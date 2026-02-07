Día de San Valentín: regalos, boxes y propuestas originales

Se festeja cada 14 de febrero y una de las mejores formas de celebrarlo es saliendo a comer en pareja. Qué ofrecen algunos de los mejores restaurantes de Buenos Aires.

Cada 14 de febrero se festeja San Valentín , una fecha pensada para festejar el amor y la conexión en pareja. Una de las formas más elegidas de celebrarlo en Buenos Aires es salir a comer juntos. A continuación los mejores restaurantes .

El sábado 14 de febrero, Punto Mona —el bar de Mona Gallosi en Chacarita— vuelve a celebrar San Valentín con una propuesta que combina humor, emoción y espíritu festivo, lejos de los rituales tradicionales. En esta nueva edición regresan los “Casamientos por un Día”, una acción participativa que invita a las parejas a protagonizar ceremonias simbólicas, breves y descontracturadas, pensadas para vivir el amor desde el juego.

La experiencia contempla un altar especialmente creado como espacio para fotos, una ceremonia guiada por un actor en el rol de oficiante, un brindis compartido y la entrega de una libreta roja estilo acta matrimonial, sellada por el bar. Quienes ya participaron en ediciones anteriores podrán renovar sus votos y sumar una nueva instancia a este ritual que ya es parte de la identidad de Punto Mona. Como complemento, la noche incorpora un segmento de carnaval carioca, pensado para bailar y celebrar en comunidad. La noche se completa con el Menú Enamorado, diseñado para compartir, donde el sushi y la coctelería de autor acompañan el clima festivo. Una celebración que pone en primer plano el disfrute, la complicidad y el encuentro.

En el marco de las celebraciones por San Valentín, Gontran Cherrier lanza una edición limitada de pastelería francesa que combina producto, diseño y estacionalidad como ejes de valor. Disponible hasta el 15 de febrero en todos sus locales, la propuesta se centra en un Macaron XL con forma de corazón, una pieza de gran tamaño que refuerza el posicionamiento artesanal y premium de la marca.

El producto presenta un relleno de ganache de chocolate blanco con un toque de crème brûlée, logrando un perfil equilibrado entre cremosidad y notas acarameladas. La terminación incluye un mini macaron, frambuesas y arándanos frescos, sumando contraste visual y frescura al conjunto. Fiel a su identidad, la boulangerie reinterpreta un clásico de la pastelería francesa en clave romántica, con foco en la experiencia y el detalle. El macaron tiene un precio de $12.000 por unidad, y se ofrece además una promoción especial de infusión más macaron a $15.000, apuntando tanto al consumo en salón como a la compra para regalo.

BILBO

Conocidos por su café de especialidad y su propuesta artesanal, Bilbo presenta tres versiones de sus Bilbox, diseñadas como opciones de regalo para San Valentín. Las cajas combinan preparaciones dulces y saladas en distintos formatos. La Petit Box ($22.000) incluye un croissant, un scone de queso, un brownie Snick y un budín a elección. La Deli Box ($39.000) suma un croissant de jamón y queso, un brownie stick, una porción de torta y un saquito de té. La Brunch Box ($46.000) incorpora focaccia con crudo y brie, croissant con frutillas y crema, cookie de chocolate amargo y naranja, scone de queso, una porción de torta y jugo de naranja natural.

BILBO torta Direcciones: La Pampa 5501, Villa Urquiza; Beláustegui 802, Villa Crespo; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

Además, durante la tarde del 14 de febrero habrá música en vivo en distintas sucursales. A las 16 h, Bilbo Pampa recibirá a Melina Rivello junto a músicos invitados; a las 18 h, la artista se presentará en Bilbo Larralde y en ambos locales ofrecerá un set de “Canciones para enamorarse”, y a las 17 h, Bilbo Villa Crespo presentará “Jazz para enamorados” a cargo del dúo de Pablo Ibarra y Manu Larraín.

SOLE DI PARMA

Sole di Parma en Tigre presenta una caja especial de edición limitada, disponible únicamente por pedido anticipado y con retiro los días 13 y 14 de febrero, a un valor de $30.000.

sole di parma box SV Dirección: Madero 537, Tigre.

La propuesta reúne una selección de elaboraciones artesanales pensadas para compartir: galletas lunette en forma de corazón con ganache de chocolate blanco y limón, pasta natural de pistacho y mermelada casera de frambuesa; mini alfajores de masa sablée de almendras rellenos con ganache de chocolate amargo Callebaut y frutos rojos o con dulce de leche; mini chipá recién horneados, y un lingote de bizcochuelo húmedo de chocolate, relleno de dulce de leche y bañado en chocolate amargo Callebaut. Una opción diseñada para regalar y disfrutar, con foco en la calidad de los ingredientes y el trabajo artesanal.

JOAQUIN VASCO

Joaquín Vasco, la marca que instaló en Argentina la auténtica tarta de queso española como un ícono de la pastelería premium, celebra el Día de San Valentín con una serie de acciones especiales, ideales para homenajear el amor. En esta ocasión, presenta la Caja Madrid, una elegante box de color negro diseñada especialmente para regalar, disponible tanto de manera online como en sus locales de Nordelta, Belgrano y Recoleta.

Joaquin Vasco 2 Dirección: Chateau Portal, Pasaje del Ciudadano 45, local 5, Nordelta; Peña 2326, Recoleta; Avenida Federico Lacroze 1835, Belgrano; Pablo Iglesias 12, Alicante, España.

Cada una se ofrece en tres variedades, todas con tarta de queso como protagonista: una de ellas incluye dos blends de Tealosophy creados por Inés Bertón; otra combina la propuesta con café Juan Valdez liofilizado (instantáneo), y la tercera opción marida la experiencia con una botella de vino, ideal para compartir. Todas las Cajas Madrid pueden reservarse a través de la web o adquirirse directamente en las sucursales. Como bonus track, quienes elijan el 14 de febrero una tarta de queso clásica o alguna de sus variantes habituales recibirán, en todas las sucursales, una gift card con sorpresas, que pueden incluir tartas enteras, porciones y otros productos de la marca.

RIBS AL RÍO

Ribs al Río celebra el Día de los Enamorados con “San Valentinto”, una acción especial que combina su espíritu smokehouse con un guiño fresco y relajado. La propuesta estará disponible el viernes 13 por la noche y durante todo el sábado 14 de febrero en dos de sus locales. En la sede de Costanera, con reserva previa, quienes elijan compartir la experiencia reciben de regalo una jarra de tinto de verano.

Ribs al Río 1 Direcciones: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera; Av. Monroe 1850, Barrio Chino.

En el local de Barrio Chino, el beneficio aplica para parejas que se acerquen a comer y elijan una propuesta para dos personas, e incluye también una jarra de tinto de verano sin cargo. Una invitación a celebrar en clave informal, con carnes ahumadas a fuego lento, sabores intensos y un plan pensado para compartir.

SIFÓN

El sábado 14 de febrero desde las 19 h, Sifón propone celebrar San Valentín con una noche especial que reúne música, vermú y un final dulce para compartir. El espacio de Chacarita, inspirado en las casas porteñas de los años 40 y 50 y en la tradición de la mesa barrial, recibe una feria de vinilos junto a Jugando a los Discos, un DJ set a lo largo de la jornada y un show en vivo de Tomi Lago.

Sifón 6 Dirección: Jorge Newbery 3881, Chacarita.

La propuesta suma una pavlova especial de San Valentín —con crema pastelera, frutas frescas y lima— a $10.900, pensada como cierre de una salida distendida, ideal para parejas.

RUFINO

El sábado 14 de febrero, Rufino se convierte en escenario de una celebración especial por San Valentín, donde el fuego, la carne argentina y el vino marcan el pulso de la noche. La parrilla moderna ubicada en el hotel Mío Buenos Aires obsequiará una copa de vino Luigi Bosca por persona, con opciones como Brut Nature, Rosé, De Sangre Malbec DOC o Juana Vermut Rosso.

Rufino - Salon 2 Dirección: Av. Pres. Manuel Quintana 465, Subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, Recoleta.

La propuesta se disfruta en dos turnos —20 h y 22.30 h— y se completa con una carta que destaca cortes premium del frigorífico Muge, como costillar del centro, T-Bone, entraña, marucha y osobuco braseado, ideales para una cena romántica en clave porteña.

BONARIO

En el barrio de Villa Urquiza, Bonario propone celebrar el Día de San Valentín con una experiencia que combina música en vivo, gastronomía y un clima especialmente cuidado. El 14 de febrero a las 20.30 h, el restaurante presentará el show “Jazz para enamorados”, a cargo de la cantante Manu Larrain y el pianista Nacho Castoldi, en formato dúo, con un repertorio pensado para acompañar una velada íntima y romántica.

Bonario - ravioles trucha y pueero (1)

La propuesta se completa con platos destacados de la carta, como los ñoquis soufflé de cabutia, el truchón patagónico con vegetales asados o la milanesa de bife de chorizo con tagliatelle de espinaca, además de cócteles de autor como el Bonario Spritz y el Bona Vibra, y una cuidada selección de vinos nacionales, ideales para brindar y compartir una noche especial.