Flores amarillas en el Día de la Primavera: por qué se hace este regalo cada 21 de septiembre en Argentina

Cada 21 de septiembre , Argentina celebra el Día de la Primavera y el Día del Estudiante con una tradición que ganó popularidad en los últimos años: el intercambio de flores amarillas . Este gesto, originado en las redes sociales, se convirtió en un símbolo de afecto que mezcla música, amor y renovación.

La costumbre surgió a partir de una escena icónica de la telenovela “Floricienta”, emitida en 2004 . En el episodio 33, el personaje de Franco, interpretado por Benjamín Rojas, le regala un ramo de flores amarillas a Flor (Florencia Bertotti) . La escena resonó entre los espectadores y se transformó en un símbolo de cariño y esperanza para la fecha.

El 21 de septiembre marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur. Esta estación se asocia con el renacimiento de la naturaleza , el aumento de las temperaturas y la mayor exposición solar. En Argentina, la fecha coincide con el Día del Estudiante, lo que añade un componente de celebración juvenil y renovación .

La primavera simboliza un nuevo ciclo, donde la flora recupera su esplendor y los días se alargan. La combinación con el Día del Estudiante refuerza la idea de comienzos, proyectos y energía positiva , valores que se reflejan en el significado de las flores amarillas.

Regalar flores amarillas en primavera: cómo surgió esta costumbre

La tradición de obsequiar flores amarillas el 21 de septiembre se popularizó gracias a la difusión de la canción "Flores Amarillas" en plataformas como TikTok. La melodía, vinculada a la telenovela "Floricienta", inspiró a los jóvenes a adoptar este gesto como expresión de amor, amistad y optimismo.

Las flores amarillas transmiten mensajes de alegría y vitalidad. Su color brillante evoca la luz solar y la energía, mientras que en el contexto primaveral representan nuevos comienzos. Aunque en algunas culturas pueden asociarse con celos, en Argentina predominan las connotaciones positivas de amistad y esperanza.

La nueva serie de Cris Morena "Margarita" reversionó este clásico juvenil para las nuevas generaciones. La nueva canción es interpretada por Mora Bianchi. La producción de Amazon Prime Video ya comenzó las filmaciones de la segunda temporada tras el éxito rotundo de la primera. La historia, según su sinopsis, sigue a una joven hija de Floricienta y verdadera heredera del trono de Krikoragán. Una heroína que en el camino se encuentra a sí misma e ilumina los corazones los demás.

Las mejores flores amarillas para regalar en Argentina

Entre las opciones más elegidas para obsequiar en esta fecha se destacan:

Girasoles : preferidos por su tamaño imponente y su conexión con la energía solar.

: preferidos por su tamaño imponente y su conexión con la energía solar. Orquídeas amarillas : ideales para decorar interiores, simbolizan elegancia y fuerza.

: ideales para decorar interiores, simbolizan elegancia y fuerza. Tulipanes amarillos: originarios de Holanda, representan alegría y frescura con un estilo sofisticado.

Estas flores se adaptan a diferentes gustos y ocasiones, desde regalos románticos hasta detalles entre amigos.

Cómo sigue la gira de Florencia Bertotti

Florencia Bertotti anunció una nueva gira de shows bajo el nombre "Otra vuelta". La artista compartió en sus redes sociales un video donde se la ve preparando su equipaje y confirmando su regreso a los escenarios. Las próximas presentaciones son en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Bertotti colaborará con la productora Icon Latam para esta serie de conciertos, donde interpretará las canciones de “Floricienta”, las cuales le paga los derechos a Cris Morena, que miles de fans esperan escuchar en vivo. La ausencia de Juan Gil Navarro, quien interpretó a "Freezer" en la telenovela, sigue siendo un tema de conversación entre los fans.