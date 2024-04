Escapada: hotel spa en Campana para alojamiento corporativo, familias, parejas o amigos

09 (1).png

¿Dónde está ubicado?

El Wyndham Garden Campana está ubicado en la Ruta Panamericana 9 a la altura del kilómetro 80,5.

¿Cuántas habitaciones tiene?

Cuenta con 84 habitaciones, tres salas de reuniones para eventos corporativos y un salón de usos múltiples, emplazado en seis hectáreas de parque arbolado con una laguna privada.

¿Qué otros servicios y actividades ofrece?

Además, ofrece a los huéspedes un spa con sauna, dos piscinas externas y una interna, gimnasio, canchas de fútbol, tenis y vóley, entre otras actividades para una estadía completa.

El hotel, que ya abrió sus puertas tras una profunda renovación de las instalaciones previas, cuenta con un restaurante con capacidad para 100 personas y una amplia variedad de opciones. También es un lugar muy elegido por las empresas para convenciones, presentaciones de productos o eventos privados, o para celebraciones o festejos vinculados a las empresas, proveedores o clientes.

Diseñado y pensando en los pequeños detalles, la marca Garden de Wyndham ofrece a los huéspedes una experiencia de hotel inteligente y enriquecedora para ayudarlos a viajar con facilidad. Los hoteles de este tipo alrededor del mundo incluyen espacios flexibles para reuniones, atractivos lobbies, amplios salones y acceso a Internet de alta velocidad. Funciona como un mix perfecto entre el ámbito laboral y el relax.

¿Qué dijeron los directivos durante la apertura del Wyndham Garden Campana?

Durante la apertura del hotel, Arturo Navarro, presidente de Glokal Group y CEO de aadesa Hotel Management, se mostró orgulloso de incorporar un tercer hotel al portafolio de Wyndham. "Hemos demostrado que la trayectoria, calidad y eficiencia de nuestros equipos nos distingue. Los 20 años en la industria hotelera de aadesa y los más de 9.200 hoteles en 95 países de Wyndham garantizan resultados exitosos”, comentó en el evento, que contó con la conducción de Macu Mazzuca y la participación de decenas de partners, proveedores y clientes de las marcas hoteleras.

Al ser consultado sobre la llegada al portafolio de Wyndham, Navarro explicó: "Muchas veces los propietarios tiene preferencias por las marcas, y a nosotros nos pidieron que traigamos una marca de renombre. Así, nos convocaron para ponerle la marca Wyndham, que en ese momento tenía presencia a nivel local con las marcas Howard Jonhnson y Days Inn, pero no estaba a nivel corporativo. Y nos pareció atractivo traer una marca de nivel internacional, que es lo que necesitaba la propiedad", sostuvo Navarro durante la presentación en la participó Ámbito. "Estábamos volando aviones de Aeroparque y pasamos a Ezeiza", comparó.

Ximena Aretino, directora general de aadesa y ex jefa de marketing, agradeció a todas las personas que trabajaron "en tiempo récord" para pa puesta a punto del hotel y aseguró que "la idea es crear experiencias" con cada nuevo emprendimiento. "En cada uno de los hoteles, como los de montaña, los del NOA u otros más corporativos como el de Campana, tenemos que ver cómo posicionar al producto y qué experiencia crear para que nos elijan, y cada hotel es distinto, ese es el desafío", expresó.

Por su parte, Gustavo Viescas, presidente de Wyndham Hotels & Resorts para América Latina, reveló que la decisión de ponerle la marca al hotel demoró apenas tres mails y 15 minutos. "Eso fue los que nos llevó", dijo repasar las primeras charlas con los propietarios y directivos de aadesa de principios de diciembre del año pasado. "Las negociaciones llevan mucho tiempo para un nuevo, hay mucha competencia, pero como acá tenemos uan relación, ya nos conocemos, las cosas fluyen muy fácil, lo que revela la confianza que hay en los equipos", describió Viescas.

“Estamos constantemente analizando oportunidades de desarrollo en los países de Latinoamérica y el Caribe. Argentina es un país clave para la compañía con más de 55 hoteles y presencia de varias marcas. Es un gran destino para el viajero, tanto de placer como corporativo y tiene grandes oportunidades de crecimiento en ciudades secundarias y terciarias”, remarcó el titular de la cadena para la región.

Viescas recordó que por su posición viajó, conoció y vivió en muchas partes del mundo, pero que Argentina no la cambia por nada. "Como se vive aquí no se vive en otras ciudades o países. Soy un convencido que el futuro que tenemos siempre va a ser mejor de lo que vivimos, por eso siempre hay que creer y apostar. La particularidad del negocio de la hotelería es que es de largo plazo. Un proyecto de un hotel no empieza hoy y termina mañana, como uno cuando invierte en la bolsa que se compra un bono o una acción, la vende, saca un porcetanje y se fue. La hotelería se mira a largo plazo y va más allá de cualquier coyuntura, aunque no eso no quita que este país presente barreras y desafíos adicionales, lo que genera más admiración por los inversores".

Se viene un nuevo hotel en Miami

El Garden Campana participa de Wyndham Rewards, el programa de recompensas hoteleras número 1 según los lectores de USA Today y U.S. News & World Report.

En América Latina y el Caribe, Wyndham ya posee 255 hoteles, a través de 18 marcas diferentes: Registry Collection Hotels, Wyndham Alltra, Esplendor, Dazzler, Wyndham, Wyndham Garden, TRYP by Wyndham, La Quinta, Ramada, Howard Johnson, entre otras.

aadesa y Wyndham trabajan de manera colaborativa y eficiente para establecer las mejores prácticas que permitan a los propietarios e inversores disfrutar de los beneficios y delegar la gestión operativa diaria en expertos de la industria hotelera. Según pudo saber este medio, entre sus próximos proyectos conjuntos figura la inaguración de un hotel marca Dolce en Miami.