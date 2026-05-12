Crecieron los casos de meninguitis por encima de la media y piden reforzar la vacunación

Autoridades llamaron a acceder a una "vacunación oportuna" para "disminuir la transmisión entre contactos cercanos". En el caso de la variante Meningococo, los adolescentes y adultos jóvenes presentan las tasas más altas de portación.

La meningitis es la inflamación de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.

Los casos de meningitis registraron un aumento por encima de lo esperado, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). En esa línea, autoridades sanitarias pidieron reforzar la vacunación y sostuvieron que este método permite "disminuir la transmisión entre contactos cercanos".

En lo que va de 2026 se registraron 172 casos, por encima de la mediana de 152 casos acumulados a la misma semana epidemiológica del período 2022–2025. En paralelo, la provincia de Salta confirmó ocho casos de distintas etiologías en las últimas semanas, lo que refuerza la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica frente a una enfermedad que puede dejar secuelas irreversibles .

La meningitis es la inflamación de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal , fundamentales para la protección del sistema nervioso central. La afección puede ser causada por distintos agentes, como virus, bacterias, hongos o parásitos, aunque las formas bacterianas son las más severas.

Dentro de las meningitis bacterianas, el meningococo (Neisseria meningitidis) es uno de los principales agentes asociados a cuadros graves y potencialmente fatales. Existen diferentes serogrupos -entre ellos A, B, C, W e Y- cuya circulación varía según la región y el momento epidemiológico.

La enfermedad meningocócica invasiva presenta una mayor incidencia en los primeros años de vida, especialmente en menores de un año, y se mantiene elevada hasta los 5 años. Además, tiene una letalidad estimada de entre el 10% y el 15%, y hasta un 20% de quienes sobreviven pueden desarrollar secuelas permanentes, como pérdida auditiva, dificultades cognitivas o trastornos neurológicos.

El infectólogo pediatra y jefe emérito del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral, Enrique Casanueva (M.N. 55.133), advirtió que “la vacunación oportuna permite no solo proteger a quien recibe la dosis, sino disminuir la transmisión entre contactos cercanos. De hecho, en el caso del Meningococo, los adolescentes y adultos jóvenes presentan las tasas más altas de portación”.

Ya está disponible en el país la vacuna contra el meningococo B Dentro de las meningitis bacterianas, el meningococo (Neisseria meningitidis) es uno de los principales agentes asociados a cuadros graves y fatales.

Vacunación, clave desde la infancia y a lo largo de la vida

En la Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación incluye varias vacunas para la prevención de las causas más frecuentes de meningitis bacteriana, como el: Meningococo (Neisseria Meningitidis), el Neumococo (Streptococo pneumoniae) y la Haemophilous Influenzae tipo b.

En cuanto al Meningococo, la vacuna meningocócica conjugada tetravalente es la que brinda protección frente a varios serogrupos, como A, C, Y y W. Esta vacuna se aplica desde edades tempranas, con el objetivo de proteger a los grupos de mayor riesgo y reducir la circulación de la bacteria en la comunidad.

Sin embargo, la cobertura de vacunación, aunque alta en los primeros meses de vida, tiende a disminuir con el tiempo, lo que genera brechas de protección en etapas clave. En la Argentina, la vacuna contra el meningococo alcanza una cobertura del 83,5% en la primera dosis a los 3 meses, pero desciende al 72,9% en el refuerzo de los 15 meses y cae significativamente al 51,9% en la dosis única de los 11 años.

Esta caída resulta especialmente relevante en la adolescencia, donde aumentan los contextos de convivencia cercana y, con ello, el riesgo de transmisión. “Hace años que trabajamos para derribar la idea de que la vacunación es solo para la infancia. A lo largo de toda la vida existen vacunas que ayudan a prevenir enfermedades graves”, agrega el infectólogo.

“Gracias a las vacunas, la vida actual ha cambiado en lo que respecta a algunas enfermedades infecciosas. Nos hemos acostumbrado tanto a ellas que corremos el peligro de no saber apreciarla y sostenerla”, reflexiona Casanueva.