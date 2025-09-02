Este nutriente es clave para el fortalecimiento de los huesos y se puede encontrar solo en estos alimentos

Descubrí sus beneficios más destacados y tres comidas comunes que cuentan con un gran aporte del mismo.

La leche es la fuente principal de calcio, por lo que es fundamental implementarla en la dieta.

Los nutrientes de los alimentos cuentan con propiedades beneficiosas para el organismo, por lo que los especialistas siempre aconsejan incorporar alimentos nutritivos. Por ejemplo, la incorporación de alimentos ricos en calcio a la dieta es especialmente necesaria para el cuidado de los huesos .

Según MedlinePlus, el calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano . Un nivel adecuado de este nutriente puede prevenir enfermedades óseas , fortalecer el sistema nervioso , ayuda al cuerpo con la coagulación de la sangre, y muchos beneficios más.

Fortalecimiento de la salud ósea: El calcio es un nutriente fundamental para los huesos, ya que estos generan constantemente materia ósea nueva y desintegran la vieja. Sin el calcio, los huesos no podrán crecer y desarrollarse correctamente , lo que podría desembocar en enfermedades como osteoporosis o raquitismo .

Beneficios para diabéticos: Un estudio reveló que este nutriente ayuda al organismo a metabolizar la glucosa , lo que es importante para que pueda llegar a las células y se convierta en energía . Esto es especialmente beneficioso para quienes padecen diabetes , ya que la enfermedad tiende a debilitar los huesos .

Protección de músculos: El calcio también es crucial para el corazón ya que es necesario para que pueda expandirse y contraerse. Esto también sucede con los demás músculos del cuerpo, por lo que la deficiencia de calcio puede aumentar el riesgo de sufrir calambres y contracciones musculares.

Alimentos ricos en calcio

Algunos de los alimentos que son fuentes de calcio y que es necesario incorporarlos a la dieta son:

Lácteos

Los productos lácteos, como la leche, el queso o el yogur, son los mejores alimentos para incorporar calcio a la dieta. Estos cuentan con otros nutrientes esenciales como proteína, magnesio, fósforo y vitamina D, que ayuda al organismo a utilizar correctamente el calcio.

Huevo

Los huevos cuentan con una gran presencia de calcio, tanto en la cáscara como en la yema. Puede incorporarse de distintas maneras y en cualquier comida del día, ya sea revuelto, frito, cocido, incluso se puede triturar su cáscara y agregarla a batidos.

Garbanzos

Los garbanzos, así como los lácteos, son una de las mayores fuentes de calcio. Con solo 100 gramos, se obtienen entre 130 y 140 mg de este nutriente. Se puede incorporar como dip (hummus), en ensaladas como ingrediente extra, incluso existen varias recetas para convertirlos en snacks saludables.