destacan otras preparaciones como Arpía, realizada con fat wash de ron y queso azul, cordial de boniato y naranja. La propuesta gastronómica reúne cocina de inspiración nikkei, latinoamericana y europea, con alternativas como sushi, ceviches, langostinos, risottos, pastas rellenas y pokes. Ubicado en un rooftop de Palermo, el espacio ofrece vistas panorámicas, DJs, performances en vivo y una programación nocturna que acompaña la experiencia.

UN CLÁSICO EN PUNTO MONA

Entre los clásicos de la barra de Punto Mona, el Daiquiri Original ocupa un lugar central dentro de la propuesta desarrollada por Mona Gallosi. La receta combina ron Flor de Caña 4 Blanco, Cointreau, jugo de lima, cardamomo y naranja, una versión que incorpora el perfil especiado del cardamomo y el aporte aromático de la naranja sobre la estructura tradicional del cóctel.

Dirección: Fraga 93, Chacarita.

Se sirve en copa coupe y se termina con una moneda de cáscara de naranja. La carta de cocina ofrece opciones para acompañar la coctelería, desde platitos para compartir hasta principales, entre los que se encuentran la berenjena con crema de mascarpone, mermelada de tomate y hierbas; el katsu sando de bife de chorizo con stir fry sauce, mayonesa, chili oil y repollo, además del tiramisú con amaretti y café. En Chacarita, el espacio completa la propuesta con una agenda de DJs y sesiones de música en vinilo, habituales durante la semana.

AMPLIA VARIEDAD EN PORTE

En Recoleta, PORTE propone cocina de bistró, quesos, vinos y una carta de coctelería de lujo a cargo de Ezequiel Cunzolo, socio y head bartender del restaurante. Entre sus creaciones donde el ron es protagonista, se destaca Baobabs, preparado con Santa Teresa 5 años, González Byass Néctar, Angostura Cocoa y naranja. El cóctel combina ron, jerez, cacao y notas cítricas en una receta que integra la identidad de la barra con la propuesta gastronómica del lugar.

Dirección: Azcuénaga 1268, Recoleta.

La experiencia se amplía con una selección de rones que pueden pedirse por medidas, con etiquetas de Cuba, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Nicaragua. Entre las alternativas aparecen Havana 3, Havana Añejo, Havana 7 años, Bacardí Carta Oro, Bacardí Carta Blanca, Santa Teresa 1796, Barceló Imperial y Flor de Caña 7 años, entre otras. Distintos estilos y procedencias de ron por recorrer en este espacio único.

UNA BARRA QUE SORPRENDE EN DEL RÍO CANTINA

Del Río Cantina recupera el espíritu de las cantinas de barrio con una propuesta de cocina casera, pastas hechas a mano, minutas y platos tradicionales, en un ambiente relajado y pensado para comer y compartir. Cuenta con una distinguida barra que ofrece cócteles clásicos y creaciones de la casa. En su carta, el ron forma parte de una carta de coctelería que combina clásicos con creaciones propias. Entre las opciones de autor se encuentra el Tropical Lillet, preparado con ron, Lillet, frutos rojos, jugo de limón y almíbar de frutos rojos, un cóctel fresco y frutal, de perfil equilibrado entre acidez y dulzor.

Direcciones: Av. García del Río 2957, Saavedra; Av. Congreso 5702, Villa Urquiza.

A su lado aparece el Mojito, un clásico que mantiene al ron como protagonista. Para acompañar la barra, la carta propone entradas como las rabas a la romana con salsa tártara, la fainá con burrata y mortadela y los buñuelos de espinaca y mozzarella con alioli. La propuesta gastronómica también incluye ñoquis gratinados, cavatelli con ragú bolognese, milanesas y bife de chorizo, en sintonía con una cocina que busca mantener el espíritu cercano de las cantinas tradicionales.