San Valentín 2026: los 3 lugares imperdibles para unas vacaciones románticas en las Cataratas del Iguazú + Seguir en









Quienes decidan visitar Misiones tendrá la oportunidad de elegir estos destinos ideales para pasar un gran día de los enamorados.

El punto más conocido de Misiones tiene varias actividades para los enamorados. Viajando

Las Cataratas del Iguazú son el escenario ideal para una escapada de a dos, combinando paisajes imponentes con la dosis justa de intimidad y aventura. El desarrollo del turismo en la región supo capitalizar este perfil, otorgando servicios diseñados específicamente para quienes desean celebrar una fecha especial o simplemente desconectarse de la rutina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Más allá de la clásica foto postal en las pasarelas, el destino cuenta con circuitos que permiten vivir momentos compartidos memorables. Estas propuestas intentan salir del recorrido tradicional para regalar instantes únicos, desde la emoción pura hasta cenas exclusivas bajo la luz de la luna.

Iguazú Jungle Gran Aventura La Gran Aventura requiere bastante esfuerzo físico, pero es una opción ideal para realizar en pareja. Iguazú Jungle Gran Aventura Para los novios que pretenden sumar vértigo al viaje, esta excursión es la opción indicada. La actividad comienza con un trayecto vehicular por la selva y culmina con una navegación a alta velocidad por los rápidos del río, donde el punto cumbre es el "bautismo" bajo los saltos, una vivencia intensa y divertida que se transforma en una historia imborrable para rememorar.

Es importante planificar esta travesía teniendo en cuenta las restricciones de seguridad, ya que el paseo exige cierto esfuerzo físico. No es una práctica apta para mujeres embarazadas o personas con problemas de columna, por lo que se recomienda verificar las condiciones previamente para evitar contratiempos que empañen el día.

Paseo de luna llena Este es, sin dudas, el plan más romántico que presenta el Parque Nacional, generando un clima de cercanía difícil de igualar durante el día. La caminata nocturna hasta la Garganta del Diablo se realiza en grupos reducidos y en silencio, permitiendo que los enamorados disfruten del sonido de las cascadas y el monte iluminado únicamente por el reflejo natural del satélite sobre el agua.

Paseo Luna Llena Parque Nacional Iguazú El Paseo de la Luna Llena es, sin lugar a dudas, la actividad más romántica que ofrece el lugar. Parque Nacional Iguazú Para cerrar la velada perfecta, la iniciativa habilita la posibilidad de contratar una cena exclusiva en el restaurante La Selva dentro del predio. Es el complemento excelente para quienes quieren extender la noche con gastronomía local y brindar en un entorno mágico antes de regresar a la ciudad. Bar de hielo Si la idea es hallar un programa original y divertido para la noche, el Icebar de Puerto Iguazú propone un juego de contrastes térmicos perfecto para vivir de a dos. La oportunidad de degustar tragos en una barra tallada completamente en hielo, a 10 grados bajo cero, rompe con el calor misionero y crea un ambiente lúdico para tomarse fotos y reírse juntos en una situación atípica. Bar de Hielo Iguazú Turismo Este bar ha logrado ganar mucho protagonismo debido a su particular estilo. Iguazú Turismo El ingreso incluye el equipo necesario para soportar el frío, como camperas y guantes térmicos, permitiendo que la estadía sea confortable. Es una parada obligada en el circuito nocturno de la localidad para aquellas duplas que disfrutan de la coctelería y anhelan un recuerdo diferente fuera de lo convencional.

Temas Turismo