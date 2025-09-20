Es catalogado como uno de los millonarios más filantrópicos del mundo: quién ese Michael Bloomberg y a qué obra dona su fortuna







Sus donativos se concentran en causas benéficas para la educación, la salud y el medioambiente.

Michael Bloomberg posee una fortuna de casi 110 mil millones de dólares NA

La revista Forbes realiza listas anuales en las que destaca a algunos de los magnates más importantes del mundo por distintos motivos, como su filantropía. Entre ellos destaca el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien realizó donativos millonarios para el financiamiento de distintas instituciones de salud y educación.

Según Forbes, hoy en día Bloomberg cuenta con un patrimonio de 109,4 billones de dólares. Logró recaudar esta fortuna gracias a su compañía, Bloomberg LP., especializada en datos financieros, análisis y tecnología para mercados; y de la que el magnate posee el 88%.

Quién es Michael Bloomberg

Michael Bloomberg nació en Massachusetts , estudió ingeniería en la Universidad John Hopkins y luego, obtuvo un máster en administración de empresas en Harvard. Comenzó a trabajar en la firma Salomon Brothers, en donde llegó a ser parte del equipo de block trading. Sin embargo, fue despedido en 1981 y utilizó su indemnización para fundar Bloomberg LP.

Por otro lado, el empresario también tuvo una importante carrera en la política, ya que fue alcalde de la ciudad de Nueva York desde 2002 hasta 2013. Durante su gestión, impulsó varias políticas notables: aumentó las tasas de graduación en escuelas secundarias, mejoró el sistema educativo, incrementó la esperanza de vida, entre muchos logros más.

Obra filantrópica de Michael Bloomberg Michael Bloomberg Michael Bloomberg Michael Bloomberg realiza la gran mayoría de sus acciones benéficas a través de la organización Bloomberg Philanthropies. A través de ella, logró donar más de 3,7 mil millones de dólares solo en 2024 y un total de 21 mil millones durante toda su vida. Una de sus financiaciones más recientes fueron 600 millones de dólares a 4 escuelas de medicina históricamente negras para reforzar su capacidad académica. Además, donó 1.000 millones de dólares a la Universidad John Hopkins para cubrir sus matrículas.

