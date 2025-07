Es un multimillonario de EEUU con muy bajo perfil y ahora le compraría a Tinelli su lujosa mansión en Punta del Este: quién es el misterioso empresario

El posible comprador sería un empresario estadounidense de muy bajo perfil, que no solo evitaría el ruido mediático sino que incluso se desplazaría sin jets privados. La compra, valuada en 11 millones de dólares , habría sido cerrada recientemente aunque faltan algunos detalles para concretar el trámite.

Su interés por adquirir una propiedad de alto valor en la costa uruguaya no sería nuevo. Desde hace más de tres años habría estado buscando una chacra con características muy puntuales. La decisión de Marcelo Tinelli de vender su emblemática casa habría sido el impulso que le faltaba a Lawton para concretar el negocio.

A pesar del monto involucrado, en el sector inmobiliario de Punta del Este la cifra no se consideraría fuera de los valores de mercado para una propiedad de esas dimensiones y ubicación. El empresario, no obstante, no la usaría como casa personal, ya que su objetivo sería mantener el valor y, eventualmente, alquilarla en temporadas de alta demanda.

Cómo es "La Boyita", la lujosa finca de Tinelli en Uruguay

La propiedad conocida como "La Boyita" ocupa más de 5 hectáreas frente al mar y cuenta con 150 metros de línea costera, algo poco habitual en esa zona de Uruguay. La finca, ubicada en un sector exclusivo de Punta del Este, fue durante más de dos décadas el refugio de verano de Tinelli y su familia.

En el predio se distribuyen cinco edificaciones que incluyen nueve suites, dos casas para huéspedes, pileta climatizada, gimnasio y espacios destinados al mantenimiento de maquinaria. La mansión también ganó protagonismo recientemente por haber sido la locación principal del reality "Los Tinelli".

Según versiones del entorno del conductor, la necesidad de conseguir dinero habría acelerado la decisión de venta. La situación financiera de su productora, LaFlia, es complicada ya que enfrenta reclamos por sueldos, juicios laborales y un alto número de cheques rechazados, tanto a nivel personal como empresarial.

Si bien aún faltarían detalles logísticos para cerrar definitivamente la operación, se estima que la entrega de la propiedad no se concretaría antes de noviembre.