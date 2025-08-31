El secreto que reveló un Premio Nóbel de Física para cocinar pastas en pocos minutos ahorrar plata

La cocina argentina tiene en la pasta uno de sus platos más tradicionales, pero también uno de los que más energía consume. Un método revolucionario, respaldado por un Premio Nóbel de Física promete cambiar la forma en que se preparan los fideos, reduciendo tanto el tiempo como el gasto de gas o electricidad. La técnica, desarrollada por un reconocido científico, desafía los métodos convencionales y ofrece una alternativa más eficiente.

Giorgio Parisi, un físico italiano de prestigio internacional, aplicó sus conocimientos científicos a un problema cotidiano, cómo cocinar pastas de manera más económica . Su enfoque, basado en principios físicos, demostró que es posible lograr resultados óptimos con un consumo mínimo de recursos. Este descubrimiento no solo optimiza el proceso culinario, sino que también contribuye al ahorro doméstico, un aspecto crucial en el contexto económico actual.

Giorgio Parisi nació en Roma en 1948 y se graduó en la Universidad La Sapienza , donde también ejerce como profesor. Su carrera científica lo llevó a ganar el Premio Nóbel de Física en 2021 por sus estudios sobre la interacción del desorden y las fluctuaciones en sistemas físicos, desde escalas atómicas hasta planetarias. Con más de 50 años de trayectoria, Parisi trabajó como investigador en el Laboratorio Nacional de Frascati y desarrolló técnicas matemáticas aplicables a diversos campos, incluyendo la teoría de grafos y la física de materiales granulares.

Su trabajo en física cuántica y sistemas complejos lo convirtió en una figura destacada en la comunidad científica. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a explorar soluciones prácticas para problemas cotidianos, como la cocción de pastas . Parisi compartió el Premio Nóbel con Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann, pero su aporte más conocido en el ámbito doméstico es, sin duda, su método para cocinar fideos de manera eficiente.

El secreto del Premio Nóbel para preparar pastas

pastas con atún.jpg Directop al paladar.

El procedimiento que desarrolló Parisi se basa en un principio físico simple pero efectivo. En lugar de mantener el fuego encendido durante todo el proceso, el método aprovecha el calor residual para completar la cocción. Esto no solo reduce el consumo de energía, sino que también mantiene la calidad del alimento.

El científico italiano probó su técnica en múltiples ocasiones, confirmando que los resultados son comparables a los obtenidos con métodos tradicionales. Aunque en Italia, donde la pasta es un símbolo cultural, su propuesta generó controversia, Parisi defendió su eficacia. El ahorro de energía que ofrece este método es bastante, especialmente en un contexto donde cada minuto de uso de la hornalla implica un gasto adicional.

El secreto consiste en hervir el agua hasta alcanzar los 80 grados, agregar la pasta y cocinarla a fuego vivo durante dos o tres minutos. Luego, se apaga el fuego y se tapa la olla, dejando que el calor residual termine de cocinar los fideos en ocho o nueve minutos más. Así, se logra una pasta al dente con un consumo mínimo de energía.